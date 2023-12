Casumo registro | Conoce cómo crear una cuenta en 2024

Descubre los sencillos pasos a seguir para completar el registro en Casumo. Todos los detalles para crear tu cuenta en 2024.

Casumo es una reconocida casa de apuestas con licencia legal otorgada por la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ), lo cual proporciona seguridad a sus clientes para disfrutar plenamente de su amplio catálogo.

A pesar de su corto tiempo en funcionamiento, Casumo ha logrado consolidarse como uno de los principales operadores en la industria del entretenimiento de las apuestas. En 2019, ampliaron aún más su oferta al incluir apuestas deportivas en su catálogo.

El proceso de registro en Casumo es sencillo e imprescindible para experimentar toda la diversión de las apuestas, y solo lleva 5 minutos. A continuación, te detallamos los pasos.

Si deseas conocer más detalles acerca de este operador, no te pierdas nuestra opinión de Casumo, donde analizamos a fondo esta casa de apuestas.

Cómo registrarse en Casumo paso a paso

Para registrarte en Casumo toma en cuenta las siguientes recomendaciones:

Visita el sitio web oficial de Casumo desde este enlace. Haz clic en el botón azul "Regístrate" ubicado en la parte superior derecha. Ingresa tu dirección de correo electrónico, crea una contraseña y proporciona tu número de teléfono móvil, entre otros datos requeridos. Completa la información sobre tu residencia, incluyendo el código postal, país, ciudad y dirección. Acepta los términos y condiciones. Valida tu cuenta.

Recuerda que debes ser mayor de edad para crear una cuenta en Casumo. Ahora que has completado el registro, comienza a disfrutar de la amplia variedad de juegos de casino y apuestas deportivas que Casumo tiene para ofrecer.

Código promocional Casumo

En virtud de la prohibición establecida por el Real Decreto 958/2020, que regula las comunicaciones comerciales de las actividades de juego en España, las casas de apuestas y casinos no tienen la autorización para ofrecer bonos de bienvenida a nuevos clientes. En consecuencia, el operador no proporciona un código promocional Casumo.

Términos y condiciones Casumo registro

Antes de crearte una cuenta te recomendamos tomar en cuenta los siguientes aspectos para disfrutar de todo lo que ofrece Casumo:

Ser mayor de 18 años.

Residir en España.

Solo se permite la creación de una cuenta por usuario, hogar, dirección IP, etc.

Los datos de registro deben ser completados con información precisa y verídica.

Casumo se encargará de verificar la autenticidad de tus datos de usuario y tu lugar de residencia.

¿Por qué crear una cuenta en Casumo?

A pesar de su corto tiempo en funcionamiento, Casumo ha logrado destacarse en el mercado de las apuestas, siendo reconocido con premios como el Nordic Awards. Ganaron el título de Mejor Operador Móvil en 2017 y 2018, así como Mejor Operador de Casino Online en 2019 y 2021, entre otros reconocimientos.

A continuación, detallamos otros aspectos que seguramente te animarán a registrarte en Casumo:

Casumo brinda seguridad a sus clientes al poseer la autorización de funcionamiento otorgada por la DGOJ. Además, su sitio web cuenta con un certificado SSL que garantiza la privacidad de los datos de sus usuarios.

El diseño del sitio web es simple y de fácil navegación, adaptándose a cualquier ordenador de escritorio o portátil.

Ofrece una amplia variedad de eventos deportivos para realizar apuestas, siendo el fútbol uno de los más destacados. Los usuarios pueden realizar apuestas tanto antes como durante el evento en Casumo en vivo.

En el ámbito de las apuestas deportivas, Casumo proporciona el servicio de Cash Out, que permite a los usuarios retirar una parte de la apuesta o las ganancias antes de que concluya el evento deportivo.

Numerosos métodos de pago en Casumo, tales como Visa, Mastercard, Transferencia Bancaria, Paysafecard, Paypal, Skrill y Neteller.

Adicionalmente, ofrece un servicio de chat en vivo para atender consultas, brindando respuestas inmediatas a todas tus inquietudes.

FAQ sobre Casumo registro

A continuación, te ofrecemos una sección de preguntas frecuentes para resolver cualquier duda que puedas tener sobre el registro en Casumo.

¿Cómo me registro en Casumo?

Registrarse en Casumo es un proceso simple y rápido. Primero, visita el sitio web oficial desde este enlace. Luego, haz clic en el botón azul "Regístrate" ubicado en la esquina superior derecha y completa cada uno de los datos solicitados con información verídica. No olvides validar la cuenta para disfrutar sin problemas de todo lo que ofrece el amplio catálogo de entretenimiento de Casumo a sus usuarios.

¿Es seguro registrarse en Casumo?

Sí, registrarse en Casumo es seguro. Casumo es un operador de casino y apuestas deportivas con licencia regulada por la Dirección General de Ordenación del Juego de España (DGOJ). Además, Casumo cuenta con un certificado SSL que garantiza la privacidad de los datos de sus usuarios.

¿Cuál es el código promocional Casumo?

Casumo no ofrece ningún código promocional para nuevos usuarios en conformidad con el Real Decreto de Comunicaciones Comerciales de las Actividades del Juego 958/2020 en España. No obstante, esta restricción no debería ser un obstáculo para registrarse y disfrutar del extenso catálogo de juegos de casino y apuestas deportivas que Casumo ofrece en España.