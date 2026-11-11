«Trabajé en la India en tres etapas. La primera vez que fui, vi que había potencial. En aquel momento aún no se habían dado cuenta del dinero que podía generar el fútbol. Viajamos de Nueva Delhi a Jamshedpur, que está a las afueras de Calcuta. ¡Fueron 23 horas de tren! Sin aire acondicionado, por cierto. Teníamos un torneo llamado LG Cup, que nos servía de preparación para los Juegos Asiáticos. Así que mi jefe, Alberto Colaco, me dijo: “Entrenador, sé que no tenemos mucho tiempo. Vas a disponer de diez días con los chicos antes de ir a este torneo. No te preocupes por el torneo. Jugaremos dos partidos, quizá tres. Ve allí, evalúa el fútbol. Y esperamos que hagas lo mismo que hiciste en Nepal”, donde las cosas habían ido bastante bien.
»Fuimos a ese torneo en Vietnam y llegamos a la final. Éramos una selección sub-23, como correspondía a los Juegos Asiáticos. Solo podíamos contar con tres jugadores mayores de 23 años. Bhaichung Bhutia era uno de ellos e IM Vijayan, otro. Acabamos jugando la final contra Vietnam. Perdíamos 2-0 a los 20 minutos, más o menos, y yo pensaba: “Dios mío, tengo que hacer algo”. Uno de los chicos, un jugador joven, respiraba con mucha dificultad. La mayoría de mis jugadores tenían 19, 20 o 21 años, edades así. Lo saqué, metí a otro chico y los cambié de banda. Ganamos 3-2 en el último minuto y el chico que había entrado, que disputaba su segundo partido como delantero centro, marcó el gol de la victoria. Después fuimos a los Juegos Asiáticos. En aquella primera etapa también fuimos subcampeones de los Juegos Afroasiáticos. Establecimos un nivel de exigencia muy alto.
»La segunda vez me dijeron: “Entrenador, queremos ir al Mundial”. Yo respondí: “No dominamos la región sur, donde están Bangladesh, Maldivas y Pakistán, y no vamos a ir al Mundial”. Les dije: “Creo que puedo llevarnos a la Copa Asiática, pero necesito esto, esto, esto, esto, esto y esto”. Me dieron todo lo que pedí en cuanto a personal. Pude incorporar a gente muy buena y nos pusimos a definir cómo queríamos trabajar. Gracias a lo que había logrado diez años antes, la gente sabía qué esperar. No me ando con tonterías: disciplina, llevar la camiseta por dentro, portarse bien, ese tipo de cosas. Ganamos el torneo de la SAF. Ganamos el Intercontinental. Nos clasificamos para la Copa Asiática. Éramos la segunda selección más joven, con una media de 23 años y seis meses; Vietnam nos superaba por un mes. En el primer partido, arrollamos a Tailandia. En el segundo, arrollamos a Emiratos Árabes Unidos y perdimos 2-0. Alberto Zaccheroni se acercó a mí después del partido, me puso las manos en la cara y me dijo: “No sé cómo hemos ganado”. Y luego añadió: “Pero estaréis bien, solo necesitáis un punto contra Baréin”. Llegamos al tercer partido y jugamos contra Baréin. No fue nuestro mejor encuentro, pero no merecimos perder por un penalti en el minuto 93 o 94. Y ahí se acabó todo. Quedamos eliminados. De no ser así, habríamos llegado a octavos de final.
»En mi tercera etapa, el East Bengal, uno de los clubes más grandes de la India, me pidió que fuera. Atravesaba el peor momento de su historia. No tenía dinero y, cuando llegué, contaba con 12 jugadores, solo uno de ellos extranjero. Mi trabajo era sentar las bases, porque me marché después de una temporada en la que lograron su mayor puntuación en la ISL. Terminamos cuartos por la cola, pero las bases estaban sentadas. Entonces, el director general o el responsable del equipo quiso elegir el once y tomar las decisiones. Eso no lo iba a aceptar. Yo iba a elegir a los jugadores que quería incorporar. Así que nos marchamos, pero es un club enorme. Jugamos contra el Mohun Bagan y había 90.000 personas en el estadio. Si alguien dice que en la India no se juega al fútbol, tendría que ponerlo en duda. Esa fue la aventura en la India».