Apuestas al Top 4 de la Premier League: Las alternativas al Liverpool

El Liverpool, vigente campeón, esperaba pelear por el título de la Premier League. Sin embargo, están sufriendo, y puede que ni siquiera lleguen a estar entre los cuatro primeros.

Arne Slot está bajo una presión creciente. Los Rojos ya han perdido más partidos que la temporada pasada, y otros clubes perciben una oportunidad.

👑Cuotas para los Cuatro Primeros de la Premier League

Equipo Cuota ⭐ Liverpool 1.55 Manchester United 3.00 Newcastle United 6.50 Aston Villa 7.00 Crystal Palace 7.00

Cuotas cortesía de Winamax. Correctas al momento de la publicación y sujetas a cambios.

🔴Liverpool

Nadie esperaba que el Liverpool estuviera tan mal esta temporada. Solo tres clubes en la historia de la Premier League han tenido menos puntos en esta etapa de una temporada después de ganar el título.

Uno fue el Leicester, (2016/17 — 12 puntos) terminó 12º, otro el Chelsea, (2015/16 — 11 puntos) terminó 10º y el último, el Blackburn Rovers, (95/96 — 14 puntos) acabó 7º.

En 2022/23, durante un mal comienzo bajo Jürgen Klopp, los Rojos lograron 16 puntos en 12 partidos, dos menos de los que tienen ahora, y aun así lograron recuperarse. Sin embargo, solo terminaron quintos.

La temporada pasada, el Manchester City fue muy criticado por su forma, pero aún tenía cinco puntos más que el Liverpool en esta etapa. Eso dice mucho sobre cuánto han caído los Reds.

Lo más preocupante para el Liverpool es que hay poco margen para quejarse. Están séptimos en puntos esperados y han estado por detrás al descanso en siete de sus últimos ocho partidos.

Además, solo cuatro equipos han concedido más que el Liverpool. Su producción ofensiva ha disminuido: han marcado siete tantos en sus últimos siete encuentros.

Considerando todo, terminar entre los cuatro primeros parece un gran desafío para los Reds. Arsenal, City y Chelsea parecen asegurados para tres de esos puestos, dejando solo una plaza disponible. El Liverpool necesita mejorar desesperadamente para mantenerse en la pelea.

Las cosas han empeorado tanto que ya se habla de un cambio de entrenador. Podrían tener dificultades para darle la vuelta a la situación.

👺Manchester United

Por un tiempo, parecía que el United había dado un giro. Los hombres de Ruben Amorim ganaron tres encuentros seguidos y se mantuvieron invictos en cinco.

Sin embargo, ahora llevan tres partidos sin ganar y sucumbieron a una sorprendente derrota en casa ante el Everton el lunes. También han caído al 10º puesto, empatados en puntos con el Liverpool. No obstante, no pueden igualar la calidad de sus rivales.

Parece probable que el United termine más arriba en la tabla que la temporada pasada. Sin embargo, un puesto entre los cuatro primeros sigue fuera de su alcance.

🐦‍⬛Newcastle United

El equipo de Eddie Howe ha estado genial en la Champions League, pero su desempeño no está siendo igual en la Premier League. Dicho esto, una reciente victoria sobre el Manchester City ciertamente les ha dado un gran impulso y podría ser un trampolín. De todos modos, deben abordar sus inconsistencias si quieren subir del 14º puesto.

Se espera que las Urracas terminen mucho más alto de lo que están ahora. Sin embargo, su plantilla puede no ser lo suficientemente fuerte para competir en todos los frentes y asegurar un puesto entre los cuatro primeros.

🦹‍♂️Aston Villa

Les ha llevado un poco de tiempo, pero los Villanos parecen haber encontrado su ritmo ahora. En los últimos nueve partidos solamente perdieron contra el Liverpool a principio de mes.

Han ganado seis de sus últimos siete lances. Por ahora, ocupan el cuarto puesto y estarán decididos a quedarse allí.

Unai Emery ha demostrado ser un excelente entrenador. Ha hecho cosas brillantes en Midlands. Ahora tienen una oportunidad genuina de asegurar un puesto entre los cuatro primeros.

🏰Crystal Palace

Las Águilas han sido una de las historias destacadas de la Premier League esta temporada, ofreciendo consistentemente actuaciones impresionantes.

La victoria del fin de semana sobre Wolverhampton Wanderers los elevó a la séptima plaza. También tienen el segundo mejor récord defensivo de la división. No obstante, a medida que avanzan en Europa, la fatiga podría alcanzarlos.

Un puesto entre los cuatro primeros es una meta objetiva, pero no está claro cuánto tiempo podrán mantener este nivel de forma.

