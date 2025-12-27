Crystal Palace vs Tottenham Pronóstico y Apuestas Premier League | 28/12/25

👑Mejores apuestas Crystal Palace vs Tottenham

Gana Crystal Palace ⭐ @ 2.20 en LeoVegas

Ambos equipos marcan - Sí ⭐ @ 1.74 en LeoVegas

Más de 2.5 goles ⭐@ 1.96 en LeoVegas

Predicción de marcador: Crystal Palace 2-1 Tottenham

Predicción de goleadores: Crystal Palace: Jean-Philippe Mateta, Eddie Nketiah - Tottenham: Richarlison

📊Nuestro Análisis: Forma de Ambos Equipos

La derrota ante el Arsenal en la Carabao Cup a mitad de semana llevó al Crystal Palace a acumular cuatro partidos sin ganar por segunda vez esta temporada.

Sin embargo, su derrota por 4-1 ante el Leeds United el fin de semana pasado, que los dejó en octavo puesto al llegar la Navidad, es aún más preocupante. Oliver Glasner exigirá una reacción de sus jugadores al volver a la acción de la Premier League este domingo.

Mientras tanto, los oponentes de las Águilas están en una situación peor. El Tottenham Hotspur solo ha logrado una victoria en la liga en sus últimos ocho partidos y recientemente perdió ante el Nottingham Forest y el Liverpool.

El equipo de Thomas Frank está actualmente en el puesto 14 después de 17 partidos y ha concedido muchos goles.

⚽Alineaciones Probables Crystal Palace vs Tottenham

Posible alineación del Crystal Palace:

Henderson, Guehi, Richards, Lacroix, Clyne, Wharton, Lerma, Mitchell, Pino, Nketiah, Mateta

Posible alineación del Tottenham:

Vicario, Porro, Danso, van de Ven, Udogie, Bentancur, Palhinha, Kolo Muani, Bergvall, Kudus, Richarlison

🔥Las mejores apuestas Crystal Palace vs Tottenham

1er Pronóstico Crystal Palace vs Tottenham: Gana Crystal Palace @ 2.20 en LeoVegas

Dado que ni el Crystal Palace ni el Tottenham Hotspur están en buena forma, es difícil prever quién saldrá victorioso. Ambos equipos también están perdiendo jugadores clave.

El Palace está sin Ismaila Sarr, quien está en la AFCON, mientras que Daniel Muñoz y Daichi Kamada están lesionados. Por su parte, los Spurs están sin Xavi Simons y Cristian Romero debido a suspensión, además de otros jugadores lesionados.

Aunque ninguno de los dos equipos está en plena forma, las Águilas han tenido más alegrías esta temporada y estarán confiadas jugando en casa.

Los hombres de Glasner han sido fuertes en Selhurst Park, perdiendo solo tres de 13 en 2025/26 y anotando en todos menos cuatro de ellos. Además, el Tottenham lleva cinco partidos fuera de casa sin victoria, por lo que es fácil ver por qué los anfitriones son favoritos.

2ºPronóstico Crystal Palace vs Tottenham: Ambos equipos marcan - Sí @ 1.77 en LeoVegas

El Palace y los Spurs no ocupan un lugar muy alto en el ranking de "Ambos Equipos Marcarán". Solo el 44% de los partidos de liga en casa del Crystal Palace esta temporada han terminado con ambos equipos marcando, mientras que la cifra es del 53% para el Tottenham.

Sin embargo, varios equipos han encontrado la forma de marcar contra ambas defensas en los últimos partidos, por lo que es probable que este partido tenga goles. Y este es uno de los puntos a favor en las apuestas Crystal Palace vs Tottenham.

Si los Spurs fueran los anfitriones, entonces apostar por ambos equipos para marcar no valdría la pena. Sin embargo, el Palace rara vez deja de marcar en casa.

El problema es que tampoco suelen dejar su portería a cero, por lo que Frank y sus hombres verán oportunidades para marcar. Por lo tanto, se espera acción en ambos extremos en este derbi de Londres.

3er Pronóstico Crystal Palace vs Tottenham: Más de 2.5 goles @ 1.95 en LeoVegas

El Palace no ha marcado suficientes goles esta temporada. Solo cuatro equipos en la liga han anotado menos que su total de 21. Esto es definitivamente una preocupación para su entrenador. Curiosamente, en realidad han ganado más puntos en partidos fuera de casa que en casa durante la temporada 2025/26.

Sin embargo, considerando que los Spurs han concedido 12 goles en ocho partidos fuera de casa, los anfitriones se sentirán con confianza. Queda por ver qué jugadores ofensivos comenzarán el partido, pero ambos equipos tienen mucho talento en las posiciones de ataque.

Además, un significativo 88% de los partidos fuera de casa del Tottenham en la Premier League esta temporada han tenido más de 2.5 goles. Esto ocurrió en sus últimos siete, y esta tendencia puede continuar este fin de semana. Es una de las opciones más probables en las apuestas Crystal Palace vs Tottenham.

