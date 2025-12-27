Atalanta vs Inter Pronóstico y Apuestas Serie A | 28/12/25

👑Mejores apuestas Atalanta vs Inter

Gana Inter de Milan ⭐ @ 2.00 en bwin

Ambos equipos marcan ⭐ @ 1.63 en bwin

Lautaro anota en cualquier momento ⭐@ 2.65 en bwin

Predicción de marcador: Atalanta 1-2 Inter.

Predicción de goleadores: Atalanta: Gianluca Scamacca; Inter de Milán: Lautaro Martínez, Marcus Thuram.

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Atalanta vs Inter son cortesía de bwin, correctas a 27 de diciembre a las 13:00 y sujetas a cambios.

Recuerda que con el código de bono bwin para España puedes apostar en este y otros juegos con un generoso bono de bienvenida. Si deseas ampliar tu conocimiento sobre apuestas deportivas online, te recomendamos consultar:

Nuestra selección de las mejores casas de apuestas en España

📊Nuestro Análisis: Forma de Ambos Equipos

La Atalanta ha encontrado su forma últimamente, poniendo fin a su problemático inicio de temporada. Después de ganar solo cuatro de sus primeros 15 partidos en todas las competiciones, los hombres de Raffaele Palladino han ganado seis de sus últimos siete encuentros.

Las victorias sobre Cagliari y Génova en sus juegos más recientes de la Serie A los llevaron al noveno lugar. El triunfo sobre Chelsea fue otro impulso.

El Inter de Milán, por su parte, ha tenido una temporada interesante. No han sido tan dominantes como en temporadas anteriores. Sin embargo, aún están en la cima de la tabla y han anotando 34 goles. La derrota en la Supercoppa Italiana contra el Bolonia fue una llamada de atención, y la Atalanta podría pagar las consecuencias.

⚽Alineaciones Probables Atalanta vs Inter

Posible alineación de la Atalanta:

Carnesecchi, De Roon, Kolasinac, Hien, Zappacosta, Ederson, Musah, Bernasconi, De Ketelaere, Maldini, Scamacca.

Posible alineación del Inter:

Sommer, Bisseck, Akanji, Bastoni, Luis Henrique, Barella, Zielinski, Calhanoglu, Dimarco, Martínez, Thuram.

🔥Las mejores apuestas Atalanta vs Inter

1er Pronóstico Atalanta vs Inter: Gana Inter de Milan @ 2.00 en bwin

La Atalanta recibe al Inter de Milán esta semana con varias ausencias. Ademola Lookman y Odilon Kossounou están en la Copa Africana de Naciones. Mientras tanto, Berat Djimsiti y Raoul Bellanova están fuera por lesión. Incluso con la ventaja de jugar en casa, tendrán un encuentro difícil contra I Nerazzurri.

El Inter tampoco está en plena forma. Jugadores como Francesco Acerbi, Denzel Dumfries y Matteo Darmian están fuera. La diferencia clave es que el equipo de Cristian Chivu tiene mayor profundidad, por lo que probablemente puedan manejarlo mejor.

También han ganado 12 de sus últimos 14 partidos de liga, dejando de anotar solo una vez en toda la temporada. Esta superioridad sustenta nuestro argumento en las apuestas Atalanta vs Inter.

Su reciente récord contra la Atalanta también es un factor importante. El Inter ha ganado ocho partidos seguidos contra la Atalanta y sigue invicto en sus últimos 15 encuentros. Il Biscione ha anotado 12 goles sin recibir en los últimos cuatro enfrentamientos. La confianza será alta mientras viajan al New Balance Arena.

2ºPronóstico Atalanta vs Inter: Ambos equipos marcan @ 1.63 en bwin

A pesar del impresionante récord del Inter esta temporada, no son de ninguna manera impenetrables. Eso debería dar esperanza a los locales para poner fin a su larga racha sin victorias contra el equipo milanés.

Equipos como Bolonia, Génova, Liverpool, Venecia, Atlético y AC Milan han perforado la red contra el Inter últimamente. Hay oportunidades para desarmarlos.

Es probable que el equipo visitante marque. Solo AC y los Reds los han silenciado y la Atalanta no tiene el mejor récord defensivo. Esta temporada, el 63% de los partidos de La Dea han terminado con ambos equipos anotando. Eso parece que continuará este fin de semana.

3er Pronóstico Atalanta vs Inter: Lautaro anota en cualquier momento @ 2.65 en bwin

Solo hay una elección lógica cuando se trata de elegir un goleador en cualquier momento en la Serie A en este momento. Lautaro Martínez lidera el camino para el premio Capocannoniere. Acumula 15 goles y asistencias en 23 partidos en todas las competiciones. Seis de ellos llegaron en sus últimos cinco partidos de la Serie A.

Mientras jugadores como Marcus Thuram y Gianluca Scamacca han mostrado acierto recientemente, Lautaro es el principal peligro. El jugador de 28 años es un problema para cualquier defensa y nuestra mejor opción goleadora en las apuestas Atalanta vs Inter.

La Atalanta ha sufrido demasiado al delantero argentino. Marcó en la victoria 2-0 de la temporada pasada sobre ellos y ha encontrado portería en siete de sus encuentros con Gli Orobici. El Toro ha contribuido con 10 goles o asistencias en total en 14 partidos contra ellos. Estará confiado en hacerlo de nuevo.

+