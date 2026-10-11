Spencer FC y Hashtag United: cómo un youtuber construyó un imperio futbolístico

En la primavera de 2016, Spencer Owen tenía un sueño. En aquel momento no era uno especialmente elaborado, pero enseguida cobraría vida propia. Lo que pretendía ser un poco de diversión, con amigos de por medio, mientras el mundo virtual de FIFA en streaming en YouTube se mezclaba con el equivalente en la vida real de dar patadas a un balón sobre un terreno de juego, se transformó rápidamente en las raíces de un club que ahora cuenta con secciones masculina, femenina y de eSports.

Hablando en la inauguración del LiveScore Lounge en el nuevo estadio de Hashtag United, Spencer contó a GOAL cómo comenzó un viaje bastante extraordinario: «El concepto original era, en realidad, que yo intentaba encontrar la manera de conseguir un trabajo en el que pudiera hacer vídeos sobre fútbol, pero jugando realmente al fútbol. Como ya había hecho alguna cosilla en YouTube antes, tenía una pequeña base de seguidores, y ellos, por la razón que fuera, y todavía no lo entiendo del todo, querían verme a mí y a mis colegas jugar a un fútbol de un nivel bastante bajo.

«Lo que luego pudimos hacer fue añadir lo que se me da bien. En otro mundo, probablemente habría sido creador de programas de televisión, ¿no? Se me da bien idear formatos y cosas así. Así que pude encontrar la manera de hacer que los partidos fueran interesantes, conseguir un buen rival y jugar en lugares interesantes, para que la gente lo viera. Y entonces fue: “¿Podemos hacer esto para crear un club, crear realmente una marca, un club y una base de aficionados a partir de este comienzo tan poco habitual?”»

¿El año en que se fundó el Manchester United? 1878. El Arsenal se remonta a 1886. ¿Hashtag United? 2016. Suena un poco raro decirlo en voz alta. «En realidad, no creo que sea tan inusual. La gente nos compara con estos clubes de fútbol de 150 años, pero si se hubieran fundado en 2016, habrían tenido presencia en internet. Habrían hecho las cosas de una manera diferente a como las hicieron cuando se fundaron en el siglo XIX. Así que simplemente es algo propio de su tiempo.

«Y la gente nos veía. Conseguimos una pequeña base de aficionados. Y dos años después, nos estábamos haciendo un poco mayores y no teníamos muy claro cuánto tiempo más podríamos seguir haciéndolo. Y yo siempre había querido meterme en el fútbol no profesional porque mi padre estuvo implicado en él como fisio cuando yo era niño. Siempre me gustó la idea de tener un club. Así que pensamos: “Un momento, puede que realmente tengamos argumentos para entrar en el fútbol no profesional y ser de verdad un club como tal”.

«Creo que a partir de ahí todo se fue haciendo más grande, con muchas decisiones pequeñas, cosas por el camino que nos han ayudado. Y al final acabamos con lo que ahora es nuestro hogar permanente aquí en Londres. Tenemos un equipo femenino realmente fuerte, el mejor del condado de Essex, que juega en la tercera división. Y un equipo masculino que ha tenido éxitos importantes y que ahora inicia un nuevo capítulo en el step four. Se trata de intentar que el fútbol vuelva a ser divertido y de convertirnos en un club de fútbol único en el mundo y, supongo que, en cuanto al club, acabar entrando en el sistema de ligas».