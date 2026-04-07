Bonos de Bienvenida de Casas de Apuestas en España 2026

¿Cuáles son los mejores bonos de bienvenida en España?

En el vibrante mundo de las apuestas deportivas, los bonos de bienvenida se presentan como una atractiva ventaja para los nuevos usuarios de las casas de apuestas. Estos bonos son una forma de promoción, típicamente más generosa que otras, diseñados para ofrecerte un impulso inicial y facilitarte el comienzo en el mundo de las apuestas con ventajas añadidas. Encuentra los mejores bonos de bienvenida en España a continuación:

Mejores bonos casas de apuestas en España - Lista fiable de abril 2026

Generalmente, los mejores bonos de apuestas se materializan en forma de freebets, apuestas sin riesgo o saldo adicional tras tu primer depósito, y pueden requerir o no un código promocional.

Además, algunas casas de apuestas incluso ofrecen la tentación de bonos sin necesidad de depósito. Si estás buscando una excelente manera de iniciarte en las apuestas, las mejores casas de apuestas suelen incluir atractivos bonos de bienvenida como los que exploramos en este artículo.

A continuación, te presentamos un ranking con los mejores bonos de bienvenida de casas de apuestas, detallando la información clave de cada uno:

Casa de Apuestas Bono de Bienvenida Bet365 Hasta 100€ en créditos de apuestas + 10 fichas doradas en casino. Sportium Doble bono: 100% del primer depósito hasta 100€ + 100% del segundo depósito hasta 100€. Codere 100% del primer depósito hasta 200€ (50% en casino y 50% en apuestas). Bwin 100% de la primera apuesta hasta 100€, + bonos para 2º y 3er depósito Luckia 100% de la primera apuesta hasta 200€. William Hill Bono en 4 fases, hasta 200€ en freebets. Marathonbet 100% de la primera apuesta hasta 200€. Leovegas 2 Potenciadores de Ganancias de 100€ cada uno. Gran Madrid 50% del primer depósito hasta 200€. 1xBet 100% del primer depósito hasta 300€.

#1 - bet365

El bono bet365 ofrece un 100% del primer depósito realizado hasta un máximo de 100€ en créditos de apuestas más un añadido de 10 fichas doradas para jugar en el casino online, concretamente en blackjack o ruleta europea, si el depósito supera los 50€.

Este bono de bienvenida casas de apuestas abarca los dos segmentos de juego principales; apuestas deportivas y casino. Los créditos de apuesta se obtienen al jugar a cuota 1.50 el importe del primer depósito.

#2 - Sportium

El código promocional Sportium MAXSPORT, al usarlo durante el registro, obtienes un doble bono de bienvenida de hasta 200€ para apuestas deportivas.

#3 - Codere

El bono Codere ofrece un 100% del primer depósito realizado hasta un máximo de 200€, que se reparte en 100€ para freebets de apuestas y los otros 100€ para casino. Las freebets de apuestas se liberan jugando a cuota 2.00 el 50% del valor del primer depósito.

#4 - Bwin

El bono Bwin asegura con una freebet del 100% de tu primer ingreso hasta un máximo de 100€, el importe de la 1ª apuesta si es que la pierdes.

Este bono de bienvenida casas de apuestas se basa en dar tranquilidad al jugador, que en caso de perder su 1ª apuesta, estaría teniendo una opción para recuperar el saldo. Además, bwin ofrece otros 2 bonos para el 2º y 3er depósito.

#5 - 1xBet

El bono de bienvenida de la casa de apuestas 1xBet ofrece un 100% del primer depósito realizado hasta un máximo de 300€ en freebets.

Este bono de bienvenida casas de apuestas se trata del más alto del mercado. Se libera jugando apuestas combinadas de 3 o más selecciones, por valor de 5 veces el primer depósito.

#6 - Luckia

El bono Luckia ofrece un 100% de la primera apuesta realizada hasta un máximo de 200€, si es que no es acertada. La apuesta deberá llevar una cuota mínima de 1.5 para ser elegible, y si no se acierta, el bono de bienvenida de la casa de apuestas se recibirá en forma de freebet.

#7 - William Hill El para 2026 es "BONO***". Úsalo al registrarte y disfruta de una gran variedad de apuestas deportivas. #8 - Marathonbet Conoce el disponible en 2026. Ingrésalo al registrarte y accede a una extensa oferta de apuestas deportivas. #9 - Leovegas Con el en España (2026) , recibes dos potenciadores de ganancias del 100%. #10 - Casino Gran Madrid Con el de Casino Gran Madrid, puedes obtener hasta 400€ en bonos por tus dos primeros depósitos, además de 44€ en casino (tiradas, fichas doradas y freebets) y un freebet de hasta 100€ para tus apuestas. ¿Qué son los bonos de bienvenida? El para 2026 es***". Úsalo al registrarte y disfruta de una gran variedad de apuestas deportivas.Conoce el disponible en 2026. Ingrésalo al registrarte y accede a una extensa oferta de apuestas deportivas.Con el en España (2026) , recibes dos potenciadores de ganancias del 100%.Con el de Casino Gran Madrid, puedes obtener hasta 400€ en bonos por tus dos primeros depósitos, además de 44€ en casino (tiradas, fichas doradas y freebets) y un freebet de hasta 100€ para tus apuestas. Los bonos de bienvenida son una ventaja que las casas de apuestas ofrecen a nuevos usuarios con el fin de incentivar a crear una cuenta y realizar un primer depósito. A continuación te detallamos sus caracteristicas más importantes: Como hemos mencionado, estos bonos son exclusivos para nuevos usuarios. Por lo tanto, te debes registrar por primera vez en la plataforma.

Para acceder a estos atractivos bonos, generalmente es necesario realizar un primer depósito. La cantidad del bono puede variar dependiendo de la casa de apuestas, comúnmente oscilando entre 5€ hasta 200€.

Normalmente, tienes que apostar una cantidad de veces el valor del bono.

Estos bonos tienen una fecha límite, usualmente el plazo es de 7 a 30 días.

Requieren una cuota mínima, por ejemplo, 1.50 o 2.00.

Puede que no sea válido para todos los deportes o tipos de apuestas. Tipos de bonos de bienvenida Como hemos visto, no todas las ofertas de casas de apuestas son iguales, y conocer las diferencias puede ayudarte a elegir la mejor opción para ti: Bonos por apuestas combinadas Estos tipos de bonos son promociones que ofrecen las casas de apuestas a los jugadores que hacen múltiples selecciones en una sola apuesta (también conocida como apuesta múltiple). Bonos de depósito Son los más comunes y suelen duplicar tu primer ingreso hasta un límite que suele variar entre 100€ y 300€, dependiendo de la plataforma Bonos sin depósito Son los más comunes y suelen duplicar tu primer ingreso hasta un límite que suele variar entre 100€ y 300€, dependiendo de la plataforma Te permiten recibir una pequeña bonificación (generalmente entre 10€ y 20€) solo por registrarte, sin necesidad de hacer un ingreso previo. Eso sí, suelen pedir la verificación de tu cuenta con una identificación. Bonos por reembolso Este bono es un incentivo común que las casas de apuestas dan a sus usuarios y este funciona de la siguiente manera: después de realizar una apuesta y la pierde, la casa le devuelve una parte o incluso la totalidad del monto apostado como crédito para futuras apuestas. Este tipo de bono también se le llama "apuesta sin riesgo" o "apuesta gratis". Bonos de freebets En los bonos casas de apuestas de freebet, se reciben freebets por diferentes motivos que pueden ser simplemente registrar o jugar el primer depósito, en los casos más habituales Bonos de apuesta segura Si tu primera apuesta no sale como esperabas, este bono de bienvenida de casas de apuestas te devuelve el importe para que tengas otra oportunidad. Bonos de potenciadores de ganancias Es un bono de bienvenida poco habitual pero que sí encontramos en el mercado español. Al hacer un depósito mínimo, recibirás boosts que aumentan tus ganancias si tu apuesta es acertada. En los bonos casas de apuestas de freebet, se reciben freebets por diferentes motivos que pueden ser simplemente registrar o jugar el primer depósito, en los casos más habitualesSi tu primera apuesta no sale como esperabas, este bono de bienvenida de casas de apuestas te devuelve el importe para que tengas otra oportunidad.Es un bono de bienvenida poco habitual pero que sí encontramos en el mercado español. Al hacer un depósito mínimo, recibirás boosts que aumentan tus ganancias si tu apuesta es acertada. Aprovechar las promociones de casas de apuestas es una gran forma de empezar con un extra y explorar todo lo que ofrecen los sitios de juego. Bonos por depósitos recurrentes Los bonos por depósitos recurrentes son ofertas que ofrecen las casas de apuestas para premiar a los usuarios que realizan depósitos de manera frecuente (por ejemplo, semanalmente o mensualmente). Quinielas o porras tradicionales Las quinielas (también llamadas porras en algunos países hispanohablantes) consisten en predecir los resultados de una serie de partidos (generalmente de una liga o jornada específica) y ganar premios en función del número de aciertos. Las quinielas (también llamadas porras en algunos países hispanohablantes) consisten en predecir los resultados de una serie de partidos (generalmente de una liga o jornada específica) y ganar premios en función del número de aciertos. Criterios clave de elección Ahora vamos a mostrar cómo elegir los mejores bonos de apuestas y saber en qué aspectos hay que fijarse para evaluar la calidad de unos y otros. Recordar que el bono de bienvenida es sólo un aspecto más, que ni mucho tiene que ser determinante a la hora de elegir una casa de apuestas. Seleccionar el mejor bono de casa de apuestas requiere atención a ciertos aspectos fundamentales. Aunque el bono de bienvenida es un incentivo atractivo, es solo uno de los factores a considerar al elegir una casa de apuestas. Aquí te mostramos qué debes tener en cuenta: Importe del bono El valor máximo de la bonificación suele oscilar entre 100€, 150€, 200€ e incluso 300€. Normalmente, depende del primer depósito y se aplica un límite máximo. Tipo de bono Existen diferentes tipos de bonos como el saldo directo que se libera mediante el proceso "rollover". También freebets, que se otorgan directamente o tras cumplir requisitos de apuesta, y finalmente los bonos sin riesgo, que si se pierde una apuesta, el saldo perdido se devuelve como crédito. Requisitos de liberación Es crucial leer los términos y condiciones del bono para entender cómo desbloquearlo. Algunos bonos se desbloquean al realizar apuestas con una cuota mínima, mientras que los bonos "rollover" requieren apostar un saldo específico dentro de un tiempo determinado. El valor máximo de la bonificación suele oscilar entre 100€, 150€, 200€ e incluso 300€. Normalmente, depende del primer depósito y se aplica un límite máximo.Existen diferentes tipos de bonos como el saldo directo que se libera mediante el proceso "rollover". También freebets, que se otorgan directamente o tras cumplir requisitos de apuesta, y finalmente los bonos sin riesgo, que si se pierde una apuesta, el saldo perdido se devuelve como crédito.Es crucial leer los términos y condiciones del bono para entender cómo desbloquearlo. Algunos bonos se desbloquean al realizar apuestas con una cuota mínima, mientras que los bonos "rollover" requieren apostar un saldo específico dentro de un tiempo determinado. Bonos de bienvenida sin depósito Algunas casas de apuestas ofrecen atractivos bonos de bienvenida sin depósito, permitiéndote disfrutar de un bono sin necesidad de realizar ningún ingreso inicial. Esta modalidad te brinda la oportunidad de explorar y probar el funcionamiento de una casa de apuestas online sin utilizar métodos de pago. Es una excelente forma de familiarizarte con la plataforma y sus características. Estos bonos sin depósito no sustituyen al bono de bienvenida tradicional, por lo que puedes aprovechar ambos beneficios. Al combinar estas ofertas, tienes la posibilidad de maximizar tus oportunidades y explorar distintas opciones de apuestas desde el principio. A continuación, te mostramos una lista de casas de apuestas que ofrecen bonos sin depósito: Sportium : La casa de apuestas Sportium ofrece un bono de bienvenida sin depósito de 10€ extra para jugar en el casino o en las slots, simplemente por registrarse. Este bono no es válido para apuestas deportivas.

La casa de apuestas Sportium ofrece un bono de bienvenida sin depósito de 10€ extra para jugar en el casino o en las slots, simplemente por registrarse. Este bono no es válido para apuestas deportivas. 888 : 888 ofrece un bono de bienvenida sin depósito de 10€, distribuido en dos apuestas de 5€ cada una, solo por registrarse.

888 ofrece un bono de bienvenida sin depósito de 10€, distribuido en dos apuestas de 5€ cada una, solo por registrarse. Luckia: Luckia también cuenta con un bono de bienvenida sin depósito de 20€, que puede ser usado en el casino. Características de los bonos sin depósito Los bonos de bienvenida sin depósito son promociones ofrecidas por las casas de apuestas a nuevos usuarios, y lo mejor es que no requieren ningún depósito para acceder a ellos. Este tipo de bono se otorga solo por registrarse en la plataforma, lo que permite a los jugadores comenzar a probar la casa de apuestas sin necesidad de realizar un pago inicial. Una de las principales ventajas de estos bonos es que se obtiene la bonificación de forma gratuita, sin tener que usar métodos de pago. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, aunque no se requiera un depósito, se debe verificar la cuenta de usuario para poder acceder al bono. Esto se hace fácilmente adjuntando una foto del DNI, como lo exige la legislación española. Principales características de los bonos sin deposito: No requieren depósito inicial: El bono se otorga simplemente por registrarse en la plataforma, sin necesidad de realizar un depósito de dinero.

El bono se otorga simplemente por registrarse en la plataforma, sin necesidad de realizar un depósito de dinero. Bonificación gratuita: El usuario recibe el bono solo por crear su cuenta, sin tener que utilizar métodos de pago.

El usuario recibe el bono solo por crear su cuenta, sin tener que utilizar métodos de pago. Disponibles para nuevos usuarios: Son exclusivos para jugadores que se registran por primera vez en la plataforma.

Son exclusivos para jugadores que se registran por primera vez en la plataforma. Limitaciones de uso: Pueden estar restringidas a ciertos juegos o tipos de apuestas, dependiendo de la casa de apuestas. ¿Cómo conseguir los mejores bonos? Si deseas aprovechar al máximo las promociones de casas de apuestas, el proceso es más sencillo de lo que parece. Solo necesitas seguir unos pasos básicos para activar tu bono y comenzar a jugar con ventaja en cada plataforma: Ingresa en el sitio web de la casa de apuestas que elijas.

Completa el registro creando una nueva cuenta.

Verifica tu cuenta siguiendo las instrucciones proporcionadas.

Disfruta del bono de bienvenida sin depósito (si está disponible).

Realiza tu primer depósito o apuesta (si el bono lo requiere).

Recibe la bonificación y, si deseas retirarla, cumple con los requisitos de apuesta establecidos. Siguiendo estos pasos, podrás acceder a las promociones de bienvenida de las casas de apuestas y empezar tu experiencia con un extra.

Reflexión final

Las promociones de casas de apuestas son una excelente forma de comenzar con un impulso extra, permitiendo explorar la plataforma con menos riesgo y condiciones favorables. Aunque varían en generosidad, todos ofrecen ventajas al usuario. Además, puedes elegir si aprovechar o no el bono y contarás con atención al cliente para resolver cualquier duda.

Ventajas de los bonos casas de apuestas

Mejoran las condiciones para el jugador.

Existen diferentes tipos, todos beneficiosos para el usuario.

Aportan una capa de seguridad adicional.

Desventajas de los bonos de bienvenida en casas de apuestas

Algunos bonos tienen requisitos de liberación exigentes.

Solo están disponibles para nuevos usuarios.

Preguntas frecuentes

Si tienes dudas sobre cómo funciona el mejor bono casa de apuestas, aquí te ofrecemos respuestas rápidas y claras a las preguntas más comunes.

¿Qué son los bonos de bienvenida en casas de apuestas?

Los bonos casas de apuestas son promociones creadas para nuevos usuarios que se registran en la plataforma. Como incentivo, reciben una bonificación para comenzar a jugar con ventaja.

¿Cuáles son las casas de apuestas con los mejores bonos de registro?

Algunas de las casas de apuestas con los mejores bonos de bienvenida incluyen bet365, Codere, Bwin, Luckia, Sportium, William Hill, Marathonbet, LeoVegas, Casino Gran Madrid y 1xBet.

¿Qué son los bonos de bienvenida sin depósito?

Los bonos de bienvenida sin depósito son aquellos que no requieren un ingreso inicial para activarse. Solo con registrarte, puedes recibir la bonificación, ya sea en forma de freebets o saldo promocional, y probar cómo funciona la casa de apuestas.

¿Cómo conseguir bonos en casas de apuestas?

Para obtener ofertas de casas de apuestas, simplemente accede al sitio web de la plataforma de tu elección, completa el registro y sigue los pasos indicados para activar la promoción.