Datos, curiosidades y maldiciones de la Eurocopa: ¿se romperá alguna racha esta vez?

La Eurocopa 2024 entra en su recta final y nos ha dejado datos sorpresivos, curiosidades inéditas y maldiciones que se han roto. Entérate en este artículo de qué se trata.

La mayor goleada en un partido inaugural, el gol más rápido en la historia, grupos con cuatro selecciones igualadas en puntos, definiciones por tarjetas amarillas o récord de goles en propia puerta, son algunas de los datos que ocurrieron en la actual edición de la Euro 2024, que aún no acaba.

La mayor goleada en un partido inaugural y el gol más rápido

Alemania tuvo su estreno ante Escocia con goleada por 5-1, convirtiéndose en la mayor goleada en un partido inaugural de Eurocopa. Al día siguiente, Nedim Bajrami consiguió el gol más tempranero de toda la historia de la Eurocopa a los 23 segundos de juego del Albania - Italia. También, durante la primera jornada de la fase de grupos en el Eslovenia – Dinamarca, los 10 jugadores de campo titulares de Dinamarca realizaron un tiro hacia la portería rival.

Grupos reñidos, posiciones por tarjetas amarillas y autogoles

En el Grupo E se dio un hecho inédito en una Euro al haber un cuádruple empate a 4 puntos en un mismo grupo, decidiéndose todas las posiciones por diferencia de goles. Mientras que en el Grupo C, Dinamarca y Eslovenia igualaron en todos sus registros de puntos, enfrentamiento directo y goles, pero una tarjeta amarilla al segundo entrenador esloveno clasificó a los daneses como escoltas de Inglaterra y a Eslovenia en el tercer lugar.

Por otro lado, hasta el momento se han anotado 10 goles en propia puerta en el torneo, quedando a uno del récord histórico establecido en la Eurocopa pasada. España protagonizó dos de esos registros en la actual Eurocopa, cuando Riccardo Calafiori anotó el único gol del duelo ante Italia tras un centro de Nico Williams, y cuando Robin Le Normand abrió el partido ante Georgia en octavos de final.

España también tuvo sus registros destacados

Con el gol a Croacia, Dani Carvajal (32 años y 156 días) se ha convertido en el jugador español más veterano en marcar en una Eurocopa, superando a Azpilicueta (31 años y 304 días) cuando marcó también contra Croacia en la Euro 2020. En la segunda jornada, con el triunfo 1-0 ante Italia, España encadenó cuatro victorias sobre cuatro juegos contra un vigente campeón en Eurocopa: 2-1 vs URSS (1964), 1-0 vs Alemania (1984) y 2-1 vs Grecia (2008).

La coincidencia de España con la Euro 2008

En la Euro 2008, La Roja ganó sus tres partidos de grupos: 4-1, 2-1 y 2-1. En la actual edición, ganó 3-0, 1-0 y 1-0 en su inicio. Es decir, ganó el primer partido por tres goles de diferencia mientras que el segundo y tercer partido repitió resultado ganando por la mínima.

Rompiendo maldiciones históricas

Con el triunfo ante Alemania, España rompió dos rachas históricas: por un lado, la maldición contra los anfitriones en grandes torneos (Eurocopa o Mundial) al ganar por primera vez a un país anfitrión al décimo enfrentamiento tras ser eliminada (1934, 1950, 1980, 1984, 1988, 1996, 2002, 2004 y 2018) con 4 empates y 5 derrotas. Por el otro, logró vencer a Alemania en suelo alemán por segunda vez en su historia tras lograrlo por única vez en un amistoso jugado en 1935

La Eurocopa 2024 ha sido un torneo lleno de sorpresas y momentos históricos. Con récords rotos y rachas concluidas. Los aficionados esperan ansiosos ver si se romperán más maldiciones y quién se alzará con el trofeo al final del camino.