Cinco selecciones de hándicap en Europa este fin de semana

Llegan partidos importantes en el fútbol europeo y muchos de ellos son difíciles de prever. Por eso, los mercados de hándicap merecen ser considerados. Hemos analizado las ligas europeas para encontrar sugerencias confiables, con selecciones de la Premier League, Serie A, LaLiga, Ligue 1 y la Bundesliga.

📊Selecciones de hándicap

Partido Cuotas ⭐ Genoa +1 vs Inter 2.45 Sunderland +1 vs Newcastle 1.65 Espanyol +1 vs Getafe 1.48 Gladbach -1 vs Wolfsburg 3.40 Paris FC +1 vs Toulouse 1.42

⚽Los mercados de hándicap ofrecen valor en partidos difíciles

Se espera otro fin de semana repleto de goles y drama en el fútbol europeo. Se han programado varios derbis locales y enfrentamientos fascinantes. Algunos de ellos son muy difíciles de prever, por lo que considerar opciones de apuestas alternativas puede ser una buena idea.

Hemos analizado las cinco principales ligas de Europa para encontrar algunas opciones interesantes en los mercados de hándicap. Estas van desde posibles desajustes hasta encuentros muy igualados.

Genoa vs Inter

El Inter de Milán está actualmente en tercer lugar en la Serie A, y la mayoría espera que derroten al Genoa este fin de semana. Sin embargo, su forma ha sido inconsistente últimamente. Esto da confianza al equipo local y podrían dar la sorpresa, especialmente con la ventaja de jugar en casa.

Il Grifone solo ha perdido tres veces en casa esta temporada, y solo una vez por más de un gol. Esto hace que el mercado de hándicap sea atractivo para este partido y más cuando el Inter perdió contra el Liverpool entre semana. Aunque los Nerazzurri pueden dominar el juego, una victoria ajustada o incluso un empate no serían sorprendentes.

🏰Sunderland vs Newcastle

Este fin de semana, el Sunderland recibe al Newcastle United para el primer derbi de la Premier League entre ellos en casi diez años. La rivalidad entre estos dos es intensa, y es sorprendente que los Black Cats estén por delante de las Urracas en esta etapa. Así que, aunque los visitantes son más fuertes en teoría, el equipo local será optimista.

Regis Le Bris y su equipo han carecido de consistencia recientemente, pero sus rivales también. Sin embargo, el Sunderland no ha perdido en el Estadio de la Luz esta temporada. Así que, aunque el Newcastle sea favorito, los anfitriones podrían lograr un resultado positivo.

👑Getafe vs Espanyol

Las casas de apuestas consideran al Espanyol como el equipo menos favorito en su visita a Getafe. Sin embargo, están siete puntos por delante de sus oponentes en LaLiga y están en buena forma. Los hombres de Manolo González han ganado tres partidos de liga consecutivos, mientras que el equipo local solo ha ganado tres de sus últimos 11.

Jugar en casa no ha sido una gran ventaja para el equipo de José Bordalás, ya que solo han ganado tres veces en su estadio en 2025/26. Basándose en estos hechos, el equipo visitante tiene opciones de lograr un buen resultado. Incluso si no ganan, sus 3 derrotas fuera de casa en toda la temporada sugieren que es poco probable que pierdan.

🐺Gladbach vs Wolfsburg

El Borussia Mönchengladbach se mide al Wolfsburg en un partido que enfrenta al 10º contra el 14º de la Bundesliga y solo un equipo está en forma. El equipo local es favorito para el enfrentamiento, habiendo escalado posiciones en la tabla con cuatro victorias en sus últimos cinco partidos de liga.

Por el contrario, Die Wölfe solo han registrado una victoria en el mismo número de partidos. También han tenido problemas defensivos y solo han mantenido una portería a cero fuera de casa esta campaña.

Eso es algo que Eugen Polanski querrá aprovechar y el delantero Haris Tabakovic puede ayudarle a hacerlo. Podría ser una tarde difícil para los hombres de verde y blanco.

🎨Paris FC vs Toulouse

El Paris FC ha sido un equipo entretenido de ver esta temporada desde su ascenso de la Ligue 2, incluso cuando no ganan. Han marcado en 12 de sus 15 partidos hasta ahora y han competido bien contra algunos de los mejores equipos de la división. Sus próximo oponente, el Toulouse, están solo cuatro puntos por delante de ellos.

Los parisinos solo han perdido dos de sus últimos seis partidos, por lo que se espera que frenen a Les Violets. Carles Martínez Novell y su equipo solo han ganado dos veces fuera de casa en 2025/26. El equipo local definitivamente tiene lo que se necesita para obtener algo positivo de este enfrentamiento.

