Barcelona vs Benfica Pronóstico y Apuestas Champions League | 11/03/25

Barcelona vs Benfica

Nuestros expertos te traen las mejores predicciones de apuestas para tu pronóstico Barcelona vs Benfica por Champions League el 11/03/25.

Mejores apuestas Barcelona vs Benfica

Más de 3.5 goles ⭐ @1.75 en Luckia

Barcelona gana y ambos equipos anotan: Sí ⭐ @2.10 en Luckia

Descanso/Final: Barcelona/Barcelona ⭐@1.74 en Luckia

Se espera que el Barcelona se imponga por 3-1 al Benfica

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Barcelona vs Benfica son cortesía de Luckia, correctas a 10 de marzo a las 17:50 y sujetas a cambios.

Nuestro Análisis: Forma de Ambos Equipos

El Barcelona ha mantenido una racha fantástica de partidos y ha sido prolífico frente al gol en lo que va de 2025. Llegan a este partido invictos en 16 partidos en todas las competiciones y no han perdido en la Champions desde septiembre. Anotar 53 goles este año antes de mediados de marzo es un logro significativo.

El Benfica también está en buena forma. La derrota ante el Barça en el primer partido fue la primera en más de un mes, y se recuperaron inmediatamente con una victoria de 3-0 sobre Nacional.

Las probabilidades están en su contra en este partido. No obstante, cuatro victorias consecutivas como visitantes, incluida una ante la Juventus Juventus, ofrecen algo de esperanza.

Alineaciones Probables Barcelona vs Benfica

Posible alineación del Barcelona:

Szczęsny; Kounde, Araujo, Íñigo Martínez, Balde; De Jong, Pedri, Olmo; Yamal, Raphinha, Lewandowski.

Posible alineación del Benfica:

Trubin; Santos, Antonio Silva, Otamendi, Dahl; Aursnes, Barreiro, Kokcu; Akturkoglu, Schjelderup, Pavlidis.

Las mejores apuestas Barcelona vs Benfica

1er Pronóstico Barcelona vs Benfica: Más de 3.5 goles @1.75 en Luckia

Hansi Flick lidera uno de los mejores registros goleadores del mundo mientras los Blaugrana continúan impresionando en 2025. La victoria por 1-0 en Lisboa la semana pasada fue solo la cuarta vez este año que anotaron menos de dos goles, y aún así fue suficiente.

En casa, han anotado cuatro o más goles en cuatro de sus últimos siete partidos. Con ocho goles en sus últimos dos encuentros como local, la confianza no podría ser mayor para el equipo de Flick, y los goles se están repartiendo.

Nueve jugadores diferentes han anotado en sus últimos 11 partidos, y Robert Lewandowski sigue sumando a su cuenta de la temporada. Ningún equipo en la UCL esta temporada ha anotado más goles (29) que el Barcelona.

El Benfica no es un rival fácil, habiendo anotado 20 goles en 11 partidos confiarán en, al menos, causar problemas en Montjuic. Su posible gol es fundamental en la primera de nuestras apuestas Barcelona vs Benfica.

2ºPronóstico Barcelona vs Benfica: Barcelona y ambos equipos marcan: Sí @2.10 en Luckia

El Benfica no ha anotado en seis de sus últimos ocho encuentros contra el Barcelona, pero muchos de ellos no eran de eliminación directa. Bruno Lage tiene poco que perder al dirigirse a Cataluña como no favoritos, y pueden jugar sin miedo. También cuentan con Vangelis Pavlidis, quien está en la búsqueda de su vigésimo gol de la temporada.

El equipo portugués ha anotado 10 goles en sus últimos cinco partidos, cuatro de ellos de Pavlidis. El Barça solo ha mantenido tres porterías a cero en Europa esta temporada. Los visitantes verán eso como una razón para el optimismo, incluso con las probabilidades en su contra.

Sin embargo, el equipo local debería tener suficiente para avanzar. Con un 63% de ratio BTTS en LaLiga esta temporada y 67% en la CL, el Barcelona puede ser vulnerable, pero probablemente no lo suficiente. Una victoria en casa con goles en ambos extremos parece probable.

3er Pronóstico Barcelona vs Benfica: Descanso/Final: Barcelona/Barcelona @1.74 en Luckia

A pesar de lo fuerte que se ha mostrado el Benfica esta temporada, es difícil verlos revertir el déficit de un gol contra el Barça. Los gigantes de LaLiga han sido demasiado sólidos este año, y se esperaría que progresen en casa, incluso con Pau Cubarsí fuera por suspensión.

En liga han anotado 33 goles en la primera mitad de 26 partidos y 38 en la segunda mitad. En Europa, han anotado 11 goles en 9 partidos y 18 en 9, por lo que vale la pena respaldar la segunda mitad como la de mayor anotación a 1.97.

El récord de Lewandowski de 34 goles en 38 partidos también aumenta las posibilidades del equipo local. Además, el polaco buscará su gol para no perder el pulso en la Bota de Oro de la Champions.

Se espera que el equipo de la Primeira Liga dé pelea, incluso para anotar, pero el Barcelona de Flick debería tener la última palabra. Han perdido solo cuatro partidos en casa en los últimos 12 meses, y solo una vez por más de un gol.

Nuestras apuestas Barcelona vs Benfica indican que sería una sorpresa que eso cambie esta semana.