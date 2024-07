España vs Nigeria Femenino Apuestas y Pronóstico Olimpiadas 2024 | 28/07/24

Nuestros expertos te traen las mejores predicciones de apuestas para tu pronóstico España vs Nigeria Femenino por las Olimpiadas 2024 el 28/07/24

Nuestros expertos te traen las mejores predicciones de apuestas para tu pronóstico España vs Nigeria Femenino por las Olimpiadas 2024 el 28/07/24

El seleccionado femenino de España se enfrenta a Nigeria este domingo a las 19:00 horas en el estadio La Beaujoire de Nantes por la segunda jornada del Grupo C de los Juegos Olímpicos París 2024.

España derrotó a Japón en su estreno y buscará un nuevo triunfo para asegurar su pase a cuartos de final y dirimir el primer lugar del grupo con Brasil el próximo miércoles. Las nigerianas perdieron en su debut ante el conjunto sudamericano con un ajustado 1-0 y buscarán sumar para llegar con chances de clasificación a la última fecha.

Nuestro pronóstico del España vs Nigeria

La Roja buscará el segundo triunfo que le brinde tranquilidad y le permita llegar al partido con Brasil con la clasificación asegurada. La futbolista dos veces Balón de Oro, Alexia Putellas, afirmó: “Sabemos que si ganamos a Nigeria, tenemos un pie dentro.” Por tal motivo, un triunfo español desde la primera mitad parece probable, considerando la necesidad de sellar el pase entre las ocho mejores lo antes posible.

España ganó 17 de sus últimos 19 encuentros y llegó como favorita a estos Juegos Olímpicos. En cinco de los recientes nueve partidos de las dirigidas por Montse Tomé, finalizaron los primeros 45 minutos en ventaja y en todos ellos se finalizó el partido con victoria. Por su parte, Nigeria cayó en la primera fecha ante Brasil por la mínima, con un gol en la primera parte.

Además, para nuestra segunda apuesta recomendamos un partido en el que ambos equipos no anotarán. La Roja no encajó goles en cinco de sus nueve juegos de este 2024, mientras que Nigeria es una selección a la que le cuesta generar peligro en la portería rival. En tres de los recientes cinco partidos no marcó, una tendencia que se viene repitiendo desde el último Mundial 2023, donde no logró abrir el marcador en tres de sus cuatro partidos disputados.

Menos de 3.5 goles, la mejor apuesta del España vs Nigeria

En una competencia tan reñida como los Juegos Olímpicos, donde participan apenas 12 selecciones de todo el mundo, es difícil encontrar partidos donde un equipo saque una diferencia abultada. En la primera jornada de la fase de grupos, apenas un partido finalizó con más de tres goles totales. Por ello, consideramos una buena opción la apuesta de menos de 3.5 goles totales en el España vs Nigeria.

En los cinco partidos de Nigeria de este año, entre la clasificación a los Juegos Olímpicos y el debut ante Brasil, apenas se anotaron dos goles en total. Del lado de España, si bien vieron puerta en sus últimos 19 juegos, en 14 de ellos anotaron menos de 3.5 goles, siendo una selección que necesita generar muchas llegadas al arco rival para lograr mover el marcador. Por ejemplo, en el debut ante Japón La Roja remató 14 veces, de los cuales 7 fueron a puerta y convirtió dos goles.

A continuación, presentamos las cuotas de apuestas para tu pronóstico España vs Nigeria por los Juegos Olímpicos 2024:

Descanso/Final: España – 1.53 en bet365

Ambos Equipos Anotarán: No – 1.61 en bet365

Más/Menos Total Goles: Menos de 3.5 – 1.72 bet365

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico España vs Nigeria son cortesía de bet365,

correctas a 27 de julio a las 19:00 horas y sujetas a cambios.