Chelsea vs Aston Villa Pronóstico y Apuestas Premier League | 27/12/25

+

👑Mejores apuestas Chelsea vs Aston Villa

Gana Chelsea ⭐ @ 1.85 en William Hill

Ambos equipos anotan - Sí ⭐ @ 1.67 en William Hill

Morgan Rogers anotará o asistirá ⭐ @ 2.30 en William Hill

Predicción de marcador: Chelsea 2-1 Aston Villa

Predicción de goleadores: Chelsea: Cole Palmer, Joao Pedro; Aston Villa: Morgan Rogers

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Aston Villa vs Aston Villa son cortesía de William Hill, correctas a 26 de diciembre a las 11:00 y sujetas a cambios.

Recuerda que con el código promocional William Hill para España puedes apostar en este y otros juegos con un generoso bono de bienvenida. Si deseas ampliar tu conocimiento sobre apuestas deportivas online, te recomendamos consultar:

Nuestra selección de las mejores casas de apuestas en España

📊Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

La temporada del Chelsea va bien en general, y se acercan al final de 2025 en el cuarto puesto de la Premier League. Sin embargo, sus resultados recientes han sido inconsistentes, habiendo ganado solo dos de sus últimos siete partidos en todas las competiciones.

A pesar de esto, mostraron un fuerte carácter al recuperarse de un déficit de dos goles para empatar 2-2 con el Newcastle United el fin de semana pasado.

Mientras tanto, la forma del Aston Villa ha sido impecable. Los hombres de Emery están actualmente en una racha de nueve victorias consecutivas tanto en competiciones nacionales como europeas y se sitúan en el tercer lugar de la tabla. Aunque han ganado por poco en varias ocasiones, en todos los casos han asegurado la victoria.

⚽Alineaciones Probables Chelsea vs Aston Villa

Posible alineación del Chelsea:

Robert Sánchez, Malo Gusto, Fofana, Chalobah, Cucurella, James, Caicedo, Neto, Palmer, Garnacho, Joao Pedro

Posible alineación del Aston Villa:

Dibu Martínez, Cash, Lindelöf, Konsa, Maatsen, Onana, Kamara, McGinn, Tielemans, Rogers, Watkins

🎇Las mejores apuestas Chelsea vs Aston Villa

1er Pronóstico Chelsea vs Aston Villa: Gana Chelsea @ 1.85 en William Hill

El Chelsea está casi a plena potencia al recibir a los Villans, con Liam Delap y Esteban probablemente disponibles, según Enzo Maresca. Sin embargo, Levi Colwill y Romeo Lavia siguen ausentes sin una fecha de regreso confirmada.

Villa estará sin Ross Barkley, Evann Guessand y Tyrone Mings, pero estas ausencias no les han impedido ganar recientemente.

Ambos equipos cuentan con jugadores de alta calidad y se espera un partido reñido en Londres. Los Blues han sido inconsistentes recientemente, pero han ganado siete de 11 partidos en casa en 2025/26, perdiendo solo dos veces. Tras su empate con el Arsenal y la victoria 2-0 sobre el Everton, se confía en su triunfo a pesar de la forma del Villa.

Su historial de enfrentamientos también sugiere un duelo cerrado. El año pasado, cada equipo ganó su partido en casa, y el partido anterior terminó en empate. Realmente es un enfrentamiento que podría ir para cualquier lado, pero la suerte de Villa podría acabarse este fin de semana.

2ºPronóstico Chelsea vs Aston Villa: Ambos equipos anotan - Sí @ 1.67 en William Hill

Como se mencionó anteriormente, ciertamente no hay un claro favorito para este enfrentamiento. El Chelsea tiene la ventaja de jugar en casa, pero la confianza del Aston Villa estará muy alta debido a su racha ganadora. Definitivamente es un partido que contará con acción en ambos extremos.

Los Villanos han tentado a la suerte en algunos de sus partidos recientes también. Han concedido goles en siete de sus últimas ocho victorias en todas las competiciones, y todos esos partidos resultaron en un margen de victoria de un gol. En la liga, solo han ganado una vez por más de un tanto esta temporada.

Ninguno de los equipos se encuentra particularmente alto en la tabla de BTTS, con ambos en un 53% para 2025/26. Sin embargo, es probable que ambos marquen en este partido. Además, ambos no hay duda de la calidad ofensiva, pero sí en la faceta defensiva. Confiamos en un gol de ambos en las apuestas Chelsea vs Aston Villa.

3er Pronóstico Chelsea vs Aston Villa: Morgan Rogers anotará o asistirá @ 2.30 en William Hill

Morgan Rogers está teniendo una excelente temporada en Villa Park. El joven de 23 años ha registrado siete goles y tres asistencias en sus 17 apariciones en la Premier League. Además, creó un par en la Europa League. Definitivamente es un jugador peligroso que el Chelsea debe vigilar de cerca.

Aunque el equipo local es más probable que gane, Rogers será todo un desafío. Con cuatro goles en sus últimos dos partidos de liga y siete G/A en sus últimos seis, el internacional inglés merece ser respaldado en las apuestas Chelsea vs Aston Villa.

Cole Palmer es visto como el goleador más probable en este encuentro, seguido por Joao Pedro y Donyell Malan. Sin embargo, no se puede ignorar la forma de Rogers.