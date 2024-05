Almería vs Cádiz Apuestas y Pronóstico LaLiga | 25/05/24

Nuestros expertos te traen las mejores predicciones de apuestas para tu pronóstico Almería vs Cádiz por LaLiga 25/05/2024.

El Almería y el Cádiz se despiden de LaLiga en el choque correspondiente a la última jornada en el Power Horse Stadium. El Almería apenas ha ganado dos partidos en toda la temporada y querrá darle una última alegría a su afición en un recinto donde no ha logrado sumar de a tres. El Cádiz confirmó su descenso el pasado domingo tras empatar ante Las Palmas y regresa a la Segunda División tras cuatro temporadas en la máxima categoría del fútbol español.

A continuación, presentamos las cuotas de apuestas para tu pronóstico Almería vs Cádiz por LaLiga:

Resultado Final: Almería – 2.15 en bet365

Ambos Equipos Anotarán: No – 2.05 en bet365

Anotadores: Luis Suárez – 3.00 en bet365

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Almería vs Cádiz son cortesía de bet365, correctas a 25 de mayo a las 10:00 horas y sujetas a cambios.

Nuestro pronóstico del Almería - Cádiz

En un duelo que se repetirá la próxima temporada en la Segunda División, el Almería parte como favorito, no por su desempeño a lo largo del año, sino por sus últimas actuaciones, en las que consiguió una victoria ante el Rayo, un empate ante el Mallorca tras en ventaja, y dos partidos dignos ante el Betis y el Barcelona. Aunque no ha logrado sumar los tres puntos en el Power Horse, tendrá una última oportunidad ante un rival que viene de un duro golpe el pasado fin de semana, por lo que pronosticamos un triunfo rojiblanco.

Los gaditanos no lograron el milagro de la salvación, algo que, aunque era lejano, parecía posible. Tras una primera vuelta muy negativa, la llegada de Mauricio Pellegrino al banquillo les dio solidez defensiva y, en sus 16 partidos al mando, ganó cuatro, empató seis y perdió otros seis. Sin embargo, no consiguió mejorar sus números en ataque, siendo el equipo de LaLiga con menos goles anotados, con apenas 25 tantos. En 18 partidos de la temporada no logró marcar, lo que nos lleva a nuestra segunda apuesta en la que ambos equipos no anotarán.

Fuera de su estadio, el Cádiz ha marcado solo nueve tantos en 18 partidos, quedando sin anotar en diez de ellos. Por su parte, los únicos dos partidos en los que el Almería logró triunfar lo hizo por 1-0, y de las seis porterías a cero que obtuvo, cuatro fueron en casa.

Suárez, la mejor apuesta del Almería - Cádiz

Luis Suárez parece estar completamente recuperado de la dura lesión en el peroné que le apartó durante gran parte de la temporada y buscará llegar a los cinco goles en LaLiga en apenas su decimoquinta aparición, de las cuales solo en nueve fue titular. Por ello, nuestra tercera apuesta se centrará en el delantero colombiano, que ya le marcó al Cádiz en dos ocasiones cuando jugaba en Segunda División con la camiseta del Nàstic. Suárez volvió a la titularidad ante el Mallorca y, aunque no logró anotar, tuvo una destacada actuación.