Apuestas Mundial 2026: favoritos, grupos y mejores cuotas

El próximo 11 de junio arrancará el Mundial 2026, que apunta a ser uno de los eventos deportivos no solo de los más grandes del año, sino de la historia del fútbol. Será la primera Copa del Mundo con 48 selecciones participantes, un cambio que modifica el formato tradicional y abre la puerta a más partidos, más selecciones con opciones de dar la sorpresa y, por supuesto, muchas más oportunidades para las apuestas Mundial 2026.

El torneo se disputará entre junio y julio de 2026 y tendrá tres países anfitriones que son Estados Unidos, México y Canadá. Será la primera vez que una Copa del Mundo se organice de forma conjunta entre tres naciones y también la edición con más sedes y selecciones de toda la historia.

Para el aficionado al fútbol, eso se traduce en un verano repleto de partidos prácticamente cada día, y para el apostador, supone un escenario enorme con mercados en cada partido, apuestas especiales, apuestas a clasificación, a ganador de grupos, a máximos goleadores, y todo esto con promociones constantes por parte de las casas de apuestas, en una cobertura no vista hasta la fecha.Las apuestas Copa del Mundo 2026 ya empiezan a generar movimiento en las principales casas con licencia en España, y cada vez vamos teniendo más pistas, sobre el posible rendimiento de las selecciones participantes.

Todos los grupos del Mundial 2026

El nuevo formato cambia la estructura clásica del torneo porque ahora habrá 12 grupos de 4 selecciones cada uno, aunque el desarrollo del sistema es el mismo.

Los 2 primeros de cada grupo avanzarán automáticamente a dieciseisavos de final, junto con los 8 mejores terceros, en un formato habitual de 3 puntos por victoria, 1 por empate y 0 por derrota, en el que cada selección juega 3 jornadas, 1 contra cada selección integrante del grupo. Considerando que, al ampliarse el número de selecciones participantes, entran equipos menos fuertes, podemos sacar la primera conclusión, que es una mayor probabilidad de que las selecciones potentes superen la fase de grupos.

Además, los grupos del Mundial 2026 prometen varios cruces muy potentes desde la primera fase.

Grupos del Mundial 2026

Grupo A

México

Sudáfrica

Corea del Sur

República Checa

Favorito del grupo: México

Posible sorpresa: Corea del Sur

México tendrá la ayuda de jugar como anfitrión, algo que en los Mundiales suele dar bastante buen resultado. Corea del Sur lleva años demostrando que puede competir perfectamente en torneos cortos, y en principio se disputará la 2ª plaza con Chequia. Sudáfrica queda como el patito feo del Grupo A.

Grupo B

Canadá

Bosnia y Herzegovina

Catar

Suiza

Favorito del grupo: Suiza

Posible sorpresa: Canadá

Suiza es una selección peleona que lleva 3 mundiales seguidos llegando a octavos de final. Canadá puede crecer empujado por el factor local, disputándose con Bosnia el pase a la siguiente ronda. Difícil lo tendrá Qatar en este Grupo B.

Grupo C

Brasil

Marruecos

Haití

Escocia

Favorito del grupo: Brasil

Posible sorpresa: Marruecos

Brasil parte claramente por delante, a pesar del bajón evidente en estos últimos años, aunque Marruecos viene dejando claro desde hace años, que ya es una selección muy fuerte, además de física. A priori, Escocia apunta a 3ª, y Haití es casi seguro que será última.

Grupo D

Estados Unidos

Paraguay

Australia

Turquía

Favorito del grupo: Estados Unidos

Posible sorpresa: Turquía

Grupo bastante abierto, quedando equiprobable el primer puesto entre otomanos y estadounidenses. Estados Unidos intentará aprovechar el contexto local, aunque Turquía está creciendo muchísimo en los últimos años. Paraguay tendría sus opciones, no así la débil Australia.

Grupo E

Alemania

Curazao

Costa de Marfil

Ecuador

Favorito del grupo: Alemania

Posible sorpresa: Ecuador

Alemania siempre aparece entre las favoritas al Mundial 2026, y más con este grupo en el que Ecuador puede convertirse en uno de los equipos más incómodos. Como buen equipo africano, Costa de Marfil puede dar guerra, mientras que la debutante Curaçao, siempre puede disfrutar de la experiencia mundialista.

Grupo F

Países Bajos

Japón

Suecia

Túnez

Favorito del grupo: Países Bajos

Posible sorpresa: Japón

Japón lleva 7 ediciones seguidas participando en el Mundial, y en la edición anterior, con aquel gol fantasma famoso, logró pasar del grupo a costa de Alemania. Muy igualado estará respecto a Suecia y Túnez, no así con Holanda que es la favorita de este Grupo F.

Grupo G

Bélgica

Egipto

Irán

Nueva Zelanda

Favorito del grupo: Bélgica

Posible sorpresa: Egipto

Si bien queda claro que Bélgica, a la espera de hacer algo de una vez por todas, es la favorita en este Grupo G, el 2º lugar apunta a estar muy reñido entre Egipto e Irán. No es el caso de Nueva Zelanda, que debería quedarse fuera tras la fase inicial.

Grupo H

España

Uruguay

Arabia Saudí

Cabo Verde

Favorito del grupo: España

Posible sorpresa: Uruguay

El favorito más claro para pasar a dieciseisavos es España, en un grupo con los roles prácticamente definidos. Uruguay debería acompañarnos a las eliminatorias; Arabia Saudí no merece ser desprestigiada, mientras que Cabo Verde a priori, carece de opciones.

Grupo I

Francia

Noruega

Senegal

Irak

Favorito del grupo: Francia

Posible sorpresa: Noruega

Que Francia es la selección más fuerte de este Grupo I es algo obvio, pero ojo con la Noruega de Haaland, que firmó una fase de clasificación sobresaliente. Desde 2002 Senegal ha estado presente en 2 mundiales, y en el más reciente sí alcanzó los octavos.

Grupo J

Argentina

Austria

Argelia

Jordania

Favorito del grupo: Alemania

Posible sorpresa: Austria

Argentina defiende la corona y es de largo la favorita en el Grupo J, en el que también se encuentran otras 2 selecciones luchadoras como Argelia y Austria. Mal panorama para una selección de Jordania, que será una de las que se estrenen en la cita de 2026.

Grupo K

Portugal

Colombia

República Democrática del Congo

Uzbekistán

Favorito del grupo: Portugal

Posible sorpresa: Colombia

Portugal no debería tener problemas en un grupo en el que la garra de Colombia podría ser su principal escollo. Será una incógnita el papel de la República Democrática del Congo, que, desde que el país dejó de ser Zaire, no compite en un Mundial. Tampoco Uzbekistán había llegado tan lejos antes, pero su potencial es notablemente más limitado.

Grupo L

Inglaterra

Croacia

Ghana

Panamá

Favorito del grupo: Inglaterra

Posible sorpresa: Croacia

Inglaterra figura entre las candidatas a ganar el Mundial, y parece que sólo el combinado croata podría amargarle el papel en fase de grupos. Ghana tiene sus opciones, mientras que Panamá puede sentirse superada.

Las selecciones favoritas del Mundial 2026

Hablar del favorito Mundial 2026 es centrarse en esa selecta élite de selecciones, que son las que acostumbran a ganar el campeonato casi en cada edición, y es que 20 de los 23 Mundiales, los han ganado estas selecciones. El torneo es larguísimo y el nuevo formato puede generar más desgaste físico y más sorpresas, pero, aun así, hay varias selecciones que parten por delante.

Argentina

La campeona del mundo está manteniendo una base competitiva brutal, en el último Mundial que disputará la leyenda viva del fútbol Lionel Messi. Argentina ya ha demostrado que puede competir incluso cuando él no está al 100%, contando con cracks de la talla de Julián Álvarez, Enzo Fernández, el Dibu o Lautaro.

Francia

Francia probablemente tiene la plantilla más profunda del torneo. Velocidad, físico, calidad individual y experiencia, siendo campeona en 2018 y subcampeona en 2022. Mbappé, Dembelé o Michael Olise, están llamados a formar el mejor ataque del torneo.

Brasil

Brasil siempre aparece entre las grandes candidatas con 5 mundiales a sus espaldas, si bien no vive sus días más gloriosos. Cuenta con efectivos como Vinicius o Joao Pedro en ataque, así como Bremer y Marquinhos en defensa.

Inglaterra

Todos tenemos la sensación de que Inglaterra lleva años rozando algo grande que, la verdad sea dicha, no termina de llegar. Tiene plantilla para competir perfectamente por el título, con el olfato goleador de Harry Kane, la velocidad de Bukayo Saka, o la calidad de Jude Bellingham, Declan Rice y Cole Palmer.

España

España llega con una generación joven muy interesante y un estilo reconocible de la mano de Luis de la Fuente, que contra todo pronóstico, nos llevó a conquistar la pasada Eurocopa. Si bien el mediocentro es la línea top, con Pedri, Fermín, Rodri o Zubimendi, el puñal de Lamine Yamal será el factor diferencial.

Alemania

Alemania nunca puede descartarse en un Mundial, con 4 títulos, el más reciente en 2004, y cuando parece peor, normalmente es cuando mejor lo hace. Florian Wirtz lidera una selección muy joven, con Kai Havertz, Nick Woltemade o Lennart Karl.

Portugal

Portugal tiene posiblemente la plantilla más equilibrada de los últimos años, aunque históricamente los Mundiales son su asignatura pendiente, con el 3.º puesto de 1966 como su mejor marca. Vitinha y João Neves son los pilares, y Bruno Fernandes aporta la experiencia.

Selección Jugador Estrella Grupo Argentina Messi J Francia Mbappé I Brasil Vinicius C Inglaterra Jude Bellingham L España Lamine Yamal H Alemania Florian Wirtz E Portugal Bruno Fernandes K

Comparativa: ¿Cuánto pagan las apuestas mundial al campeón?

Cuotas a la clasificación de grupos

Uno de los mercados que más interesante se presentan de las apuestas al Mundial 2026, y que ya está abierto en las principales casas de apuestas, será el relacionado con clasificación a las eliminatorias.

Aquí puedes apostar a varias opciones:

Que una selección avance a eliminatorias

Que quede eliminada

Que termine primera de grupo.

La principal diferencia está en el riesgo, lo que afecta directamente al valor de cuota. Apostar simplemente a “clasifica” va a ofrecer cuotas más bajas en selecciones favoritas, mientras que apostar al liderato de grupo va a tener más valor, y puede ser una opción interesante para jugar por una selección de nivel medio. Que una selección quede eliminada en fase de grupos, es algo que salvo se esté buscando la sorpresa absoluta, no se recomienda para las selecciones de primer nivel.

Ganar el grupo, clasificación, o eliminación

* Cuotas tomadas en bet365, 11/05/2026 a las 22:00

En grupos equilibrados van a aparecer oportunidades interesantes en mercados de eliminación temprana, especialmente cuando una selección llega con demasiada presión mediática, o se le hace largo el calendario. Recordemos a Alemania en el Mundial de Qatar 2022.

Cuotas al ganador de cada grupo

Las apuestas a ganador de grupo son muy populares porque las sorpresas son más frecuentes de lo esperado. En tan sólo 3 jornadas, no es raro que una favorita pase de ronda como 2ª, o incluso como 3ª.

Favoritos de grupo

Grupo Favorito Mejor cuota A México 2.00 B Suiza 1.90 C Brasil 1.16 D Estados Unidos 2.37 E Alemania 1.28 F Holanda 1.72 G Bélgica 1.36 H España 1.20 I Francia 1.40 J Argentina 1.33 K Portugal 1.40 L Inglaterra 1.28

*Cuotas tomadas en bet365

Una herramienta bastante utilizada en Mundiales es combinar varios favoritos de grupo en una apuesta combinada, para ir con selecciones favoritas, y conseguir una cuota decente. Por ejemplo, que ganen su grupo España, Inglaterra y Alemania, ya se pagaría a 2.15.

Mejores mercados de apuestas para el Mundial 2026

Las apuestas Mundial 2026 no se limitan únicamente al campeón. De hecho, ya tenemos a nuestra disposición un amplio abanico de tipos de apuestas, que irá aumentando a medida que se acerca la cita mundialista.

Ganador del torneo

El clásico. Apuestas a qué selección levantará la Copa del Mundo.

Máximo goleador

Se ha seguido mucho durante todo el torneo a qué jugador anotará más goles. Aquí influye mucho el calendario, los encargados de lanzar penaltis y la profundidad del recorrido de cada selección.

Mejor jugador

¿Quién será nombrado el mejor jugador del Mundial 2026? Normalmente los principales candidatos van a ser las estrellas ofensivas o futbolistas muy determinantes, de selecciones con visos de llegar lejos.

Ambos equipos marcan

Nos vamos a los tipos de apuestas por partido. Este es un mercado especialmente interesante en fases de grupos, donde suele haber más intercambio ofensivo y menos miedo a perder.

Over/Under goles

Muy utilizado para partidos en los que es preferible apostar por un mayor o menor ritmo de juego, que por una selección en concreto.

Apuestas en vivo

El Mundial acostumbra a generar muchísimo movimiento en directo. Cambios de cuotas constantes, goles, tarjetas o corners convierten el mercado de las apuestas en vivo en uno de los más activos.

Especiales y combinadas

Las apuestas especiales no siguen un guion, y cada casa hace el uso que considera. Vamos a ver desde comparativas de jugadores como “Lamine Yamal marca más goles que Mbappé”, hasta apuestas sobre a qué jugador marcará más goles de cabeza, es decir, tipos de apuestas hasta donde llegue la imaginación.

Promociones de apuestas para el Mundial 2026

Las promociones de apuestas Mundial van a ser constantes durante todo el torneo, especialmente en casas como Sportium, 1xBet, bet365, Interwetten y Retabet, que saben no descuidar a sus usuarios.

Lo más habitual será encontrar:

Bonos de bienvenida para nuevos usuarios.

Apuestas gratis en determinados partidos.

Cuotas mejoradas para apuestas concretas.

Cashback por apuestas perdidas.

Promociones por goles, como saldo extra por cada gol marcado.

Premio aumentado en apuestas combinadas.

Juegos particulares en formato “Elige tu 11” o “porra”.

En los casos más generosos, algunas casas como Sportium con su promoción “Arranca la Carrear del Mundial 2026”, están promocionando incluso viajes para ver los partidos del Mundial en vivo.

Mejores casas de apuestas para el Mundial 2026

A pesar de la igualdad reinante en el mercado español, elegir bien dónde apostar también va a ser una elección determinante.

Muy fuerte en promociones para grandes eventos, con buena cobertura en directo, infinidad de tipos de apuestas, y hasta posibilidad de ingresar o retirar saldo de sus locales de juego.

Destaca por cantidad de mercados y opciones especiales, pero más aún por sus cuotas, que son de las mejores del mercado.

Probablemente la referencia en apuestas en vivo. Presenta tipos de apuestas muy concretos a pases, entradas, tiros, y todo tipo de opciones para el jugador más exigente.

Casa muy fuerte en cuotas prepartido y promociones, que ofrece una freebet de 50€ a sus nuevos usuarios, cashbak en combinadas y dispone de app móvil.

Interfaz sencilla y mercados competitivos, apuestas Combo y con la herramienta Bet Builder, para crear apuestas personalizadas. Ofrece hasta 250€ de bono en Cash Play.

Muy conocida en España, es más, posiblemente la mejor a día de hoy. Ofrece cuotas potentes, retransmisión en vivo, app móvil, tipos de apuestas únicos y locales físicos desde los que procesar retiros de saldo.

Otra de las top, con un bono de hasta 200€, buena app móvil y todo tipo de complementos para enriquecer la experiencia de juego del usuario.

Una de las marcas más reconocibles del mercado español, pionera en traer al mercado apuestas a las acciones de cada jugador. Muy completa en todos los aspectos, permite ingresos mediante Bizum.

El enlace entre un casino de juego físico y una casa de apuestas online, con buenas cuotas, promociones variadas, y la opción de crear apuestas al gusto.

Otra casa local, que permite operar desde sus locales. Sus virtudes son sus cuotas, su variedad en tipos de apuestas y las opciones para apuestas live.

Casa de apuestas Bono Cuotas Mundial App Valoración Sportium Doble bono hasta 200€ Media/alta Sí 8.5/10 1xBet Hasta 300€ Muy alta Sí 8.5/10 Bet365 Hasta 100€ en créditos de apuesta Alta 9.5/10 Interwetten Freebet 50€ Alta Sí 8/10 TonyBet Hasta 250€ en CashPlay Media/alta Sí 8/10 Kirolbet 100€ freebet + 50 tiradas gratis Muy alta Sí 10/10 Luckia Hasta 200€ Media/alta Sí 9/10 Codere 100% hasta 200€ Media/alta Sí 9/10 CGM 100€ en freebets con tu 1ª apuesta Alta Sí 8.5/10 Retabet Doblar 1er depósito hasta 200€ Muy alta Sí 9.5/10

Preguntas frecuentes sobre el Mundial 2026