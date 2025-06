Atlético de Madrid vs Botafogo Pronóstico y Apuestas Copa Mundial de Clubes | 23/06/25

Atlético Madrid vs Botafogo RJ

Expertos te traen las mejores predicciones de apuestas para tu pronóstico Atlético de Madrid vs Botafogo por Copa Mundial de Clubes el 23/06/25.

Mejores apuestas Atlético de Madrid vs Botafogo

Doble oportunidad Botafogo o empate ⭐ @2.05 en Gran Madrid

Ambos equipos marcan - Sí ⭐ @1.90 en Gran Madrid

Un gol en ambas mitades ⭐@1.75 en Gran Madrid

Atlético de Madrid y Botafogo deberían conformarse con un empate 1-1 en el Rose Bowl.

Nuestro Análisis: Forma de Ambos Equipos

Las esperanzas del Atlético de Madrid de avanzar en el Mundial de Clubes penden de un hilo al entrar en su tercer partido. La buena noticia es que su destino aún está en sus manos.

La derrota por 4-0 ante el París Saint-Germain en su debut fue un gran revés, y necesitan una gran diferencia de goles para progresar. Han anotado tres o más tantos en cinco de sus últimos ocho partidos, y necesitan hacerlo de nuevo.

Botafogo, actual campeón de la Copa Libertadores, ha disfrutado de un gran torneo hasta ahora. Después de comenzar con una victoria contra Seattle Sounders, sorprendieron a todos al vencer al PSG. Mientras eviten una derrota abultada en California, avanzarán a la siguiente ronda.

Alineaciones Probables Atlético de Madrid vs Botafogo

Posible alineación del Atlético de Madrid:

Oblak, Marcos Llorente, Giménez, Le Normand, Galán, Giuliano, De Paul, Koke, Barrios, Griezmann, Julián Álvarez.

Posible alineación del Botafogo:

John, Vitinho, Jair, Barboza, Telles, Gregore, Allan, Marlon Freitas, Savarino, Jesús, Artur.

Las mejores apuestas Atlético de Madrid vs Botafogo

1er Pronóstico Atlético de Madrid vs Botafogo: Doble oportunidad Botafogo o empate @ 2.05 en Gran Madrid

Los hombres de Renato Paiva se han colocado en una posición fantástica de cara al último partido del grupo. Conseguir seis puntos en dos partidos no era lo esperado, pero ahora se encuentran en la cima del Grupo B.

Tienen una gran ventaja de cara a las eliminatorias. Vencer a los ganadores de la Champions League les hará creer que todo es posible.

En el Atlético se masca la tensión. La previsible victoria de los gigantes franceses contra Sounders, les obliga a ganar a Botafogo por al menos dos goles. Nadie lo ha hecho desde febrero.

Los Rojiblancos terminaron su campaña de liga bastante fuerte, con cuatro victorias en sus últimos seis partidos, y anotaron muchos goles. Con Julián Álvarez liderando la línea, tienen una sólida oportunidad, pero los brasileños no serán fáciles de desarmar.

Sabiendo que un empate será suficiente, los hombres de Paiva podrían plantearse frustrar a sus oponentes europeos. Nuestras apuestas Atlético de Madrid vs Botafogo presagian un partido serio del equipo brasileño.

2ºPronóstico Atlético de Madrid vs Botafogo: Ambos equipos marcan - Sí @ 1.90 en Gran Madrid

Con tanto en juego, podríamos ver un encuentro intensamente competitivo entre Atlético y Botafogo. Ambos equipos han demostrado su capacidad para anotar. En teoría, los españoles tienen la calidad para ganar a sus oponentes, pero Botafogo puede hacer daño, como se evidenció en sus últimos dos partidos.

Igor Jesús ha anotado en ambos partidos del Mundial de Clubes hasta ahora y es la amenaza obvia que preocupa a Simeone. Sin embargo, no es la única. Savarino y Artur pueden causar problemas y mantener a sus oponentes alerta.

Mientras tanto, el Atlético cuenta con Julián, Alexander Sorloth y Antoine Griezmann, quienes han anotado colectivamente 69 goles esta temporada. Por lo tanto, no les faltan amenazas de gol. Necesitarán ir con todo en este partido, lo que podría dejar huecos en la defensa.

3er Pronóstico Atlético de Madrid vs Botafogo: Un gol en ambas mitades @ 1.75 en Gran Madrid

Este partido no parece que se decida solo en una mitad. Botafogo infligió la mayor parte de su daño en la primera mitad del Mundial de Clubes. Por su parte, los dos goles del Atlético llegaron en la segunda. Los españoles necesitan una gran victoria, y eso podría llevar a un juego relativamente abierto.

Los Colchoneros anotaron 14 goles más en las segundas mitades de sus partidos de LaLiga en 2024/25 que en las primeras. También han concedido dos en la primera mitad en América hasta ahora. Los brasileños estarán ansiosos por comenzar con fuerza y explotar esa debilidad.

El Atlético es el equipo más fuerte y tiene mejores jugadores, pero se podría decir lo mismo del PSG. Botafogo no pierde fácilmente y no concede muchos goles; tienen una verdadera oportunidad de liderar el Grupo B. Nuestras apuestas Atlético de Madrid vs Botafogo predicen que habrá al menos un gol en cada mitad.