Cuotas de máximo goleador del Mundial de Clubes: Gran reto para Dembélé

El Chelsea o el PSG ganarán la edición 2025 de la Copa Mundial de Clubes. Sin embargo, ¿quién se llevará a casa el título de máximo goleador del torneo?

Cuatro jugadores están actualmente empatados por el título de máximo goleador de la Copa Mundial de Clubes. Podrían igualarlos en la final, ya que ninguno de ellos puede sumar más a su cuenta.

Chelsea y PSG competirán por el título en Nueva Jersey, y ambos equipos cuentan con jugadores capaces de llevarse la Bota de Oro del torneo.

Máximo goleador del Mundial de Clubes

Cuotas

Jugador Cuota ⭐ García/Di María/Leonardo/Guirassy 4.00 Fabián Ruiz 11.00 Ousmane Dembélé 13.00 Pedro Neto 21.00

Último empujón por la Bota de Oro

Después de 62 partidos en Estados Unidos, todo se reduce a Chelsea vs PSG, Inglaterra vs Francia, y Enzo Maresca vs Luis Enrique. Un equipo será nombrado el mejor club de fútbol en el MetLife Stadium este fin de semana.

Además, también hay una Bota de Oro en juego. Basándonos en la situación actual, la compartirán cuatro jugadores de cuatro equipos, pero algunos todavía tienen opciones de cambiarlo. Sin embargo, queda por ver si lo lograrán, ya que solo tienen un partido para hacerlo.

Examinamos a los favoritos, así como a aquellos que podrían alcanzarlos. Con los goles esperados en Nueva Jersey, hay una oportunidad de ver a un ganador absoluto. Aunque 10 jugadores tienen tres goles, solo dos estarán en la final. Sin embargo, ¿puede uno de ellos lograr el título?

Los líderes actuales están fuera

Ángel Di María, Gonzalo García, Serhou Guirassy y Marcos Leonardo dejaron su huella en la competición en Estados Unidos. Además, los cuatro podrían compartir el título de máximo goleador al final del Mundial de Clubes. Es poco probable que sean superados.

Gonzalo García era el favorito antes de semifinales tras su actuación con el Real Madrid, pero luego cayeron eliminados contra el PSG. Sus cuatro goles podrían ser suficientes para compartir el premio. Sin embargo, su participación terminó de manera bastante decepcionante, ya que nunca esperaron una derrota tan contundente.

Los cuatro penales de Di María lo metieron en la pelea, Guirassy ha sido tan prolífico como siempre, y Leonardo fue predeciblemente bueno. Los cuatro líderes actuales han mostrado su calidad a lo largo del torneo. Ahora solo tienen que esperar que nadie marque un doblete el domingo.

Hay una alta probabilidad de que estos jugadores compartan el premio, aunque no sería sorprendente si otro jugador también se une a ellos.

Dos estrellas del PSG

Ousmane Dembélé está de vuelta tras haber esperado su oportunidad en el Mundial de Clubes debido a una lesión. El francés ha sido muy prolífico esta temporada, anotando dos goles durante el camino del PSG a la final. Necesitaría un doblete para igualar a los máximos goleadores, pero ¿es capaz de lograrlo?

Mientras tanto, Fabián Ruiz ha tenido un desempeño destacado en los Estados Unidos. Con sus dos tantos contra los Blancos, acumula tres goles en seis partidos y también ha dado una asistencia. Como el mediocampista no es conocido por ser un goleador, no hay expectativa real de que marque en la final.

Los hombres de Luis Enrique son favoritos y estarán en lo más alto después de dominar a los Merengues de Xabi Alonso. Dembélé puede causar problemas a los Blues, ya que ha acumulado 51 goles y asistencias esta temporada. Ha marcado dos o más goles en un partido nueve veces en 2024/25.

Ambos tienen la oportunidad de igualar a los líderes actuales en anotaciones. Después de que Dembélé anotara su gol número 35 de la temporada, sería imprudente apostar en su contra.

El mayor contendiente del Chelsea

Pedro Neto anotó tres goles en tres partidos mientras el Chelsea avanzaba a los cuartos de final de la competición. Sin embargo, no ha contribuido con un gol o asistencia en ninguno de los dos partidos siguientes. El equipo de Maresca ha seguido adelante, con él desempeñando un papel clave, pero también tienen otros goleadores.

Mientras tanto, João Pedro también es un serio aspirante, y su doblete en la semifinal le dio el comienzo perfecto. Ahora está entre los cuatro jugadores que llegan a la final con dos goles a su nombre. Sin embargo, los parisinos no suelen conceder dos goles.

El internacional portugués casi seguramente jugará de inicio en Nueva Jersey, pero es incierto si podrá ampliar su cuenta. El PSG es difícil de batir y aún más difícil de vencer. Neto ha sido excelente, pero no es el principal goleador de los Blues.