Cuotas de ganador de la Champions: Las claves del mercado de invierno

El Paris Saint-Germain fichó a Khvicha Kvaratskhelia en su camino hacia la gloria de la Champions League. El Manchester City espera que Antoine Semenyo sea su arma clave. El equipo de Pep Guardiola es la opción de valor en la UCL en este momento. Tienen el potencial para llegar hasta el final. Semenyo podría ser la pieza que falta.

👑 Ganador de la Champions League

Cuotas

Equipo ganador Cuota ⭐ Paris Saint-Germain 8.00 Arsenal 5.00 Bayern Múnich 5.50 Manchester City 7.50

🥅Manchester City

El Manchester City se encuentra seis puntos detrás del Arsenal en la carrera por el título de la Premier League, pero aún están en buena forma. Los Cityzens están invictos en 13 partidos en todas las competiciones y han obtenido grandes victorias en la Champions. Guardiola tiene una plantilla con una profundidad considerable a su disposición.

Ahora, con Semenyo ampliando su abanico de opciones, el City es todavía más fuerte. El internacional ghanés es un delantero increíblemente versátil y puede desempeñarse en múltiples roles, ofreciendo muchas opciones para la segunda mitad de esta temporada.

Hace un año, Kvaratskhelia ayudó al PSG a pasar de aspirantes a favoritos y ganadores. Semenyo tiene el potencial de hacer lo mismo por el City, proporcionando una nueva y brillante opción de ataque.

La llegada del exjugador del Bournemouth debería reducir la excesiva dependencia de Erling Haaland para los goles, lo cual será muy bien recibido. Con Semenyo a bordo, el City está aún mejor preparado para llegar hasta el final.

⚽Arsenal

El Arsenal está cuajando una temporada 2025/26 fantástica hasta ahora, tanto a nivel nacional como en Europa. Solo dos equipos los han vencido en toda la temporada y están en la cima de las tablas de la Premier League y la Liga de Campeones. Mikel Arteta debe estar encantado con cómo van las cosas.

No es sorprendente verlos como favoritos de las casas de apuestas para alcanzar la gloria en la UCL, especialmente con su pleno de seis victorias de seis hasta ahora. Son el único equipo invicto en la competición al comenzar la jornada 7 y podrían mantener esa racha en las eliminatorias.

El trabajo de los Gunners durante el verano está dando sus frutos y la profundidad de su plantilla les ayuda a sortear una variedad de problemas de lesiones. El desempeño de Arteta y su equipo ha sido impresionante hasta la fecha, encontrando la manera de ganar incluso cuando no están en su mejor momento.

Ese es el tipo de característica que les podría llevar a ganar trofeos, tanto en casa como en el extranjero. La gloria europea ha eludido al Arsenal durante mucho tiempo. Esta podría ser su mayor oportunidad en años para lograrlo.

⭐Bayern Múnich

No es extraño ver al Bayern Múnich volando alto en la Bundesliga y aún están invictos después de 17 partidos. Solo han perdido una vez en la UCL hasta ahora y han dejado de ganar solo tres de sus 27 partidos en 2025/26. Los hombres de Vincent Kompany son increíblemente peligrosos.

Harry Kane es pieza clave del éxito, habiendo anotado unos impresionantes 31 goles en 27 partidos hasta ahora. Luis Díaz (14) y Michael Olise (12) también están entre los que brillan. Ha sido un esfuerzo de equipo impresionante en Alemania. Con el título de liga ya casi asegurado, Kompany podría priorizar la gloria europea sin distracciones.

El Bayern ha demostrado ser difícil de vencer esta temporada. De hecho, solo el Arsenal ha logrado hacerlo hasta ahora. Tienen fuerza en el ataque, dinamismo en el centro del campo y una defensa muy sólida, todo lo necesario para el éxito.

Los gigantes alemanes definitivamente tienen el potencial para conseguir otro título de la UCL. Sin embargo, pueden quedarse cortos al final.

🏰Paris Saint-Germain

Esta temporada ha sido inusual para los vigentes campeones de Europa. Los hombres de Luis Enrique se encuentran en la extraña posición de no liderar la Ligue 1 después de 17 partidos.

Los parisinos no han sido tan dominantes como la temporada pasada, pero están lejos de ser débiles. Van terceros en la tabla de la UCL y el Bayern es el único equipo que les ha ganado en acción europea. Es cierto que las lesiones y ausencias los han mermado pero una vez que tengan a todos de regreso, deberían fortalecerse.

Achraf Hakimi e Ibrahim Mbaye regresarán en breve de la Copa Africana de Naciones y Ousmane Dembélé ha vuelto a marcar goles. Con el talento que tienen en el Parc des Princes, el equipo de Luis Enrique debería continuar su impulso. El PSG está peleando por defender su título. En cambio, parecen carecer de cierto 'factor X' esta temporada.