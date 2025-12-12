Arsenal vs Wolves Pronóstico y Apuestas Premier League | 13/12/25

+

Mejores apuestas Arsenal vs Wolves

El Arsenal gana sin recibir goles ⭐ @ 1.53en Casumo

El Arsenal marca más de 2.5 goles ⭐ @ 1.79en Casumo

Bukayo Saka marca o asiste ⭐ @ 1.47en Casumo

- Predicción del marcador: Arsenal 3-0 Wolves

- Predicción de goleadores: Arsenal: Viktor Gyökeres, Bukayo Saka, Eberechi Eze

Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

El Arsenal ha tenido algunas dificultades recientemente, perdiendo contra el Aston Villa y terminando su racha invicta. Además, perdió puntos contra Sunderland y Chelsea.

Sin embargo, los hombres de Mikel Arteta volvieron a la senda de la victoria a mitad de semana contra el Club Brujas y son los claros favoritos para este partido. Han ganado todos menos un partido en casa esta temporada y han sido dominantes en el Emirates.

Mientras tanto, la temporada del Wolverhampton Wanderers va muy mal. Han perdido nueve partidos consecutivos en todas las competiciones y solo han sumado dos puntos en la Premier League en 2025/26. Una dura derrota por 4-1 ante el Manchester United fue el último revés para el equipo de Rob Edwards, y el descenso parece muy probable.

Alineaciones Probables Arsenal vs Wolves

Posible alineación del Arsenal:

Raya, White, Timber, Hincapié, Lewis-Skelly, Zubimendi, Ødegaard, Rice, Saka, Eze, Gyökeres

Posible alineación del Wolves:

Johnstone, Mosquera, Agbadou, Gomes, Hoever, Andre, Krejci, Moller Wolfe, Arias, López, Strand Larsen

Las mejores apuestas Arsenal vs Wolves

1er Pronóstico Arsenal vs Wolves: El Arsenal gana sin recibir goles @ 1.53 en Casumo

Un equipo está en la cima de la tabla con la mejor defensa de la liga, mientras que el otro está en el fondo con la mayor cantidad de goles recibidos. En teoría, este partido es muy desequilibrado, y probablemente se verá así en el campo.

El Arsenal es favorito, pero tiene algunos problemas. Riccardo Calafiori está suspendido, y los defensores William Saliba y Gabriel han estado lesionados recientemente. Por lo tanto, no se espera que sean titulares contra los Wolves. Jugadores como Jurrien Timber y Declan Rice deberían regresar tras perderse el partido contra el Club Brujas, pero Leandro Trossard estará ausente.

Los Wolves también están lidiando con lesiones, con Rodrigo Gomes y Marshall Munetsi no disponibles. Sin embargo, João Gomes debería regresar tras su suspensión contra el United.

Aunque no estén a plena potencia, los Gunners deberían ser más poderosos. Ya han mantenido 15 porterías a cero en todas las competiciones esta temporada.

2ºPronóstico Arsenal vs Wolves: El Arsenal marca más de 2.5 goles @ 1.79 en Casumo

Aún no está claro qué atacantes del Arsenal serán elegidos para enfrentar a los Wolves, pero todos estarán deseando jugar. Los visitantes han concedido 33 goles hasta ahora esta temporada, lo que equivale a un promedio de más de dos goles por partido. Su defensa parece débil también.

Los Gunners pudieron rotar a algunos jugadores en la Liga de Campeones el miércoles por la noche, por lo que la fatiga no debería ser un problema.

Los Wolves no han mantenido su portería a cero en la Premier League desde abril y es poco probable que eso cambie este fin de semana. Arteta tiene muchas opciones ofensivas, y el doblete de Noni Madueke a mitad de semana probablemente le ha dado algo en qué pensar.

Los londinenses han marcado más de tres goles en siete partidos en 2025/26 hasta ahora y probablemente sumarán a su cuenta el sábado. Confiamos en una goleada de los Gunners en las apuestas Arsenal vs Wolves.

3er Pronóstico Arsenal vs Wolves: Bukayo Saka marca o asiste @ 1.47 en Casumo

Bukayo Saka tuvo un inicio lento de temporada debido a una lesión en los isquiotibiales, pero parece estar jugando bien de nuevo. Sin duda es alguien que preocupará a los Wolves.

El internacional inglés ha registrado nueve goles y asistencias en 20 partidos en todas las competiciones, y ocho de ellos han llegado desde principios de octubre. Llega a este partido con tres G/A en cinco partidos de liga y estará ansioso por aumentar su cuenta.

Viktor Gyökeres parece ser el goleador más probable, seguido por Eberechi Eze. Sin embargo, pocos jugadores crean mejores oportunidades que Saka. Enfrentándose a un equipo que ha concedido 14 en sus últimos seis partidos de liga, el joven de 24 años tiene una gran oportunidad de marcar o asistir en las apuestas Arsenal vs Wolves.