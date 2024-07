Pronóstico España vs Inglaterra Apuestas Euro 2024 | 14/07/24

España e Inglaterra disputarán la gran final de la Eurocopa 2024 este domingo 14 de julio a las 21:00 en el Olympiastadion de Berlín y nosotros te traemos toda la información necesaria para realizar tu pronóstico España vs Inglaterra.

España viene haciendo una Euro perfecta con seis triunfos seguidos, venciendo a selecciones de la talla de Croacia, Italia, Alemania y Francia. La Roja llega a su quinta final del torneo europeo buscando su cuarta corona.

Inglaterra también está invicta, pero ganó uno y empató dos partidos en la fase de grupos, necesitó de la prórroga ante Eslovaquia en octavos y de los penaltis ante Suiza en cuartos, y viene de eliminar a Países Bajos sobre la bocina en semifinales. Aunque es su segunda final consecutiva, todavía no ha conseguido coronarse a nivel europeo.

A continuación, presentamos las cuotas de apuestas para tu pronóstico España vs Inglaterra por la Euro 2024:

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico España vs Inglaterra son cortesía de Codere,

correctas a 13 de julio a las 14:00 horas y sujetas a cambios.

Hablar de favoritos en una final es aventurarse demasiado, ya que teóricamente llegan los dos mejores equipos del torneo. Sin embargo, los distintos modos en que llegan cada uno pueden ser un factor determinante en este crucial duelo. Por eso, recomendamos para esta final de la Euro 2024 una consagración de España en el España vs Inglaterra de este domingo.

La selección de Luis de la Fuente es la primera en la historia de la competición en llegar a la final con seis triunfos de seis posibles. Ha tenido una primera ronda perfecta sin encajar y ha superado a grandes selecciones en el lado más duro del cuadro. Si bien ante Alemania necesitó la prórroga, ha ganado todos sus partidos con determinación, incluso en el juego ante Francia donde comenzó perdiendo.

Por su parte, Inglaterra llegó como uno de los grandes favoritos a esta Euro y ha cumplido con las expectativas en cuanto a resultados, aunque no en el juego: estuvo a segundos de quedar eliminada en octavos de final hasta que apareció la chilena salvadora de Jude Bellingham, sufrió más de lo previsto frente a Suiza y pudo revertir el resultado ante Holanda en el minuto 90 de partido.

Además, España marcó primero en cuatro de sus seis partidos, con las excepciones de Georgia y Francia. Por su parte, Inglaterra apenas anotó dos goles en la fase de grupos y empezó perdiendo en sus tres partidos de eliminación directa, por lo que nuestra segunda apuesta será que España será el primer equipo en marcar.

En nuestro tercer pronóstico España vs Inglaterra, nos inclinamos por una final con 2 ó 3 goles totales. España anotó tres tantos ante Croacia en su estreno y, frente a Alemania y Francia, terminó imponiéndose por 2-1 en ambos partidos. Inglaterra, a su vez, empató ante Dinamarca 1-1, mientras que en sus tres partidos de playoffs protagonizó encuentros con 2 ó 3 goles cada uno.

En toda la Euro, España marcó 13 goles con un promedio de 2,17 por partido, mientras que Inglaterra anotó 7, con un promedio considerablemente más bajo de 1,17 por partido.

Más allá de las estadísticas, estamos ante un partido que seguramente quedará en la memoria de los aficionados al fútbol de todo el mundo.

Codere ofrece cuotas especiales para tu pronóstico España vs Inglaterra por la final de la Euro 2024.

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico España vs Inglaterra son cortesía de Codere,

correctas a 13 de julio a las 14:00 horas y sujetas a cambios.

A continuación, te presentamos una promoción especial de Codere para tu pronóstico España vs Inglaterra. Aquí te mostramos todas las características de esta oferta.

Promo Codere Euro 2024: hasta 200€ con tu primer depósito para el España vs Inglaterra apuestas

Para recibir el bono, se deberán realizar apuestas (con una cuota mínima de 2.00) por un valor equivalente al del depósito realizado. Estas apuestas pueden realizarse de manera fraccionada hasta alcanzar el valor total del depósito. No serán válidas las apuestas realizadas con freebets. La Freebet entregada tendrá el mismo valor que el importe del depósito realizado. En caso de que el monto a entregar no sea un múltiplo de 10€, se redondeará al alza. Se dispondrá de un plazo de 30 días desde la fecha de registro para realizar el depósito válido. Una vez realizado este depósito, se dispondrá de un plazo de 7 días para liberar el bono. Pasado cualquiera de estos períodos, no se podrá reclamar el Bono de Bienvenida. No se podrá solicitar ningún retiro de fondos hasta que se haya jugado el bono. En caso de solicitar un retiro antes de cumplir este requisito, el Bono de Bienvenida será invalidado.