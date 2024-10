Espanyol - Burgos Apuestas y Pronóstico Segunda División | 19/12/23

Nuestros expertos te traen las mejores predicciones, cuotas y análisis de apuestas para el Espanyol vs. Burgos de la Segunda Divisón 19/12/2023

Las tres jornadas seguidas sin ganar dejan al Espanyol en una situación comprometida, a lo que no ayudan las bajas importantes con las que deberá afrontar su cita en casa frente a un Burgos un tanto impredecible que suma siete partidos seguidos sin perder.

1X2 Hándicap: Burgos +2 – 1,40 en Codere

Marcan ambos equipos: Sí – 2 en Codere

Parte con más goles: 2ª parte – 2,05 en Codere

Todas las cuotas son cortesía de Codere, correctas a 18 de diciembre y sujetas a cambios

Partido de confirmación en Cornellà

El revulsivo que generó la llegada de Luis Miguel Ramis al banquillo del Espanyol para reemplazar a Luis García está perdiendo fuerza. Si en las tres primeras jornadas con el nuevo entrenador los pericos sumaron siete puntos, durante las tres siguientes se han quedado en tan solo dos puntos.

Hay motivos, sin embargo, para considerarlos favoritos al triunfo este martes en Cornellà. En casa se mantienen fuertes, con una sola derrota esta temporada, y aunque su cita más reciente en casa acabó 1-1 frente al Real Zaragoza, el duelo estuvo marcado por la expulsión de Fernando Calero en el minuto 57, cuando el Espanyol ganaba por 1-0.

Sin embargo, estamos viendo que el conjunto catalán no va sobrado y a esta jornada llega con varias bajas importantes, especialmente de la mitad del campo para atrás. Leandro Cabrera, figura clave en la zaga, no se entrenó el lunes y todo indica que no jugará este martes, mientras que tanto José Gragera como Pol Lozano vieron la quinta amarilla durante el reciente 1-1 en Andorra y están sancionados.

De todo ello podría beneficiarse el Burgos, que atraviesa un buen momento anímico después de siete partidos seguidos sin perder y habiendo ganado sus dos últimas citas ligueras a domicilio. Es cierto que esos triunfos llegaron en los estadios de dos equipos en zona de descenso, pero ya el mes pasado logró un meritorio empate en Ferrol (1-1) y vemos un resultado favorable para el Burgos con un poco de ayuda del hándicap.

Acción tras el descanso

El Espanyol ha marcado en diez de sus once partidos como local esta temporada, con más de un gol a favor en nueve de ellos, pero lleva cuatro partidos seguidos encajando entre todas las competiciones y las bajas en defensa supondrán un problema para detener a un Burgos que ha marcado en los cuatro últimos estadios que ha visitado.

Teniendo en cuenta que el 67,7% de los goles del Espanyol en el campeonato liguero han llegado durante la segunda mitad, una pauta que también se ha dado en el 76,9% de los goles del Burgos, todo indica que se verán más goles después del descanso.