España sigue teniendo valor en el mercado de campeón del Mundial

Francia lidera las apuestas a campeón del mundo, pero la sólida defensa de España y un camino más accesible sugieren que el valor real está en el equipo de Luis de la Fuente.

Los españoles no han encajado un solo gol en esta fase final de verano y, sin embargo, Francia se sitúa como la favorita. Te contamos por qué se está infravalorando a La Roja.

🚀Mercados anticipados del Mundial 2026

Mercados anticipados del Mundial 2026 Cuota ⭐ España (Campeón) 4.50 España (Llegará a la final) 2.60 España (Gana a Bélgica) 1.60

Cuotas cortesía de Luckia. Correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

🔍La probabilidad implícita de Francia se ha inflado demasiado

Antes de que rodara el balón, España partía como la gran favorita para levantar la Copa del Mundo de 2026 y con motivos de sobra. Llegaba a la cita como campeona de Europa, encadenando una racha de 35 partidos internacionales invicta y con la medular más profunda y talentosa del fútbol mundial.

Sin embargo, aquel empate a cero contra Cabo Verde pareció dejar en shock a las casas de apuestas. El discreto rendimiento del equipo sin Lamine Yamal hizo que más de uno se preguntara si la selección española se estaba convirtiendo en un conjunto con "titulitis" o dependencia de un solo jugador.

Tras el tropiezo ante Cabo Verde, Francia pasó a ser la nueva favorita para coronarse campeona del mundo. Los mercados de este operador le otorgan un 35.09% de posibilidades de lograrlo.

Aun así, los galos todavía tienen que sacar adelante tres partidos más, empezando por una selección de Marruecos que ya eliminó a España y Portugal en su camino hacia las semifinales de 2022.

Es indudable que Francia cuenta con un fondo de armario espectacular en ataque, pero una probabilidad de uno entre tres de levantar el trofeo es demasiado generosa, especialmente con tres eliminatorias a vida o muerte por delante. Esa cuota deja un margen de error minúsculo ante un mal día, una lesión inoportuna o una tarjeta roja.

Mientras tanto, a España se le adjudica ahora mismo apenas un 22.2% de opciones de ganar el torneo. Y todo esto a pesar de haber respondido al empate de Cabo Verde con cinco victorias consecutivas y cinco porterías a cero.

Cuando el equipo que está firmando las mejores métricas subyacentes del campeonato cotiza a casi el doble de cuota que el favorito, el argumento de valor se escribe solo. Puedes aprovecharlo tanto en una apuesta simple como para mejorar el rendimiento de tu próxima apuesta combinada.

🔥La defensa de España cumple con nota en todas las métricas

España se ha convertido en la primera selección de la historia capaz de encadenar seis partidos imbatida en los Mundiales, cinco de ellos en esta edición veraniega. Sin ir más lejos, contra Portugal en los octavos de final, Cristiano Ronaldo fue el único futbolista luso que logró efectuar un disparo entre los tres palos en todo el encuentro.

Lo que hace que esta racha sea tan esclarecedora de cara al mercado de campeón de la competición es la forma en que se está logrando. No es la España de Puyol, Hierro o Ramos, caracterizada por una línea defensiva de pura resistencia y acciones al límite.

Aunque Pau Cubarsí y Aymeric Laporte están rindiendo a un nivel excelso y Unai Simón se está mostrando sumamente seguro bajo palos, el verdadero escudo de este equipo es de carácter territorial.

Con Rodri manejando el tempo del partido y jugadores como Pedri y Dani Olmo recuperando y distribuyendo la posesión en tres cuartos de campo, los rivales simplemente no consiguen asomarse al balcón del área española. Si ahogas la vía de suministro, la retaguardia apenas necesita intervenir y las estadísticas no mienten.

España promedia apenas 1 tiro a puerta en contra por cada 90 minutos, y sus 1.49 goles esperados en contra (xGA) representan la cifra más baja de todo el torneo: un minúsculo 0.30 xGA por partido.

Los ataques más explosivos raras veces ganan los grandes torneos. Las citas mundialistas se las llevan los equipos que blindan su portería y ahora mismo nadie concede menos que el cuadro español.

📊La Roja nunca ha perdido contra Bélgica en los 90 minutos reglamentarios

El próximo examen de España será ante una selección belga que, hasta la fecha, ha dejado bastante que desear. Si bien Estados Unidos se desmoronó en octavos de final perdiendo 4-1 frente a los "Diablos Rojos", esto se debió más a los errores defensivos norteamericanos que a una exhibición de juego brillante por parte de Bélgica.

Este es, precisamente, el tipo de emparejamiento que el sistema táctico de España está diseñado para anular. Bélgica es un equipo que vive de las transiciones verticales y los contragolpes rápidos. La hegemonía absoluta de La Roja con el balón priva a sus rivales de esos escenarios de carrera.

Además, el histórico de enfrentamientos nos aporta un plus de confianza: España jamás ha perdido contra Bélgica en el tiempo reglamentario tras siete duelos disputados.

Si se impone al conjunto belga, España se vería las caras en unas hipotéticas semifinales contra Francia. Sobre el papel, un cruce tremendo. No obstante, se plantearía un escenario ideal donde la defensa más sólida del torneo medirá las fuerzas de un combinado francés que ya ha mostrado fisuras cuando le toca enfrentarse a bloques bien organizados.