Fulham vs Manchester City Pronóstico y Apuestas Premier League | 02/12/25

👑Mejores apuestas Fulham vs Manchester City

Gana el Manchester City ⭐ @ 1.62en Codere

Ambos equipos marcan ⭐ @ 1.70en Codere

Phil Foden marca o asiste ⭐ @ 2.05en Codere

Predicción de marcador: Fulham 1-3 Man City

Predicción de goleadores: Fulham: Harry Wilson - Man City: Phil Foden, Erling Haaland x2

📊Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

El Fulham está en gran forma últimamente y llega a este partido tras una impresionante victoria como visitante contra el Tottenham Hotspur el fin de semana. Los hombres de Marco Silva han ganado tres de sus últimos cuatro partidos de la Premier League y han alcanzado el puesto 15. La confianza será alta para los Cottagers, especialmente en Craven Cottage.

Mientras tanto, el Manchester City se recuperó anotando tarde para asegurar la victoria sobre el Leeds United el fin de semana. Las derrotas ante el Newcastle United y el Bayer Leverkusen no ayudaron, pero vencer al Leeds los colocó a cinco puntos del Arsenal. Pep Guardiola espera ver a su equipo mantener el impulso este martes.

⚽Alineaciones Probables Fulham vs Manchester City

Posible alineación del Fulham:

Leno, Tete, Andersen, Bassey, Sessegnon, Iwobi, Berge, Wilson, King, Chukwueze, Jiménez

Posible alineación del Manchester City:

Donnarumma; Nunes, Gvardiol, Dias, O'Reilly; Silva, González, Cherki; Doku, Haaland, Foden

🔥Las mejores apuestas Fulham vs Manchester City

1er Pronóstico Fulham vs Manchester City: Gana el Manchester City @ 1.62 en Codere

Aunque han conseguido algunos resultados positivos recientemente, el Manchester City no gana fuera de casa en la Premier League desde principios de octubre. Pep Guardiola afronta el partido contra el Fulham como una oportunidad significativa para cambiarlo.

En cuanto a las lesiones, solo Mateo Kovacic y Rodri estarán fuera, por lo que no hay nuevas preocupaciones. Mientras tanto, sus oponentes extrañarán a Antonee Robinson y Rodrigo Muniz. Ambos equipos estarán muy cerca de lo que sería su fuerza máxima.

Sin duda, los Cityzens tienen la ventaja sobre el papel, ya que son el equipo más fuerte. Además, han ganado 18 partidos consecutivos contra los Cottagers desde 2012. No han perdido contra ellos desde 2009.

2ºPronóstico Fulham vs Manchester City: Ambos equipos marcan @ 1.70 en Codere

Ninguno de los dos equipos puede considerarse seguro en defensa. El Fulham mantuvo la portería a cero contra Wolverhampton Wanderers y Sunderland recientemente. Sin embargo, esas fueron dos de solo cinco porterías a cero que han logrado en todas las competiciones. También concedieron un gol en su victoria sobre los Spurs.

Mientras tanto, el City solo ha logrado mantener una portería a cero en sus últimos ocho partidos, aunque ganó cinco de ellos. Incluso el Leeds United, uno de los equipos con menos goles en la división, logró marcar dos goles en el Etihad el fin de semana. Silva verá este partido como una oportunidad para causar problemas.

Históricamente, este enfrentamiento ha presentado varios goles. Se han marcado más de 2.5 goles en sus 10 encuentros más recientes, y ambos equipos han encontrado la red en cinco de los últimos siete. Por lo tanto, puede haber valor en el mercado de goles para las apuestas Fulham vs Manchester City.

3er Pronóstico Fulham vs Manchester City: Phil Foden marca o asiste @ 2.05 en Codere

Phil Foden ha comenzado a mostrar signos de mejora después de un período difícil. El internacional inglés anotó un par de goles contra el Borussia Dortmund recientemente y parecía listo para anotar en la Premier League. El sábado, anotó su primer gol en la liga desde septiembre y luego marcó el gol de la victoria.

El City tiene muchos goleadores y creadores, con cinco de sus jugadores obteniendo goles/asistencias contra el Leeds, pero la confianza de Foden estará alta. El jugador de 25 años ya hizo algunos G/A contra el Fulham en el pasado, por lo que estará motivado en este partido.

Como de costumbre, no hay mucho valor en respaldar a Erling Haaland para marcar, por lo que se deben considerar otras opciones. Phil Foden sí tiene valor en las apuestas Fulham vs Manchester City para anotar una vez más, mientras se acerca a un récord de 200 contribuciones directas para el club de su infancia.