La defensa de España genera oportunidades de apuestas frente a Austria

España no ha encajado ningún gol en lo que va de fase final este verano, registrando el xGA más bajo del torneo. Su choque contra Austria es el sueño de cualquier apostador centrado en los mercados defensivos.

Las defensas rara vez acaparan los titulares, pero la zaga de España podría resultar muy rentable en este partido de dieciseisavos de final. El valor que ofrece su triunfo manteniendo la portería a cero es enorme.

🚀Mercados de España vs Austria - Mundial 2026

Mercado Cuota ⭐ España gana sin encajar goles 1.90 España gana ambas mitades 3.00

Cuotas cortesía de bet365. Correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

🧱La zaga de la Roja es el listón de oro del Mundial 2026

España llega a las fases eliminatorias del Mundial 2026 con una línea defensiva que parece un auténtico muro de ladrillos. Con un 'hat-trick' de porterías a cero en su casillero en lo que va de torneo, la Roja se está consolidando como un rival formidable y sumamente difícil de batir.

Sus goles esperados en contra (xGA) se sitúan en apenas 0.54, lo que supone un promedio inferior a 0.20 por partido. Esto demuestra que las ocasiones de alta calidad generadas contra los españoles han sido una auténtica rareza este verano.

Los datos de disparos reflejan una historia muy similar. España solo ha recibido 14 tiros en total; ningún país ha permitido menos en el momento de escribir estas líneas. Mejor aún, solo tres de esos intentos entre los tres palos obligaron a intervenir al guardameta Unai Simón. Únicamente Argentina (2) ha concedido menos remates a puerta hasta la fecha.

🚦El control de España ante Uruguay transformó las dudas en certezas

El conjunto de Luis de la Fuente también superó una dura prueba de fuego para su solidez defensiva frente a la Uruguay de Marcelo Bielsa. El ataque charrúa era, con diferencia, la línea ofensiva más peligrosa de todos los rivales de España en la fase de grupos. Llegaron a registrar un 4.24 xG antes de medirse a España y acumularon 49 disparos, de los cuales 13 fueron directos a portería.

Sin embargo, se toparon con España y, de repente, se quedaron sin pólvora de cara al gol. Uruguay se vio limitada a solo cinco disparos y solo uno de ellos encontró los tres palos. Habían llegado en un estado de forma óptimo, con una clara vocación ofensiva y mucha calidad; aun así, España neutralizó sus amenazas en ataque con relativa facilidad.

Los datos de xG resultan todavía más impresionantes, ya que Uruguay apenas logró acumular un 0.1 xG por mitad.

💨La fluida ofensiva de Austria podría chocar contra un muro

El pase de España a las rondas eliminatorias era inevitable gracias a su hermética defensa. En estos nuevos dieciseisavos de final, cruzarán caminos con una selección austriaca que se ha divertido de lo lindo de cara a la portería contraria últimamente.

Austria anotó seis goles en sus tres partidos de la fase de grupos. Esa cifra llegó a partir de un xG de solo 3.71, lo que sugiere una efectividad clínica. Los austriacos han marcado seis goles en 27 disparos, lo que representa una tasa de conversión que roza el 25%.

El gran peligro para Austria es que las métricas de ataque de Uruguay eran incluso mejores antes de su enfrentamiento con España. Pese a ello, la Roja logró frenar a los hombres de Bielsa con bastante comodidad. Los pupilos de Ralf Rangnick deberían prepararse para un recibimiento igual de frío.

Aquí es precisamente donde reside el valor para tus apuestas en esta próxima eliminatoria. Actualmente, el mercado en cualquier casa de apuestas estima que España tiene solo un 52.63% de posibilidades de vencer a Austria en los 90 minutos manteniendo su portería a cero. Esta probabilidad parece infravalorada dada la estructura defensiva que ha mostrado España este verano.

Además, cada operador apenas le otorga a España un 33% de opciones de ganar ambas mitades contra Austria. Todo ello a pesar de que Uruguay registró tan solo un 0.1 xG por tiempo. Estos datos sugieren un control absoluto de los españoles en ambas partes del encuentro.

Si Austria no consigue generar peligro real en ninguna de las dos mitades, esta apuesta combinada o individual podría ser una opción de lo más tentadora.

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