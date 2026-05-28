Las apuestas Mundial en Sportium tendrán además un contexto muy especial, y eso la casa lo sabe. El torneo contará con más selecciones, más partidos y un volumen brutal de mercados disponibles. Y ahí es donde Sportium quiere posicionarse aportando esa facilidad y comodidad, tanto desde el ordenador como desde el teléfono móvil.

¿Cómo apostar en el Mundial 2026 con Sportium?

Cuando entras en la sección de Apuestas Mundial de Sportium, ya vas a ver el protagonismo que tiene, con accesos directos a los partidos y las cuotas a los mercados más relevantes. Puedes llegar o bien desde la zona principal de apuestas, donde se apunta directamente por tratarse de un evento tan relevante, o bien puedes acceder por la vía unconventional desde el menú general Fútbol > Top Competiciones > Mundial.

Ahí vamos a poder jugar apuestas tanto a partidos como a eventos de largo plazo como por ejemplo ganador del Mundial, máximo goleador, mejor equipo de África/Europa, América/…, o grupo en el que se verán más goles.

La navegación es bastante intuitiva, y las apuestas Sportium Mundial, se hacen igual que el resto. Se selecciona la apuesta deseada, que irá al boleto, y ahí se selecciona el importe a jugar, y el tipo de apuesta entre simple, combinada o de sistema.

Uno de los puntos fuertes de Sportium Mundial es esa sensación de tener todo bastante ordenado debido a lo intuitivo que es todo. No necesitas navegar entre veinte menús para encontrar mercados concretos, todo queda muy bien estructurado.

Otro detalle es que las Apuestas Mundial en Sportium no son como las que estamos acostumbrados de otras competiciones más normales, sino que éstas van a estar acompañadas de detalles, tipos de apuestas, combos y apuestas especiales, en definitiva, mucho más nutridas.

Pasos para registrarse en Sportium y empezar a apostar

Registrarse en Sportium es un proceso bastante rápido y no tiene demasiada complicación.

Paso 1: Acceder a la web o app

Puedes hacerlo desde el navegador web, tanto del ordenador como del teléfono móvil, o directamente desde la App de Sportium.

Paso 2: Pulsar en “REGÍSTRATE”

El botón aparece en la parte superior de la pantalla sobre fondo verde.

Paso 3: Completar los datos

Tendrás que completar el formulario de registro con datos como:

Nombre

Fecha de nacimiento

Dirección

Documento de identidad

Correo electrónico

Paso 4: Introducir el código promocional

Si quieres activar el bono de bienvenida Sportium, deberás utilizar el código: GOAL***

La promoción de bienvenida de Sportium, consiste en un doble bono de hasta 200€ para usar como freebets, algo que recomendamos puesto que supone una importante ventaja para el nuevo usuario.

Paso 5: Verificar la cuenta

Este punto es importante porque, si bien no se obliga de primeras, sí conviene tenerlo listo cuanto antes. La verificación, tarde o temprano será obligatoria para completar acciones como:

Retirar ganancias (sin duda lo más importante)

Acceder completamente a promociones

Operar sin limitaciones

En un torneo tan largo como el Mundial 2026, y pensando en promociones, merece la pena dejar todo validado desde el principio para evitar problemas posteriores.

Bono de bienvenida y promociones para el Mundial en Sportium

El bono de bienvenida Sportium para el Mundial 2026 tiene la función de dar ese pequeño empujón al nuevo usuario. La promoción funciona mediante dos bonos por depósito consecutivos, cada uno de hasta 100€, y realmente son fáciles de obtener.

El mecanismo es bastante sencillo:

Realizas un primer depósito

Juegas el importe, hasta un maximum de 100€, en cuotas de 1.50 o mayores

Sportium lo duplica mediante apuesta gratis

Más adelante puedes repetir el proceso con un segundo ingreso

Para todo esto, se recomienda hacer uso del código promocional GOALVIP.

Eso sí, como suele ocurrir en este tipo de promos, existen términos y condiciones, pero son muy simples y sencillos, siguiendo la tónica de transparencia de Sportium, como que se dispone de 30 días para liberar el bono, o que la freebet se puede usar a una cuota no mayor a 10.00.

Más allá del bono inicial, Sportium Mundial también llega con promociones específicas muy enfocadas al torneo.

Carrera del Mundial 2026

Una de las promociones más potentes ahora mismo para el Mundial. La idea es simple, acumular puntos con tus apuestas de fútbol, a modo de programa de fidelidad, y cuanto más apuestes y mayores sean las cuotas, más puntos sumas.

El premio principal es bastante llamativo, nada menos que un viaje VIP al Uruguay - España junto a Susana Guasch

Además, el ranking de premiados incluye premios como:

Macbook

iPhone

Camisetas de la selección

Freebets

CuotaPlus

Lo bueno es que incluso las apuestas perdidas generan puntos, lo que hace que la promo tenga bastante movimiento.

El Bote del Mundial

Esta promoción está pensada para combinadas de fútbol, y su funcionamiento es muy sencillo:

Debes apuntarte previamente

Hacer combinadas de 3 selecciones o más

Recibes el 5% del total apostado semanalmente

Da igual si ganas o pierdes. Cada lunes puedes recibir una freebet equivalente al volumen jugado, hasta un máximo de 10€.

Cuotas del Mundial 2026 en Sportium

Las cuotas del Mundial en Sportium van a ir en consonancia con lo que suele verse en esta casa, es decir, cuotas bastante altas, y es que esta casa ha dado un salto en este aspecto. Además de las cuotas ligadas a las apuestas convencionales, Sportium contempla apuestas especiales o de tipo combo, que van a ser más generosas.

Respecto a los tipos de apuestas, las Cuotas del Mundial 2026 en Sportium estarán disponibles tanto en mercados clásicos como en apuestas más específicas al torneo, especialmente las pensadas para jugar a largo plazo.

Actualización en tiempo real de cuotas

Uno de los aspectos más importantes durante un Mundial es el directo, y ahí Sportium sabe hacer bien las cosas. Sus cuotas para los partidos en vivo, van cambiando constantemente en función del desarrollo del juego, y para facilitar las cosas, las cuotas se van pintando de verde o de rojo, apreciándose así de un vistazo, si la cuota está aumentando o disminuyendo.

Tipos de apuestas y mercados en Sportium para el Mundial

Uno de los puntos fuertes de las Apuestas Mundial en Sportium es la variedad de mercados, que podemos diferenciar entre tipos de apuestas sobre los partidos y tipos de apuestas a largo plazo.

En el caso de los tipos de apuestas en partidos del Mundial, veremos entre otros a:

Ganador del partido

Línea de gol

Hándicap

Ambos marcan

Tiros a puerta

Goleadores

Si nos vamos a las apuestas a largo plazo para el Mundial, Sportium está trabajando mercados tan variopintos como:

Ganador final

Máximo goleador

Clasificación de grupos

Número exacto de puntos en la fase de grupos

Fase de eliminación

Mejor selección de cada continente

Apuestas en vivo y streaming en Sportium

El directo será una parte enorme del Mundial 2026, coincidiendo con el auge de esta forma de juego más dinámica y rápida. Sportium dispone de una consola live bastante cómoda donde puedes seguir la evolución de las cuotas o las estadísticas. En los encuentros también aparecen gráficos dinámicos y seguimiento en tiempo real, algo bastante útil para hacerse una idea de cómo va el partido, y así poder tomar decisiones más razonadas.

El mercado de apuestas en vivo de Sportium para el Mundial, va a enfocarse en sucesos a ganador, doble oportunidad, marcador exacto, hándicap o goleadores, entre otras. Esto lleva a muchos usuarios a escoger Sportium Mundial especialmente para apuestas live, contando que además ofrece estadísticas y una animación en flash, para seguir lo que acontece en el terreno de juego. El servicio de streaming de retransmisión de partidos de Sportium, muy útil para tenis, NBA y ligas europeas de fútbol, no estará disponible para el Mundial, obviamente por motivos de derechos de televisión.

Herramientas especiales: Bet Builder y Cash Out

En las herramientas de apuestas para el Mundial 2026, es donde Sportium sabe diferenciarse bastante, aunque estas opciones también las dispone en otras ligas y torneos.

Bet Builder

Permit crear apuestas personalizadas combinando mercados del mismo partido, desde la pestaña “Crear Apuesta” de cada partido. Por ejemplo, que gana España, se ven más de 2.5 goles y marca Ferrán Torres.

Es algo así como jugar una apuesta combinada, pero en vez de tratar sucesos que no guardan relación, son cuestiones sobre un mismo partido.

Cash Out

La función Cash Out te permite cerrar la apuesta antes de que termine el partido, lo que puede servir para asegurar beneficios, reducir pérdidas y gestionar mejor el riesgo Durante los partidos del Mundial, donde las emociones cambian en segundos, es una herramienta muy utilizada.

Experiencia móvil: App de Sportium para el Mundial

La App de Sportium será probablemente el lugar desde donde más gente siga el Mundial, de la mano de la tendencia actual de la sociedad, que también se plasma en el apostante.Y la verdad es que la experiencia móvil está bastante bien trabajada, porque la aplicación funciona de forma fluida tanto en Android como en iPhone y mantiene todas las funciones de escritorio.

Desde el móvil puedes:

Apostar en directo

Seguir estadísticas

Hacer uso de promociones

Gestionar retiros

Usar Bet Builder

Aplicar Cash Out

En eventos grandes como el Mundial, en los que los horarios se esperan adversos en España, mucha gente apuesta mientras ve los partidos fuera de casa, en el metro, desayunando en bares o desde circunstancias más incómodas que el sofá de casa. Ahí la app cobra muchísimo sentido, porque la navegación es bastante rápida y no da sensación de saturación incluso cuando se disputan partidos con mucho tráfico.

Métodos de pago y atención al cliente durante el evento

Sportium ofrece bastantes opciones tanto para depósitos como para retiradas. Entre las más habituales del extenso abanico de opciones, tenemos:

Tarjeta bancaria

PayPal

Bizum

Transferencia

Paysafecard

Skrill/Neteller

Sportium UNO (Tiendas físicas Sportium)

Los retiros van a depender de la verificación de cuenta y deberán ser procesados a través del método utilizado para el depósito.

En cuanto al soporte, Sportium dispone de un servicio de atención al cliente, con el que puedes contactar mediante:

Chat en vivo (Requiere inicio de sesión)

Teléfono: 900 44 77 44

Correo electrónico: ayuda@sportium.es

Dirección postal: SPORTIUM – Dpto. de Servicio al Cliente

Edificio SCTC, C/ Sena, 2-10

08174 Sant Cugat del Vallés – Barcelona, España

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