Si por algo destacan las apuestas Mundial en 1xBet es por la enorme variedad de opciones disponibles antes y durante los encuentros, siguiendo la línea habitual de esta casa, y también por sus cuotas, que cuesta encontrar las mejores. Y es que hablamos de un operador que se ha consolidado como una alternativa muy potente para apostar en el Mundial de fútbol.

Apuesta en el Mundial 2026 con 1xBet

Durante la Copa del Mundo, 1xBet opta por transformar prácticamente toda su estructura para dar protagonismo al torneo. Nada más entrar en la sección de fútbol, el usuario encuentra accesos rápidos a los partidos, con estadísticas e información sobre los grupos primero y eliminatorias después, y mercados especiales relacionados con el Mundial.

Uno de los aspectos más interesantes de la plataforma es la cantidad de información disponible para apoyar las apuestas, porque cada encuentro aparece acompañado por estadísticas, dinámicas de forma, la clasificación del grupo y un contador con el tiempo restante para que empiece el partido. Todo ello ayuda a la hora de tomar decisiones rápidas, también en las apuestas en directo.

La navegación también resulta bastante intuitiva pese a la cantidad de contenido disponible. Desde el menú principal se puede acceder fácilmente a:

Partidos del día.

Apuestas anticipadas del Mundial.

Mercados especiales.

Apuestas en vivo.

Estadísticas de cada encuentro.

¿Cómo registrarme en 1xBet?

El proceso de registro en 1xBet es bastante rápido y puede completarse en pocos minutos.

Los pasos habituales son estos:

Entrar en la página oficial de 1xbet Pulsar en el botón de “Registrarse”. Puedes introducir el código BETGOAL y activar el bono de bienvenida. Introducir datos personales. Elegir una contraseña. Confirmar la creación de la cuenta. Realizar el primer depósito.

Después del registro, es recomendable completar el proceso de verificación de identidad cuanto antes. Sucede que se trata de un requisito obligatorio para retirar las posibles ganancias obtenidas durante el Mundial 2026, tal y como sucede en todas las casas legales en España. La verificación, también supone tener acceso a todas las promociones que ofrece la casa.

Esta validación normalmente requiere documentación básica como una foto del DNI o comprobante de identidad.

Bono de apuestas Mundial 2026 de 1xBet

El bono de bienvenida 1xBet es otro de los atractivos, que sólo podrán disfrutar losnuevos usuarios, y esto es así antes, durante y después del Mundial. 1xbet ofrece un bono de hasta 300€, que se obtiene jugando apuestas combinadas por valor de 5 veces el bono, lo que se conoce como rollover, con al menos 3 selecciones de cuotas no menores a 1.40.

Eso sí, como ocurre en cualquier operador, existen términos y condiciones asociados a la promoción, como que se dispone de un plazo de 30 días para completar el proceso.

Cuotas del Mundial 2026 de 1xBet

Uno de los puntos fuertes de las cuotas del Mundial en 1xBet es su value, porque estamos hablando de una de las casas más generosas en esta materia, y eso sí es algo que nos gusta a los apostantes. Si bien no vamos a ver esas supercuotas, o similares, que algunas casas emplean para subir el premio en algún tipo de apuesta concreto, lo que vamos a poder disfrutar en 1xbet es de un valor de cuota general muy alto. Esto se puede apreciar no sólo en los mercados importantes, sino también en aquellos más rebuscados.

Otro aspecto especialmente interesante es la actualización en tiempo real de las cuotas durante el torneo. En partidos en directo, las líneas cambian constantemente según el desarrollo del encuentro, porque se den ocasiones, tarjetas o incluso el ritmo de juego. Dominar este aspecto marca la diferencia entre el gozo del veterano y el suplicio del novato, pero 1xbet desde luego que lo pone muy fácil.

1xBet Mundial 2026: Tipos de apuestas y mercados

Las apuestas Mundial en 1xBet destacan por la enorme profundidad de mercados disponibles, tanto en los partidos como sobre sucesos a largo plazo.

Entre los mercados más populares para los partidos aparecen:

Hándicaps asiáticos.

Totales de goles.

Ambos equipos marcan.

Marcará el siguiente gol.

Equipo que marcará 2 goles consecutivos.

Resultado exacto.

Número de córners.

Tarjetas.

Ganador del 1er tiempo.

Y luego están aquellas apuestas más generales sobre el Mundial 2026, donde el repertorio de 1xBet se dispara:

Ganador del Mundial.

Ganador de cada grupo.

Clasificación a octavos.

Máximo goleador.

But además, 1xBet suele incluir apuestas mucho más específicas relacionadas con el torneo:

Total de penaltis señalados.

Número de partidos que terminarán en tanda de penaltis.

Ganador del Balón de Oro.

Ganador del Guante de Oro.

Mejor jugador joven del Mundial.

Ese nivel de profundidad convierte al operador en una casa especialmente atractiva para usuarios avanzados que buscan mercados menos habituales.

Apuestas en vivo y streaming en el Mundial con 1xBet

La sección live será uno de los focos durante el Mundial 2026, pero en esta ocasión no van a jugarse tanto como se podía esperar. El motivo es bien inocente, las horas de los partidos, que en muchos casos no van a acompañar. 1xBet dispone de una consola muy completa para seguir partidos en directo con estadísticas actualizadas en tiempo real, y todo tipo de información.

Durante los encuentros, el usuario puede consultar datos tan relevantes como:

Posesión.

Tiros.

Ataques peligrosos.

Paradas.

Córners.

Tarjetas.

Dinámica ofensiva.

Eso sí, no habrá servicio de streaming para ver los partidos, cuya retransmisión en España correrá a cargo de DAZN y TVE.

Herramientas especiales: Bet Builder y Cash Out

En 1xBet no vamos a disponer por el momento de herramientas para crear apuestas, tipo bet builder, y tampoco para cerrarlas, en lo que se conoce como cash out. Pero no te preocupes, porque si quieres cubrir varios sucesos en una misma jugada, vas a poder jugar apuestas combinadas y de sistema en los partidos del Mundial. De todos modos, con el amplio elenco de tipos de apuestas que dispone 1xBet, no vas a echar en falta eso de crearlas personalizadas.

Apuesta desde la app 1xBet en el Mundial

La app de 1xBet apunta a ser una de las herramientas más utilizadas durante el torneo, y más para quienes siguen partidos desde fuera de casa. De todos modos, el usuario que lo prefiera, podrá jugar en 1xbet desde su teléfono móvil a través del navegador web, sin necesidad de instalarse la app.

La aplicación ofrece las mismas funciones que la versión de escritorio, que en el Mundial van a ser:

Apuestas en directo.

Apuestas a sucesos a largo plazo.

Acceso a información y estadísticas.

Gestión de bonos y promociones.

Es de valorar que la navegación móvil está bastante optimizada y permite cambiar rápidamente entre menús, partidos, mercados y apuestas, con fluidez y sin perder tiempo.

Métodos de pago y atención al cliente durante el Mundial

1xbet permite ingresar saldo desde 3 vías, que son tarjeta bancaria, transferencia y Bizum. Desde luego que es un repertorio bastante tradicional, con el que los usuarios están más que acostumbrados, y que además es fiable y muy seguro. Puede que alguien eche de menos formas de pago como Paypal o Neteller, pero bueno, ¿quién no tiene una tarjeta hoy en día?.

En cuanto a la atención al cliente, 1xbet mantiene un soporte disponible mediante:

Chat en vivo.

Correo electrónico: clientes@1xbet.es

Teléfono: 900 877 030

Esto resulta importante en un evento tan intenso como el Mundial, donde pueden surgir dudas rápidas relacionadas con cualquier tema como mercados, pagos o alguna promoción.

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