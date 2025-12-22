Festive 12 de bet365: Obtén premios diarios esta Navidad con bet365

Conoce en detalle la oferta Festive 12 de bet365 y aprende cómo reclamar premios diarios durante el período navideño gracias a su generosa promoción.

bet365 se une al espíritu festivo con su promoción Festive 12. Desbloquea una nueva oferta cada día y disfruta de recompensas al descubrirlas.

📍Festive 12 de bet365 - Cómo participar

La primera oferta estuvo disponible el sábado 20 de diciembre.

Cada día se lanzará una nueva oferta. Habrá una bonificación extra para aquellos que descubran las 12 ofertas.

La promoción se lleva a cabo del 20 al 31 de diciembre.

Está abierta a nuevos clientes y a clientes elegibles, con una nueva promoción revelada diariamente.

Puedes unirte cualquier día, incluso si no has reclamado la promoción del día anterior.

📊Explicación del Festive 12 de bet365

Con 2025 llegando a su fin, bet365 ha lanzado su promoción 'Festive 12'. Esta ofrece a los participantes la oportunidad de descubrir una nueva oferta cada día, durante 12 días, con muchas oportunidades para ganar. Aún puedes disfrutar de los beneficios de la promoción diaria, incluso si no descubriste la del día anterior.

Se incluye una amplia gama de deportes, desde fútbol y carreras de caballos hasta baloncesto y fútbol americano, lo que te permite participar en una gran variedad de eventos. Solo tienes que iniciar sesión y dirigirte a la sección de 'Ofertas'. Las nuevas promociones estarán disponibles desde las 9 a.m. cada día.

Como bonificación especial, aquellos que descubran con éxito las 12 ofertas recibirán automáticamente un premio el día 13. Espera Super Boosts, Winnings Boosts, Apuestas Gratis, Giros Gratis y más mientras bet365 se une al espíritu festivo. Con el deporte en su punto más álgido durante este período, habrá muchas maneras de aprovecharlo.

Ya sea que sigas la Premier League, la Copa Africana de Naciones o la NFL, hay algo para cada aficionado al deporte. La acción diaria está garantizada durante las próximas semanas y bet365 te permite aprovecharla al máximo.

🏅¿En qué competiciones puedo usar mis premios del Festive 12 de bet365?

Premier League inglesa (incluyendo Aston Villa vs Man United, Fulham vs Nottingham Forest, Chelsea vs Aston Villa, Arsenal vs Aston Villa)

Copa de la Liga Inglesa (incluyendo Arsenal vs Crystal Palace)

EFL Championship

Copa Africana de Naciones

Carreras de caballos

NBA

NFL

📚Términos y condiciones clave del Festive 12 de bet365

Periodo de la oferta Del 20 al 31 de diciembre Restricciones de la oferta N/A Términos y condiciones clave Esta promoción está disponible para nuevos clientes y clientes elegibles, con una nueva promoción revelada diariamente. Puedes participar cualquier día, incluso si no has descubierto la promoción del día anterior. Se aplican los T&C individuales de la oferta.

+