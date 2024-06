Dinamarca vs Inglaterra Apuestas y Pronóstico Eurocopa 2024 | 20/06/24

Nuestros expertos te traen las mejores predicciones de apuestas para tu pronóstico Dinamarca vs Inglaterra por la Eurocopa 2024 el 20/06/24.

Dinamarca vs Inglaterra se enfrentan este jueves en el Frankfurt Arena por la segunda fecha del Grupo C de la Eurocopa 2024. Los ingleses vencieron con lo justo a Serbia y lideran el grupo en solitario, mientras que los daneses no pasaron del empate ante Eslovenia. Este duelo será el primero desde la semifinal de la pasada Eurocopa, en la que Inglaterra se impuso por 2-1 en la prórroga con gol de Harry Kane de rechace tras fallar un penalti, luego de igualar 1-1 durante los 90 minutos.

A continuación, presentamos las cuotas de apuestas para tu pronóstico Dinamarca vs Inglaterra por la Eurocopa 2024:

Resultado Final: Inglaterra – 1.65 en Luckia

Goles: Menos de 2.5 – 1.67 en Luckia

Corners: Más de 9,5 – 2.13 en Luckia

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Dinamarca vs Inglaterra por la Eurocopa 2024 son cortesía de Luckia, correctas a 19 de junio a las 03:00 horas y sujetas a cambios.

Mejor apuesta Dinamarca vs Inglaterra

Dinamarca vs Inglaterra se han enfrentado en 22 ocasiones, de las cuales los daneses pudieron vencer en apenas 4, con 13 victorias inglesas y 5 empates. Considerando estos antecedentes y, principalmente, el presente inmediato de ambos, con Inglaterra favorita para quedarse con el grupo y uno de los grandes favoritos a obtener el trofeo, frente a una selección danesa que dejó muchas dudas en su debut, pronosticamos un nuevo triunfo de los dirigidos por Gareth Southgate.

De todas maneras, contemplamos un partido con pocos goles. Inglaterra apenas venció por 1-0 a Serbia, mientras que Dinamarca igualó a un tanto ante Eslovenia. A su vez, en tres de los cinco partidos que ambos protagonizaron durante el 2024 se anotaron menos de tres tantos por partido. Por otro lado, en la última Eurocopa, Inglaterra apenas anotó dos goles durante la fase de grupos y no encajó ninguno, mientras que Dinamarca marcó cinco en esa misma instancia, aunque cuatro de ellos los anotó en el último encuentro del grupo cuando venció a Rusia por 4-1.

Para completar, en los últimos cuatro enfrentamientos entre ambos se anotaron menos de 2.5 goles por partido durante los 90 minutos y en tres de ellos al menos uno de los dos equipos no convirtió.

Los córners, nuestro mejor pronóstico para el Dinamarca vs Inglaterra

Con la tercera apuesta para este Dinamarca vs Inglaterra imaginamos un partido con más de 9 córners, previendo un encuentro con llegadas en ambos arcos, mucho juego aéreo y defensas férreas. En el último duelo de semifinales de la Euro 2020 se sancionaron 11 saques de esquina, y aunque Inglaterra tuvo apenas un córner a favor en su partido ante Serbia, Dinamarca dispuso de nueve córners y concedió cinco en el encuentro ante Eslovenia en la primera jornada del domingo.

Además, en los dos partidos preparatorios de Inglaterra en la ventana de junio ante Islandia y Bosnia y Herzegovina, se sancionaron 12 y 13 tiros de esquina respectivamente, mientras que en cada uno de los últimos tres amistosos de Dinamarca previos a la Euro también se cobraron al menos diez córners por partido.

Mejores casas de apuestas Eurocopa