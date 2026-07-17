La defensa convierte a España en favorita para reinar en el Mundial

La Roja evitó que Francia realizara un solo disparo a puerta hasta el minuto 64 en su victoria de semifinales. ¿Son las defensas las que ganan los Mundiales?

Las casas de apuestas se equivocaron en la semifinal. A España solo se le otorgaba un 32,26% de probabilidades de vencer a Francia en los 90 minutos reglamentarios. ¿Ha llegado el momento de rendirse ante la zaga de la Roja?

Mercados de apuestas para España - Mundial 2026 Cuota ⭐ España ganadora del Mundial 2026 1.61 España gana la final del Mundial 2026 con su portería a cero 3.75

Cuotas cortesía de MARCAapuestas. Correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

🧱La defensa de España se convierte en la seña de identidad de su camino en el Mundial

España acumula ya siete partidos invicta, con un balance de seis victorias, un empate, 13 goles a favor y solo uno en contra en este Mundial 2026. Si nos enfocamos únicamente en las eliminatorias directas, acumula un pleno de victorias (cuatro de cuatro) con apenas un gol encajado, tres porterías a cero y tres triunfos sin conceder goles.

Estas cifras encajan a la perfección con el perfil de un futuro campeón del mundo. Y tras lo visto ante Francia, sus credenciales son todavía más sólidas.

Se suponía que este duelo sería la prueba de fuego definitiva para la retaguardia española. Francia llegaba a la semifinal tras haber generado 47 disparos a puerta (su mejor registro desde 1998) y un xG (goles esperados) de 14.3, el más alto del torneo. Sin embargo, España logró neutralizarlos por completo y se impuso en la batalla del xG por un claro 1,63 a 0,30.

Kylian Mbappé y compañía no consiguieron chutar entre los tres palos hasta el minuto 64, seis minutos después de que Pedro Porro firmara el 2-0. Los únicos cuatro remates a puerta de los galos llegaron con el segundo tanto ya en el marcador y Unai Simón resolvió cada uno de ellos sin mayores contratiempos.

Esto debería cambiar radicalmente la perspectiva del mercado y de las casas de apuestas respecto a España de cara a la gran final frente a Argentina. Antes de medirse a Francia, el combinado nacional había permitido únicamente siete tiros a puerta en todo el torneo, la cifra más baja registrada por cualquier selección en un Mundial masculino desde 1966.

Y cuando les tocó enfrentarse al ataque más temido del campeonato, lo redujeron a una tímida presión tardía y sin apenas peligro, con el partido ya prácticamente resuelto.

Lo que es igual de importante: España no necesitó su habitual monopolio de la posesión para lograrlo. El 51% de posesión de balón fue su porcentaje más bajo en lo que va de cita mundialista. Aun así, las estrellas francesas nunca llegaron a ejercer el dominio que muchos vaticinaban.

🔬Bélgica tiene la clave para descifrar el muro defensivo español

Si hay un examen defensivo que merece la pena analizar detalladamente, es el reto que planteó Bélgica. La victoria española por 2-1 en cuartos de final sigue siendo el único encuentro de todo este Mundial en el que han encajado un gol.

El tanto de los belgas llegó a través de una jugada muy bien trenzada y definida: Timothy Castagne puso un gran centro y Charles De Ketelaere se anticipó a Pau Cubarsí para cabecear el gol del empate en el minuto 41. Para cualquiera que prepare su pronóstico contra España, esa secuencia es la única que ofrece una pista real de cómo hacerles daño.

Sin embargo, se trata de una simple pista, no de un manual de instrucciones infalible. España dominó a placer aquel choque de cuartos con un 68% de posesión y una clara superioridad en el xG (2.10 frente a 0.48). Los de Luis de la Fuente registraron 18 disparos por solo 5 del rival y 8 tiros a puerta frente a dos, antes de certificar el triunfo con el agónico gol de Mikel Merino.

Esto es crucial desde el punto de vista de las apuestas. Bélgica demostró que se puede batir a España mediante un envío lateral preciso y un desmarque rápido en el área. No obstante, no enseñó el camino para someter a la Roja durante tramos largos ni para generarle una presión asfixiante.

A lo largo de siete partidos, ningún equipo ha sabido cómo arrebatarle el control del juego. De hecho, la racha invicta de España se extiende ya a 37 partidos en el tiempo reglamentario (90 minutos) sumando todas las competiciones; su última derrota se remonta a un choque amistoso contra Colombia en 2024.

🔑El dominio de España podría seguir estando infravalorado por el mercado

El mercado de las semifinales se equivocó por completo. España cotizaba como la opción menos favorita en el mercado 1X2 para medirse a Francia, con una probabilidad estimada de apenas el 32,26%. En cambio, la victoria de los galos presentaba una probabilidad mucho mayor del 38,09%. Al final, el partido real fue bastante más desigual de lo que indicaban los porcentajes de tu operador habitual.

La ventaja diferencial de España ya no radica únicamente en adormecer a los rivales a base de pases. Frente a Francia, el éxito de la selección se cimentó tanto en su posicionamiento sin balón como en la posesión. Michael Olise y Kylian Mbappé no consiguieron conectar ni un solo pase entre ellos durante la primera mitad, lo que evidencia la efectividad de España a la hora de desconectar la principal vía de creación gala.

Los datos de entradas de Opta respaldan esta misma idea: España intentó 22 entradas frente a las 14 de Francia. Hablamos de un triunfo forjado a base de contundencia, cohesión y solidez defensiva, no de una mera cuestión de acaparar el esférico.

Desde la perspectiva del apostante, por esto tiene tanto sentido fijarse en el mercado de campeón absoluto. Tras imponerse por 2-0 a Francia, a España se le otorga ahora un 62.1% de probabilidades de coronarse campeona del mundo. Y ese vuelco en las cuotas está totalmente justificado.

Su sistema defensivo ha respondido con creces en situaciones de partido muy diversas. Sometieron a Bélgica a través del balón con un 68% de posesión, pero también maniataron a Francia teniendo solo el 51%. Esto nos demuestra que su éxito se debe a un modelo de juego sólido y repetible, más que a chispazos individuales.

Cada casa de apuestas sitúa ahora a la Roja en la cima de sus favoritos para levantar el título y es imposible rebatir esa postura. España encadena 37 encuentros sin conocer la derrota en el tiempo reglamentario contando todas las competiciones, no ha perdido un solo partido en este Mundial y solo ha encajado un tanto en todo el torneo.

Apostar por cualquier otra selección significa ir en contra del bloque defensivo más rocoso que queda en el torneo. El triunfo final de España se presenta como la opción más lógica.

Si los mercados para la gran final ofrecen una cuota atractiva por la victoria de España manteniendo su portería a cero (o si decides incluirla en una apuesta combinada para mejorar tus rendimientos), ahí es donde podrías hallar el gran valor para tu pronóstico.

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