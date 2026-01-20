Atalanta vs Athletic Club Pronóstico y Apuestas Champions League | 21/01/26

👑Mejores apuestas Atalanta vs Athletic Club

Victoria de la Atalanta ⭐ @ 1.87 en Luckia

Ambos equipos anotan - No ⭐ @ 1.87 en Luckia

Gianluca Scamacca marca en cualquier momento ⭐ @ 2.63 en Luckia

Predicción de marcador: Atalanta 2-0 Athletic Club.

Predicción de goleadores: Atalanta: Gianluca Scamacca, Giacomo Raspadori.

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Atalanta vs Athletic Club son cortesía de Luckia, correctas a 20 de enero de 2026 a las 16:20 y sujetas a cambios.

📊Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

El Napoli ha mejorado desde que cambió de entrenador, ya que solo ha perdido dos de sus últimos 12 partidos. La Dea está en quinto lugar en la tabla de la Champions y tiene una gran oportunidad de lograr un puesto entre los ocho primeros. Raffaele Palladino confía en conseguir tres puntos una vez más en el New Balance Arena.

Por su parte, el Athletic Club está en una mala racha. Sus únicas victorias en los últimos 8 partidos fueron contra rivales de ligas inferiores, y aun así, necesitaron tiempo extra. La derrota ante el Mallorca el fin de semana los dejó en novena posición en LaLiga.

⚽Alineaciones Probables Atalanta vs Athletic Club

Posible alineación del Atalanta:

Carnesecchi, Ahanor, Hien, Scalvini, Zappacosta, Ederson, de Roon, Bernasconi, De Ketelaere, Zalewski, Scamacca.

Posible alineación del Athletic Club:

Simón, Areso, Vivian, Paredes, Berchiche, Jauregizar, Ruiz de Galarreta, I. Williams, Sancet, N. Williams, Guruzeta.

🔥Las mejores apuestas Atalanta vs Athletic Club

1er Pronóstico Atalanta vs Athletic Club: Victoria de la Atalanta @ 1.87 en Luckia

La Atalanta tiene la ocasión de conseguir un puesto en los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Athletic Club. Con dos partidos por jugar, podrían sellar su pase el miércoles por la noche. Además, los italianos son favoritos, ya que se enfrentan a un Athletic Club fuera de forma.

El equipo de Raffaele Palladino no está al completo: Berat Djimsiti y Raoul Bellanova están lesionados. Por suerte, Odilon Kossounou y Ademola Lookman han regresado de la Copa Africana de Naciones. Gli Orobici ha sabido manejar sus ausencias y han sido fantásticos desde que se separaron de Ivan Juric.

Ernesto Valverde tiene muchos más problemas que resolver que su rival. Jugadores como Aymeric Laporte y Beñat Prados están en su lista de ausentes y están teniendo verdaderas dificultades para obtener resultados. Dados todos estos factores, Lehoiak podría ver cómo sus esperanzas en la UCL llegan a su fin esta semana.

2ºPronóstico Atalanta vs Athletic Club: Ambos equipos anotan - No @ 1.87 en Luckia

El equipo local podría superar fácilmente a su oponente en este partido, ya que los Zuri-Gorriak no están muy confiados y en la Atalanta son goleadores competentes. Los visitantes tienen problemas defensivos, algo de lo que su rival podría aprovecharse.

Con la incorporación de Giacomo Raspadori a su arsenal, el equipo local tiene muchas maneras de explotar las debilidades de los españoles. La Atalanta ha logrado muchas porterías a cero recientemente, incluidas tres seguidas a principios de este mes. Fueron sorprendidos contra el Pisa el viernes, pero eso fue una excepción.

Además, ninguno de los dos equipos se encuentra en una posición alta en su división en términos del mercado BTTS. Por lo tanto, es probable que este partido resulte en una cómoda victoria en casa y otra portería a cero para Marco Carnesecchi. Confiamos en que ambos no marcarán para nuestro trío de apuestas Atalanta vs Athletic Club.

3er Pronóstico Atalanta vs Athletic Club: Gianluca Scamacca marca en cualquier momento @ 2.63 en Luckia

Con seis goles y tres asistencias en 19 partidos, ningún jugador de la Atalanta tiene más contribuciones directas esta temporada que Gianluca Scamacca. El italiano no ha anotado mucho recientemente, pero confiará en sus posibilidades contra la defensa del Athletic. Además, la llegada de Raspadori puede inspirarlo a jugar aún mejor.

El jugador de 27 años ha sumado dos G/A en sus últimos dos partidos de la Champions League y no sería sorprendente que aumente su cuenta. Las casas de apuestas Atalanta vs Athletic Club sugieren que es el goleador más probable en este partido. Los hombres de Valverde estarán conscientes de la amenaza que representa Scamacca.

