3 apuestas anticipadas de cara a los play-off de la Champions League

Cinco equipos tienen garantizado al menos un puesto en el play-off de la Champions League. Mientras tanto, la carrera por los ocho primeros puestos sigue abierta. Hemos elegido tres selecciones para los dos últimos partidos, incluyendo a Atalanta, Barcelona y Benfica.

👑Apuestas anticipadas de la Champions League

Cuotas

Mercado Cuota ⭐ La Atalanta terminará en el top ocho 1.61 El Barcelona terminará en el top ocho 1.73 El Benfica queda entre el 9º y el 24º 2.50

🔜La Atalanta terminará en el top ocho

La Atalanta tuvo un comienzo terrible de la temporada bajo Ivan Juric, y en noviembre, el club decidió separarse de él. Contrataron a Raffaele Palladino como su reemplazo y la mejora fue casi inmediata. La Dea ha ganado 9 de 11 partidos desde su derrota ante el Napoli en su primer partido al mando.

Los italianos van quintos en la tabla de la Champions League en la séptima jornada, con solo una derrota. Jugando contra Athletic Club (C) y Union Saint-Gilloise (F), se sienten capaces de conseguir seis puntos. La contratación de Palladino como entrenador ha aumentado significativamente sus posibilidades de alcanzar los octavos de final.

Su rival de la Serie A, Inter de Milán, está por debajo del Atalanta en la tabla y también esperan entrar en el top 8. I Nerazzurri tienen un calendario mucho más complicado, ya que se enfrentan al Arsenal y al Borussia Dortmund. El Atalanta tiene uno de los finales de temporada más fáciles y confiamos en que lograrán el objetivo.

✨El Barcelona terminará en el top ocho

Por muy bien que le haya ido al Barcelona en el ámbito doméstico, su campaña en la UCL ha sido inconsistente. Los hombres de Hansi Flick están cuatro puntos por delante del Real Madrid en LaLiga y recientemente se llevaron el título de la Supercopa.

Los blaugranas llevan una racha de 11 victorias consecutivas en todas las competiciones desde que perdieron ante el Chelsea en noviembre. Sin embargo, el Barça está a dos puntos de los ocho primeros antes de los dos últimos partidos de la fase de liga. Los catalanes tienen la suerte de enfrentarse a Slavia Praga y FC Copenhague.

Seis puntos deberían ser suficientes para avanzar a los octavos de final, especialmente dado el calendario de los que están por encima de ellos. Esperamos que varios de los equipos que están delante de los hombres de Flick pierdan puntos, lo que beneficiará al Barça. Parece que hay valor en ellos, dados sus partidos restantes.

🔑El Benfica quedará entre el 9º y el 24º

José Mourinho ha ganado muchos partidos desde que asumió el cargo en el Benfica, pero han sido unas semanas difíciles. Los gigantes portugueses perdieron más terreno en la carrera de la Primeira Liga y fueron eliminados de la Allianz Cup y la Taça de Portugal. La progresión en la UCL es su única esperanza de salvar la campaña 2025/26.

Así las cosas, las Águilas están fuera de los puestos de play-off pero solo por un punto. Tienen un calendario difícil, ya que juegan contra la Juventus y el Real Madrid, pero al menos el segundo encuentro es en casa. Aunque las probabilidades están en su contra, Mourinho podría ser decisivo una vez más.

Probablemente el Benfica no necesite ganar ambos partidos para colarse en el top 24, ya que incluso dos puntos podrían ser suficientes. Se espera que muchos de los que están al alcance pierdan puntos y Os Encarnados no suelen perder en casa. Con algo de inspiración de su 'Especial', los de Lisboa podrán asegurarse un puesto en los play-offs.

