Codere app | Cómo apostar desde tu móvil en 2024

Descubre todas las características de Codere app y aprende como hacer apuestas deportivas desde tu dispositivo móvil en 2024.

Codere app es la herramienta perfecta para realizar apuestas desde tu dispositivo móvil. Al descargarla, podrás utilizarla en cualquier momento y lugar en el que te encuentres, lo que te permitirá mantener un seguimiento de tus pronósticos en todo momento.

En esta reseña, se explicarán los pasos para descargar la aplicación en dispositivos iOS y Android. Además, se detallarán algunos de los servicios que ofrece, como los métodos de pago, junto con acciones básicas, como cómo realizar una apuesta.

Si deseas obtener más información sobre esta completa casa de apuestas, no te pierdas nuestra reseña "Codere Opiniones", donde hablamos detalladamente del operador.

Acciones y funcionalidades 4.5 Características 4.5 Opiniones generales 4.5 Registro y descarga Visita Codere →

¿Cómo descargar Codere app?

Hace años que Codere se adaptó a los móviles, mucho antes de la llegada de la app ya existía la versión móvil y su diseño responsive. Sin embargo, Codere app ha mejorado esta interfaz y ofrece una navegación más sencilla e intuitiva.

Codere ofrece varias aplicaciones, una dedicada al casino y otra a las apuestas deportivas. Cada una de ellas se encuentra en una plataforma diferente y tiene requisitos específicos. A continuación, te proporcionaremos los pasos detallados para descargar e instalar la aplicación de Codere en dispositivos iOS y Android.

Codere app Android

La primera de las opciones disponibles es la Codere app Android. El operador ha desarrollado una aplicación para deportes y otra para casino. Esta será la primera elección que tendrás que hacer.

Decide si deseas la aplicación de deportes o la de casino, ya que Codere ofrece ambas opciones. Accede a la Play Store o pulsa en el botón de descarga de Android en el sitio web de Codere. Utiliza la función de búsqueda para encontrar la aplicación de deportes o la de casino, según tu elección. Asegúrate de que tu dispositivo cumple con los requisitos de versión de Android y espacio libre necesarios. Haz clic en el botón de descarga y espera a que se complete la instalación. Una vez que la instalación haya finalizado, pulsa en el icono de la aplicación y crea tu cuenta a través del proceso de registro o inicia sesión con tus credenciales si ya tienes un perfil.

Es importante tener en cuenta que Codere app requiere un Sistema Operativo de Android 8.1 o versiones posteriores. Además, se realizan actualizaciones periódicas para mejorar su rendimiento y corregir errores, por lo que es importante mantenerla actualizada.

Casino Gran Madrid app iOS

La alternativa a la aplicación de Codere para dispositivos Android es la versión para iOS. Los dispositivos de la marca Apple también podrán acceder a esta herramienta, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por el operador.

El proceso de descarga es el siguiente:

Accede a la App Store, la tienda habitual de aplicaciones de Apple. Utiliza la función de búsqueda para encontrar la aplicación "Codere". Pulsa en el botón de descarga y espera a que se complete la instalación. Abre la aplicación y accede con tus credenciales o crea una cuenta desde cero si aún no tienes una.

La aplicación es compatible con iPhone y iPod Touch. En ambos casos hace falta una versión 10.0 o posterior y un espacio de almacenamiento de al menos 77.7MB. No obstante, se aconseja tener un poco más de espacio libre para futuras actualizaciones.

¿Cómo apostar en Codere app?

Si te preguntas cómo apostar en Codere a través de su aplicación, debes saber que no hay ninguna diferencia entre colocar apuestas desde Codere app o desde la versión de escritorio. No obstante, si es tu primera vez puede que no sepas cómo realizar esta acción.

Codere ofrece una amplia selección de 28 disciplinas que abarcan eventos tanto nacionales como internacionales. El fútbol es uno de los deportes destacados, con un seguimiento particular de las diversas divisiones en España, especialmente la Primera División, así como competiciones de alto calibre como la Champions League, la Premier League, La Ligue 1 y la MLS, que cuenta con estrellas como Messi.

Otros deportes, como el baloncesto con la Euroliga y la NBA, y el tenis con torneos como el Master de Madrid y el Godó, también ocupan un lugar importante en la oferta. Se suman a la lista más disciplinas, como los deportes electrónicos, dardos, carreras de galgos, boxeo y fútbol americano.

Los pasos para crear una apuesta en Codere app son los siguientes:

Accede a tu cuenta o regístrate si aún no dispones de una. Realiza un depósito válido utilizando cualquiera de las pasarelas de pago disponibles. Ve a la sección de deportes y encuentra la disciplina en la que deseas realizar tu apuesta. Selecciona una opción entre los mercados disponibles. Introduce la cantidad deseada en el boleto ubicado a la derecha y confirma la apuesta.

Codere sitio web móvil

En ocasiones, los usuarios pueden optar por no descargar una aplicación, ya sea por preferencia o por no cumplir con los requisitos necesarios. Sin embargo, esto no significa que no puedan realizar apuestas desde sus dispositivos móviles.

Codere ha desarrollado una versión móvil que es compatible con una amplia gama de dispositivos, no solo móviles, sino también tabletas. Lo que hace esta versión es redimensionar el sitio web para adaptarlo a la pantalla del dispositivo que estés utilizando.

No es necesario descargar ningún tipo de software o programa, por lo que no se requiere espacio de almacenamiento adicional ni una versión mínima de sistema operativo.

Los menús y herramientas son los mismos en la versión móvil, aunque su ubicación puede variar ligeramente, ya que se ajustan para adaptarse a la pantalla de menor tamaño.

¿Qué métodos de pago hay disponibles en Codere app?

Los métodos de pago aceptados en la aplicación de Codere son idénticos a los de la versión de escritorio o la versión móvil. Depositar implica transferir dinero desde una cuenta para utilizarlo en las operaciones de apuestas.

Codere ofrece diversas pasarelas de pago para realizar depósitos, todas libres de comisiones y totalmente seguras. La lista de opciones de depósito incluye:

Visa/Mastercard

Bizum

PayPal

Transferencia bancaria

Skrill

Neteller

Paysafecard

AstroPay

Rapid Transfer

En todos los métodos, excepto en la transferencia bancaria, el depósito mínimo es de 10€. En el caso de la transferencia bancaria, no se establece un mínimo. Para que un depósito sea válido, debes ser el titular del método de pago que estás utilizando.

Para realizar retiros, puedes utilizar las siguientes opciones:

Transferencia bancaria: en el primer uso de esta vía, deberás proporcionar un recibo bancario.

PayPal: solo podrás usarlo si has realizado depósitos previamente desde esta opción.

Hal-Cash

Opiniones sobre Codere app

Luego de un análisis y pruebas de Codere app, es posible identificar algunos aspectos positivos y otros que podrían mejorarse. En general, la aplicación presenta un diseño cuidado y resulta sencillo encontrar lo que se busca.

En términos de espacio de almacenamiento, la aplicación no es muy pesada, ya que ocupa menos de 100MB. Además, no exige requisitos elevados en cuanto al sistema operativo, lo que hace que la mayoría de los usuarios cumplan con los requisitos.

Sin embargo, un aspecto que podría considerarse negativo para algunos usuarios es que Codere ofrece aplicaciones separadas para casino y deportes. Aquellos que deseen apostar en ambas secciones deberán descargar ambas aplicaciones por separado.

Pros Cons Diseño intuitivo Aplicaciones diferentes Compatible con Android y iOS Cuotas mejorables Pasarelas de pago

FAQ sobre Codere app

Para las dudas que te queden relacionadas con Codere app, tenemos esta sección de preguntas frecuentes. Básicamente repasamos algunos conceptos básicos sobre la existencia de la app, descarga o la forma de apostar desde el móvil.

¿Tiene Codere una aplicación móvil?

Sí, Codere cuenta con aplicaciones móviles disponibles para dispositivos Android e iOS. Tienes la opción de elegir entre una aplicación para apuestas deportivas y otra para casino, por lo que deberás seleccionar la que mejor se adapte a tus preferencias.

¿Cómo descargar Codere app?

Para descargar la aplicación de Codere, accede a la Play Store o la Apple Store. Luego, busca el nombre del operador en el campo de búsqueda y pulsa el botón de descarga. A continuación, espera a que se complete la instalación.

¿Cómo puedo apostar desde Codere app?

Para apostar utilizando la aplicación de Codere, comienza por acceder a la sección de deportes y seleccionar una de las disciplinas disponibles. Una vez allí, elige entre las diversas opciones de apuestas, como apuestas simples o combinadas. Luego, introduce el monto que deseas apostar y confirma tu elección.

¿Es seguro utilizar Codere app?

Tanto la aplicación como el sitio web operan de acuerdo con la legislación española en relación a las casas de apuestas. En particular, Codere ha obtenido las licencias de la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ), lo que confirma su estatus como un operador seguro y regulado.