Cinco posibles goleadores con valor en este parón internacional

Con la llegada del parón internacional, algunos de los goleadores más eficientes pueden replicar su rendimiento doméstico en el escenario global. Estos cinco goleadores son los más propensos a marcar goles para sus naciones y aún ofrecen un valor considerable.

💪Cristiano Ronaldo: Hora de marcar en Irlanda

A sus 40 años, Cristiano Ronaldo sigue siendo un desafío para defensores y porteros. El capitán de Portugal está en su cuarta temporada con el Al Nassr en la Pro League saudí. En las tres anteriores, ha marcado 74 goles en 77 partidos de liga para su club. Estos números son impresionantes para su edad.

Ronaldo ya ha anotado nueve goles en solo ocho apariciones en liga esta temporada. Además, llegará a este parón internacional en gran forma goleadora, con cinco goles en sus últimos cinco partidos para su club.

Con 126 goles en 177 partidos con Portugal, es el máximo goleador del país. Ha jugado en cuatro clasificatorios para la Copa del Mundo este año y ya ha anotado cinco veces. Además, marcó un doblete en el parón internacional anterior contra Hungría.

Ronaldo también se encarga de los penaltis, lo que aumenta sus opciones de encontrar la red en los próximos partidos. Portugal se enfrentará a la República de Irlanda por segunda vez en esta campaña de clasificación para la Copa del Mundo. Cabe destacar que CR7 no logró marcar en su partido anterior.

Sin embargo, desde que debutó internacionalmente a los 18 años, Cristiano Ronaldo ha enfrentado a Irlanda siete veces en total. Marcó cuatro goles en esos encuentros, pero todos ellos fueron en Portugal. Quizás este partido sea la mejor oportunidad para que la leyenda finalmente marque en Irlanda.

⚡Harry Kane: Rindiendo mejor que nunca

La forma goleadora de Harry Kane ha mejorado cada año. En su última temporada en el Tottenham, Kane encontró la red 30 veces a lo largo de la temporada de la Premier League. Sin embargo, ha anotado muchos más desde que se mudó al Bayern Múnich.

El capitán de Inglaterra anotó 36 goles en 32 partidos de la Bundesliga en su primera temporada. En esta campaña, Kane ha anotado 13 goles en 10 partidos de liga, 4 tantos en dos partidos de la DFB Pokal y cinco goles en cuatro partidos de Champions League.

Se podría argumentar que el exjugador de los Spurs nunca ha estado en mejor forma. La buena noticia para Inglaterra es que ha mantenido esa forma en el equipo nacional. Kane anotó seis goles en otros tantos clasificatorios, un indicativo de la amenaza que representa, especialmente en el área.

Marcó un doblete en la victoria de Inglaterra 5-0 sobre Letonia en el parón internacional anterior. El capitán está en una racha de cinco goles en seis partidos como titular para su club y es posible que lo replique en el choque de Inglaterra con Serbia y luego fuera contra Albania.

Si Thomas Tuchel alinea a Kane, será un gran favorito para marcar. Sin embargo, dado que Inglaterra ya se ha clasificado para la Copa del Mundo, Tuchel puede querer probar a otros jugadores en el rol.

🏃‍➡️Victor Osimhen: Alcanzando forma en el plano internacional

El Futbolista Africano del Año 2023 parece haber redescubierto su mejor forma jugando en el Galatasaray. Alcanzó más relevancia tras llevar al Nápoles a su primer título de la Serie A en 33 años. Esa temporada fue especial, ya que Osimhen anotó 26 goles en 32 apariciones en la liga.

La temporada pasada, hizo el mismo número de goles con el Galatasaray, pero en solo 30 partidos de la Super Lig. Aunque está un poco más discreto esta campaña, habiendo anotado tres goles en nueve apariciones en la liga, parece estar rindiendo mejor en el escenario continental.

El delantero nigeriano anotó tres goles al Ajax de Ámsterdam en la última jornada de la Liga de Campeones. Eso elevó su total a seis goles en solo tres partidos de Champions para el equipo turco.

Además, ha replicado esa forma en partidos internacionales, anotando seis goles en sus cinco apariciones en clasificatorios para la Copa del Mundo para las Súper Águilas. El entrenador Eric Chelle seguramente dependerá de él en la próxima semifinal de playoff y, con suerte, en las finales.

Teniendo en cuenta que marcó tres goles contra Benín en la última jornada de la fase de grupos, será muy difícil para Gabón detener a Osimhen el jueves.

⚽Kylian Mbappé: En forma y ansioso por marcar

La capacidad de Kylian Mbappé para adaptarse a LaLiga fue motivo de preocupación tras su traspaso del PSG al Real Madrid. Sin embargo, lo ha manejado bien, habiendo anotado 31 goles en 34 apariciones en la liga en su primera temporada.

El francés parece estar decidido a superar su récord esta vez. Ya ha anotado 13 goles en una docena de partidos de LaLiga y cinco en cuatro apariciones en Liga de Campeones.

El peligro de Mbappé es bien conocido. Marcó en la victoria de Francia ante Azerbaiyán en el anterior partido clasificatorio. Además, anotó 10 goles en sus últimos 10 partidos en todas las competiciones para club y país.

Tras fallar de cara a portería en sus dos salidas anteriores, estará ansioso por marcar. Con Francia jugando en casa ante Ucrania, Mbappé comenzará con fuerza, ya que aún no se han clasificado.

👟Denis Bouanga: Rindiendo consistentemente para club y país

Probablemente sea el delantero menos conocido de esta lista, pero es igual de potente que los demás. Denis Bouanga acaba de completar su temporada más goleadora para Los Ángeles FC, habiendo anotado 26 goles en 33 apariciones.

El delantero gabonés se ha mostrado consistente en el equipo de la MLS en las últimas temporadas, siempre registrando más de 20 goles. Afronta el parón internacional con mucha confianza tras su doblete en el partido de playoff de LAFC contra Austin FC.

Bouanga ha marcado siete goles en sus últimos ocho partidos para club y país. Además, ha sobresalido con su selección nacional, junto a Pierre-Emerick Aubameyang.

En esta edición de los clasificatorios para la Copa del Mundo, Bouanga anotó ocho goles en 10 apariciones. Será crucial para el ataque gabonés contra Nigeria. Considerando su eficiencia en la delantera, debería ser capaz de romper la defensa de las Súper Águilas.

