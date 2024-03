Bayern Munich vs. Lazio Apuestas y Pronóstico Champions League | 05/03/24

Pronóstico Bayern Munich vs. Lazio por la Champions League 05/03/2024. Nuestros expertos te traen las mejores cuotas para tus apuestas.

El Allianz Arena será el escenario del partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League entre el Bayern Munich y la Lazio, después del triunfo italiano por 1-0 en el Olímpico de Roma. Los bávaros necesitan una victoria por la mínima para forzar la prórroga y los penaltis, o una victoria por mayor diferencia para avanzar a cuartos y volver a sentirse favoritos.

Ganar en Ambas Partes: Bayern Munich –2.45 en Codere

Lazio Marca Gol: No – 1.88 en Codere

Marca 2 o Más Goles: Harry Kane –4.30 en Codere

Todas las cuotas son cortesía de Codere, correctas a 4 de marzo y sujetas a cambios

El Bayern Munich buscará imponer su jerarquía

El equipo de Thomas Tuchel no está atravesando un momento favorable en la temporada y este encuentro decisivo de octavos de final no solo se convierte en vital para el resto de la temporada, sino que una eliminación podría significar una crisis a la cual el Bayern no está acostumbrado. Los de Múnich obtuvieron solo cuatro puntos de los últimos 12 posibles en la Bundesliga y cayeron en Italia en el partido de ida de octavos, por lo que toda la energía está concentrada en superar esta fase y rearmarse anímicamente de cara a la última parte de la temporada.

La Lazio tampoco está en su mejor momento de la temporada tras perder en tres de sus últimos cuatro partidos de la Serie A, aunque confía en hacer valer el triunfo conseguido en la ida. Los de Maurizio Sarri llegan tras caer ante el Milan en un partido donde sufrieron tres expulsiones y les dejan lejos de los puestos europeos.

El Bayern ganó dos de sus tres partidos como local en la fase de grupos, lleva tres triunfos consecutivos en el Allianz Arena, y en toda la temporada ganó 12 de sus 16 partidos en su estadio donde solo perdió dos. La Lazio, por su parte, cayó en dos de sus tres partidos como visitante en la fase de grupos, mientras que perdió en 10 de los 18 encuentros que disputó fuera de su estadio en la temporada.

El único antecedente entre ambos en Múnich ocurrió en la Champions League de la temporada 2020/21, también en octavos de final, con triunfo alemán por 2-1 en un partido donde el Bayern dominó ambas partes. En el duelo de ida de esa misma eliminatoria, la victoria también había sido de los alemanes por 4-1, imponiéndose tanto en la primera como en la segunda parte.

Harry Kane quiere vestirse de héroe

La temporada de Harry Kane es sencillamente brillante con 27 tantos en la Bundesliga y cuatro en la Champions, pero estos registros serán anecdóticos si no logra aparecer en un partido bisagra como el de este martes.

El inglés tiene un promedio de un gol por partido desde que llegó al conjunto bávaro y ha convertido dos o más goles en un mismo partido en la actual temporada en nueve ocasiones, siendo la última vez un doblete ante Leipzig hace apenas diez días.