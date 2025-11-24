Seis equipos para apostar en la jornada 5 de la Champions League

Un total de seis equipos con tres puntos o menos se enfrentan en la Jornada 5 de la Champions League. Todos ellos son plenamente conscientes de lo que está en juego.

La temporada pasada, ninguno de los equipos con menos de cuatro puntos después de cuatro partidos se clasificó para los play-offs. Ahora podrían tener que tomar decisiones difíciles.

💭Consejos para los equipos en riesgo de la Champions League

⭐️La esperanza persiste para los equipos europeos en apuros

Aunque los play-offs parecen ahora fuera de alcance para muchos, aún hay esperanza. El PSG solo tenía cuatro puntos después de cuatro partidos la temporada pasada y terminó ganando el torneo. Sin embargo, una derrota para los equipos por debajo del 24º puesto probablemente acabaría con sus aspiraciones europeas.

En Ámsterdam, el Ajax recibe al Benfica siendo los dos últimos equipos de la tabla. Mientras tanto, Copenhague da la bienvenida a Kairat, enfrentándose el 33º al 34º puesto. El Athletic Club viaja a Praga para mantener viva su campaña europea. Una derrota para cualquiera de ellos acabaría con sus esperanzas de llegar a los play-offs.

De los seis equipos, solo el Athletic ha conseguido una victoria en la UCL hasta ahora. Ajax y Benfica aún no han sumado un punto. Los gigantes holandeses y portugueses necesitan reaccionar rápidamente si quieren tener alguna oportunidad.

¿Podrían los Godenzonen optar por priorizar sus problemas en la Eredivisie? ¿Serán las recompensas financieras de las victorias en la Liga de Campeones demasiado tentadoras? Con 2.1 millones de euros en juego por victoria en esta etapa, perseguir los tres puntos es un gran incentivo.

Mirando los valores de mercado a través de Transfermarkt, Ajax (€196 millones) y Benfica (€357 millones) están ambos rindiendo por debajo de lo esperado.

Otros nueve clubes tienen un valor más bajo, mientras que Kairat (€16 millones) está al final de la lista, técnicamente superando las expectativas. El Athletic (€370 millones) tiene un valor superior al de otros 20 clubes, pero 26 están por encima de ellos en la tabla.

⚽️Cómo apostar en estos equipos en problemas de la UCL

En el Ajax vs Benfica, ambos equipos están en apuros en Europa, pero a nivel nacional, solo uno está realmente en problemas. El Benfica es tercero en la Primeira Liga, pero aún está invicto y en la carrera por el título. Mientras tanto, el Ajax está sexto y a 14 puntos de los líderes, el PSV. Incluso están a ocho puntos del segundo clasificado.

Aunque el equipo holandés tiene la ventaja de jugar en casa en la Jornada 5, vale la pena respaldar a los visitantes en las apuestas Champions League. El Excelsior ganó en el Johan Cruyff Arena el fin de semana, así que las Águilas ciertamente se verán con posibilidades.

Para el segundo duelo, el Athletic va a Praga. Los españoles comenzaron bien su temporada en agosto. Sin embargo, solo han ganado dos partidos en todas las competiciones desde principios de septiembre.

Han perdido cuatro de sus últimos cinco partidos y no han ganado fuera de casa en casi tres meses. Los checos verán aquí una oportunidad.

No obstante, con tanto en juego, los visitantes podrían elevar su nivel de juego. En teoría, deberían poder vencer al Slavia. De todos modos, el Fortuna Arena no es un lugar fácil. Preferimos apostar por goles en lugar del resultado en este caso.

Finalmente, el FC Copenhague recibe al Kairat de Kazajistán en Dinamarca. Los daneses han tenido una temporada muy irregular. Se encuentran cuartos en la Superliga y ya a seis puntos de los líderes de la liga, el AGF. Su récord europeo es similar al de Kairat, con solo la diferencia de goles separándolos.

Las cosas han ido mejor en casa. Copenhague solo ha perdido dos veces en toda la temporada, una de ellas contra el Borussia Dortmund.

Los Løverne han mantenido su portería a cero en seis ocasiones, mientras que los visitantes rara vez marcan con facilidad. Kairat lidera su liga doméstica, pero con solo dos goles en la UCL hasta ahora, los anfitriones deberían mantener su portería a cero según las apuestas Champions League.

