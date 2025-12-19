Everton vs Arsenal Pronóstico y Apuestas Premier League | 20/12/25

+

Mejores apuestas Everton vs Arsenal

Victoria del Arsenal ⭐ @ 1.60 en bet365

Ambos equipos marcan - No ⭐ @ 1.66 en bet365

Bukayo Saka marca o asiste ⭐ @ 1.90 en bet365

Predicción de marcador: Everton 0-2 Arsenal

Predicción de goleadores: Arsenal: Noni Madueke, Bukayo Saka

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Everton vs Arsenal son cortesía de bet365, correctas a 19 de diciembre de 2025 a las 16:30 y sujetas a cambios.

No olvides que utilizando el código bonificación bet365 tendrás acceso a apostar en este y otros juegos aprovechando un excelente bono para nuevos usuarios.

Nuestra selección de las mejores casas de apuestas de España

Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

El Everton está teniendo un buen desempeño esta temporada. Solo ha perdido dos de sus últimos siete partidos en la Premier League y ha logrado algunas victorias cruciales en el camino. Ocupan el 9º puesto mientras se preparan para recibir al líder de la liga y esperan mejorar su rendimiento tras perder ante el Chelsea el pasado fin de semana.

Mientras tanto, el Arsenal volvió a la senda de la victoria en la liga tras su derrota ante el Aston Villa. En cambio, no convencieron del todo en su triunfo contra el Wolverhampton Wanderers. Necesitaron dos goles en propia puerta para sellar la victoria en el Emirates, y su nivel de rendimiento ha bajado recientemente. Aun así, son un equipo difícil de vencer y deberían tener demasiada calidad para los Toffees.

Alineaciones Probables Everton vs Arsenal

Posible alineación del Everton:

Pickford; O’Brien, Tarkowski, Keane, Mykolenko; Garner, Iroegbunam, Dibling, Alcaraz; Grealish, Beto.

Posible alineación del Arsenal:

Raya; Timber, Saliba, Hincapié, Calafiori; Zubimendi, Rice, Odegaard; Saka, Jesús, Madueke.

Las mejores apuestas Everton vs Arsenal

1er Pronóstico Everton vs Arsenal: Victoria del Arsenal @ 1.60 en bet365

El Everton se prepara para enfrentar al Arsenal sin Iliman Ndiaye e Idrissa Gueye, ya que ambos estarán disputando la Copa Africana de Naciones en Marruecos. También podría faltar Kiernan Dewsbury-Hall después de sufrir una lesión contra el Chelsea. Sin embargo, hay esperanza de que Jack Grealish pueda estar disponible para jugar.

El Arsenal también ha tenido muchas preocupaciones por lesiones esta temporada. Ben White, Gabriel, Kai Havertz y Cristhian Mosquera se perderán este partido. Sin embargo, el regreso de Saliba contra los Wolves fue un gran impulso y la suspensión de Riccardo Calafiori ya ha terminado. Gabriel Jesús podría estar listo para su primera titularidad de la temporada tras recuperarse de su lesión.

Aunque el Arsenal ganó su último partido, el equipo estaba claramente frustrado tras el encuentro. Los jugadores y Arteta esperan ver una mejora en el Hill Dickinson Stadium. Cualquier resultado que no sea una victoria podría hacerles perder el liderato de la liga, razón suficiente para respaldar un triunfo visitante en las apuestas Everton vs Arsenal.

2ºPronóstico Everton vs Arsenal: Ambos equipos marcan - No @ 1.66 en bet365

Aunque los Wolves lograron marcar contra ellos, la defensa del Arsenal es muy fuerte esta temporada. El regreso de Saliba es muy importante para los Gunners. Después de una serie de partidos difíciles recientemente, estarán deseando volver a la normalidad.

El Everton está entre los equipos con menos goles en la división, por lo que esta es una gran oportunidad para que los visitantes mantengan su portería a cero.

Con tan solo 10 goles en contra, ningún otro equipo ha concedido menos goles que el Arsenal en la máxima categoría inglesa. Además, han mantenido 15 porterías a cero en todas las competiciones. Los hombres de Arteta son difíciles de marcar. Esta es la razón por la que los locales no lograrán anotar a pesar de su ventaja en casa.

3er Pronóstico Everton vs Arsenal: Bukayo Saka marca o asiste @ 1.90 en bet365

Bukayo Saka sumó dos asistencias en la victoria sobre los Wolves, aunque ambos goles fueron oficialmente registrados como goles en propia puerta.

Todos saben lo peligroso que puede ser el joven de 24 años y será clave si el Arsenal quiere pelear el título esta temporada. Ya ha alcanzado cifras de dos dígitos en goles y asistencias. David Moyes estará muy atento a la amenaza que representa.

Arteta tiene decisiones que tomar este fin de semana respecto a su ataque, ya que varios jugadores compiten por un lugar en el equipo. Saka ha contribuido directamente a cinco goles en sus últimos seis partidos de liga y confiará en aumentar esa cifra contra los Toffees. Los Gunners tienen altas posibilidades de victoria si él juega bien.

Con el Manchester City recibiendo al West Ham United, es probable que los hombres de Guardiola aseguren tres puntos más. Saka y compañía necesitan rendir bien si quieren mantener su lugar en la cima de la tabla el sábado por la noche. Todos estos motivos invitan a respaldar a Bukayo Saka en las apuestas Everton vs Arsenal.