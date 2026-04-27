Apuestas por la selección española en el Mundial 2026

El Mundial 2026 dará comienzo el 11 de junio, y para los aficionados al fútbol y a las apuestas deportivas, se trata de un evento deportivo, prioritario sobre cualquier otro. El torneo, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, será especial por su formato de 48 equipos, con 12 grupos de 4 selecciones cada uno. Entre los nombres de selecciones con aspiraciones para hacerse con el título, España encabeza buena parte de las conversaciones, y sobre todo lo que tiene que ver con las apuestas a España en el Mundial, hablaremos en este artículo.

Cuotas de la selección española para ganar el Mundial 2026

La selección española llega al Mundial con el cartel de favorita, aunque la diferencia es tan pequeña, que sería más correcto decir que forma parte de ese grupo selecto de 5 selecciones, que copan las probabilidades de ganar. En varias casas de apuestas especializadas, los pronósticos sitúan al conjunto que dirige Luis de la Fuente ligeramente por delante entre estas selecciones con mayores opciones de alzarse con la Copa, con cuotas cercanas a 5.00, lo que implica que España ronda el 18% de probabilidad real de hacerse con la victoria final.

La selección española y sus expectativas para el Mundial 2026

España ha consolidado una generación talentosa que tiene como mejores bazas la juventud de sus integrantes, la creatividad en el centro del campo, y ese control del balón, que ya es nuestro sello distintivo. Entre las figuras de España destacan Lamine Yamal, Pedri o Rodri, jugadores que pueden marcar diferencias, pero es el concepto del colectivo, lo que hace de España una selección única. Su juego fluido y la capacidad de asediar al rival, invitan a pensar que España puede llegar lejos en el Mundial, e incluso hacerse con el título, como sucediera hace 2 años en la última Eurocopa.

Importancia de conocer las cuotas al apostar

Las cuotas no son solo números, ya que representan el consenso del mercado sobre las probabilidades de que un evento ocurra. Entender cómo se calculan y qué implican te ayuda a tomar decisiones más informadas y a gestionar mejor tu dinero. Una cuota baja indica que el favorito es muy probable según las casas, pero también que el premio será menor; una cuota alta, al revés, señala un riesgo más elevado, pero mayor potencial de ganancia. ¿Qué es mejor? Buscar el rendimiento idóneo entre la probabilidad de un suceso, y el premio que generaría en caso de acierto.

Haz tus apuestas a favor de la selección española en el Mundial 2026

Antes de hacer una apuesta, es fundamental tener claro qué representan las cuotas. Si ves una cuota de 5.00 para que España gane el Mundial, significa que si apuestas 10 €, ganarías 50 € si España se impone al resto de selecciones.

Las cuotas reflejan la probabilidad de forma inversamente proporcional, y en los sucesos a largo plazo, es normal que evolucionen conforme van teniendo lugar acontecimientos, como darse a conocer lesiones, o ver las sensaciones que dejan las selecciones en amistosos de preparación. Esto hace que seguir la actualidad sea algo determinante, si quieres apostar con criterio.

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Apuestas por España como ganador del grupo H

Apostar a que España gane su grupo en la fase de grupos es una forma de apostar por algo más cercano, y mucho más probable, sin apuntar directamente al título final. La Roja quedó encuadrada en el Grupo H, donde sus rivales serán Uruguay, Arabia Saudí y Cabo Verde.

En este caso, la cuota baja de España refleja el favoritismo absoluto respecto al resto de selecciones. La mayoría de casas ven a la selección española prácticamente con un pie y medio en la siguiente fase, con la Uruguay de Fede Valverde, Araujo o Manuel Ugarte como principal escollo, y luego Arabia Saudí que podría dar la campanada remota, mientras que Cabo Verde aparece como un candidato con una probabilidad ínfima, reflejo de esa cuota tan alta.

Estrategias y consejos para hacer apuestas inteligentes en esta categoría

Compara cuotas entre diferentes casas de apuestas: pequeñas diferencias pueden suponer beneficios.

Mantente al tanto de noticias de lesiones, bajas o cambios tácticos que puedan influir en el rendimiento del equipo.

No asumas riesgos inútiles, si España no es 1ª de grupo, piensa en Uruguay como única alternativa plausible. Las otras 2 selecciones tienen muy pocas opciones.

Espera. Queda tiempo para que empiece el Mundial, e igual los amistosos previos nos dan alguna posible pista.

Apuestas especiales sobre la selección española

Más allá de apostar por España como campeona del Mundial o como ganadora de grupo, hay mercados alternativos muy interesantes y populares entre los apostantes más experimentados, que pueden ser incluso mejores que estas apuestas principales.

Máximo goleador del torneo del equipo español

Aquí puedes apostar a nombres como Lamine Yamal, Mikel Oyarzábal, Dani Olmo o Ferrán Torres para ser el máximo artillero de España en el Mundial. La cuota variará según el rendimiento del jugador, y el rol que desempeñe en el Mundial, con la expectativa de minutos que se le estime, aunque de primeras podemos pensar que Lamine parece la opción más probable.

Equipo bet365 William Hill Bwin Mikel Oyarzábal Pronto 5.50 Pronto Ferrán Torres Pronto 5.50 Pronto Lamine Yamal Pronto 7.00 Pronto Nico Williams Pronto 9.00 Pronto

Progreso a fases específicas

Puedes apostar a que España alcance, por ejemplo, los octavos, cuartos o semifinales. En el caso de la Roja, podemos ver que una vez superada la fase de grupos, es prácticamente equiprobable en qué punto quedará eliminada, aunque los cuartos de final, los dichosos cuartos, se ven ligeramente más probables.

Resultado de España bet365 William Hill Bwin Eliminada en octavos 4.75 6.00 5.00 Eliminada en cuartos 4.33 4.00 5.50 Eliminada en semifinales 5.50 5.00 7.50 Subcampeón 7.50 7.50 10.00

Número total de goles marcados en el torneo

Este mercado te permite apostar sobre cuántos goles anotará toda la selección española a lo largo del Mundial. Es un mercado que va ligado a la predicción que puedas dar a cuántos partidos disputará, aunque no hay que descartar que con los compañeros que nos ha tocado en el grupo, pueda darse alguna goleada.

Goleador más joven/experto del equipo

Aquí entran apuestas curiosas sobre qué jugador será el más joven o el más veterano en anotar un tanto para España en el torneo. A este respecto, Lamine Yamal está rompiendo todos los registros, y es que entrará en el Mundial con 18 años.

Comparativa con otras selecciones favoritas

Cuando miras las cuotas globales para ganar el Mundial, la clasificación va a verse encabezada por España, pero seguida muy de cerca por selecciones como Inglaterra, Francia, Argentina y Brasil. La diferencia entre estas 5 selecciones favoritas a ganar el Mundial es muy escueta, y es previsible que cambie de forma considerable, después de la fase de grupos.

Argentina

Considerada una de las favoritas, muchos ven en este Mundial 2026 como una posible última presencia para Lionel Messi en una Copa del Mundo, lo que añade dramatismo y atractivo a su apuesta. Sus mejores bazas son Lautaro Martínez o Alexis Mac Allister, y terminó 1ª en el área de Sudamérica. Son los actuales campeones tras ganar en Qatar 2022.

Inglaterra

Ya les toca hacer algo, que no ganan el Mundial desde su único título en 1966. Presentan una generación fuerte con figuras de gran nivel, como Jude Bellingham, Bukayo Saka, Harry Kane o Declan Rice. Inglaterra siempre está en el radar de las casas como candidata a levantar el trofeo.

Francia

Francia buscará su 3ª corona Mundial tras las ediciones de 1998 y 2018, y para ello mantiene una plantilla potente liderada por Kylian Mbappé, donde también tienen cabida Michael Olise, William Saliba, Bradley Barcola o Hugo Ekitiké.

Brasil

Otro gigante tradicional. Brasil, la pentacampeona del mundo, no disfruta de una de sus mejores generaciones, pero es que siempre está ahí. Quedó 5ª en la fase de clasificación, por detrás de Ecuador, Colombia y Uruguay, además de Argentina, y tendrá como principal figura al madridista Vinicius Jr.

Alemania

Alemania siempre es candidato por su estructura y estabilidad, armas que le han dado 4 Mundiales hasta la fecha. Ha disputado 8 finales, la que más, y para esta ocasión traen a cracks de la talla de Florian Wirtz, Nick Woltemade o Karim Adeyemi.

¿Vale la pena apostar por España como campeona del Mundial?

La respuesta depende de tu perfil como apostante. Si prefieres una opción más constante, con menor riesgo pero peor pagada, apostar por España como ganadora de grupo o para llegar a fases avanzadas puede ser más sensato. Si te buscas un golpe más atrevido, jugar a que se lleven el título final puede ser muy atractivo, pero también arriesgado, porque en cada eliminatoria puedes quedarte fuera. Si analizamos la plantilla uno por uno, personalmente veo a España por detrás de Francia e Inglaterra seguro, y casi también de Argentina, pero es que el poder del grupo, el desempeño colectivo, y el trabajo de Luis de la Fuente al frente, convierten a la apuesta a que España gana el Mundial, en una buena oportunidad.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puedo apostar a favor de la selección española en el Mundial 2026?

Puedes hacerlo a través de cualquier casa de apuestas online legal, como las que aquí te presentamos, que ofrezca mercados al Mundial. Solo necesitas registrarte y seleccionar los mercados relacionados con la selección española. A medida que vaya acercándose el inicio del torneo, irá aumentando el número de mercados y apuestas sobre España en el Mundial.

¿Qué tipos de apuestas puedo hacer sobre España en el Mundial 2026?

Desde apuestas al campeón final hasta mercados como ganador de grupo, si llegará a la final, jugador máximo goleador de España, número de goles totales o en qué fase quedará eliminada España. Cuanto más complicado sea el mercado, mayor será la cuota que llevará aneja.

¿Cómo puedo estar al tanto de las cuotas más actualizadas para España y otros equipos?

Las cuotas cambian con el tiempo, así que lo mejor es seguir información deportiva, apps especializadas o medios más específicos sobre apuestas, que actualicen regularmente estos números conforme se acerca el torneo. Seguro que cuando se disputen los primeros partidos de preparación, las cuotas van a verse afectadas.