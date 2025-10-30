Nottingham Forest vs Manchester United Pronóstico y Apuestas Premier League | 01/11/25

👑 Mejores apuestas Nottingham Forest vs Manchester United

Gana el Manchester United ⭐ @ 2.05 en Gran Madrid

Ambos equipos marcan ⭐ @ 1.62 en Gran Madrid

Bryan Mbeumo marca en cualquier momento ⭐ @ 2.90 en Gran Madrid

Predicción de marcador: Forest 0-2 Manchester United.

Predicción de goleadores: Manchester United: Bryan Mbeumo, Matheus Cunha.

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Nottingham Forest vs Manchester United son cortesía de Gran Madrid, correctas a 30 de octubre de 2025 a las 16:10 y sujetas a cambios.

📊 Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

El Nottingham Forest atraviesa un período complicado y espera que Sean Dyche pueda ayudarlos a mejorar su rendimiento. Lograron una victoria sobre el Porto en su primer partido, pero la derrota posterior contra el Bournemouth prolongó su espera por un triunfo en la Premier League. Sin duda, tendrán trabajo cuando el Manchester United llegue a la ciudad.

Ruben Amorim finalmente está viendo cómo las cosas empiezan a funcionar para sus Diablos Rojos, quienes se dirigen a Nottinghamshire en busca de su cuarta victoria consecutiva. Marcar cuatro goles al Brighton & Hove Albion en su último partido fue otro gran impulso, aunque también concedieron dos. Confían en obtener otros tres puntos aquí, incluso si no logran mantener su portería a cero.

⚽ Alineaciones Probables Nottingham Forest vs Manchester United

Posible alineación del Nottingham Forest:

Sels, Williams, Milenkovic, Murillo, Zinchenko, Anderson, Luiz, Ndoye, Gibbs-White, Hudson-Odoi, Jesus.

Posible alineación del Manchester United:

Lammens, Maguire, de Ligt, Shaw, Diallo, Casemiro, Fernandes, Dalot, Mbeumo, Cunha, Sesko.

🔝 Las mejores apuestas Nottingham Forest vs Manchester United

1er Pronóstico Nottingham Forest vs Manchester United: Gana el Manchester United @ 2.05 en Gran Madrid

Los aficionados del Manchester United comienzan a sentirse optimistas de nuevo tras una dura racha, con los Diablos Rojos ganando cuatro de sus últimos cinco partidos de liga. Están sextos, empatados a puntos con el Manchester City, y algunos de sus nuevos fichajes están en una forma impresionante. Llegarán al City Ground llenos de confianza.

Con los locales sin victorias en sus últimos ocho partidos de la Premier League, es fácil entender por qué se espera que los visitantes ganen. El United tiene la gran ocasión de meterse entre los cuatro primeros este fin de semana y estarán deseando hacerlo.

Harry Maguire podría volver después de haberse perdido la victoria sobre el Brighton, pero no se esperan muchos cambios. Arriba, Benjamin Sesko podría explotar una de las defensas más débiles de la división.

2ºPronóstico Nottingham Forest vs Manchester United: Ambos equipos marcan @ 1.62 en Gran Madrid

Aunque su forma general ha mejorado, los Diablos Rojos aún tienen problemas para mantener su portería a cero. La victoria por 2-0 sobre el Sunderland a principios de este mes fue su único partido sin goles en contra de la temporada, y han concedido demasiados. El Forest percibirá una pequeña oportunidad aquí.

Dicho esto, los locales solo han marcado cinco goles en liga esta temporada. Han tenido dificultades en ambos lados del campo, y eso es obviamente una preocupación para Dyche. Sin embargo, las vulnerabilidades defensivas del United le dan al Forest alguna razón para ser optimista.

Ambos equipos han marcado en el 67% de los partidos de los visitantes hasta ahora esta temporada, y el porcentaje sube al 75% cuando juegan fuera de casa. Por lo tanto, aunque el Forest no está alto en la tabla de BTTS, hay una gran probabilidad de acción en ambos extremos para las apuestas Nottingham Forest vs Manchester United.

3er Pronóstico Nottingham Forest vs Manchester United: Bryan Mbeumo marca en cualquier momento @ 2.90 en Gran Madrid

Le tomó un tiempo arrancar, pero Bryan Mbeumo está demostrando ser un gran fichaje para Amorim. El internacional camerunés tiene seis goles y asistencias en 10 partidos, y ha encontrado la red tres veces en sus últimos dos encuentros. Esto le ha dado un gran impulso de confianza.

Sesko es visto como el favorito de las casas de apuestas para marcar en este encuentro, pero es Mbeumo quien tiene la forma de su lado. Matheus Cunha también podría estar buscando aumentar su cuenta después de anotar el fin de semana pasado.

En las apuestas Nottingham Forest vs Manchester United, optamos por Mbeumo como goleador en cualquier momento ante una defensa que ha concedido 25 goles en todas las competiciones. El equipo local necesitará tomar medidas para contener la amenaza que presenta.