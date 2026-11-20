Dos días después de su presentación oficial con el Brighton, Orozco hizo las maletas rumbo a España. El director deportivo Mike Cave explicó en un comunicado oficial: «Cuando fichamos a Matias, el plan inicial era una cesión de este tipo para ayudarlo a aclimatarse al fútbol europeo. Esta cesión al Castellón le dará la oportunidad de jugar a un muy buen nivel, y Gordon Greer y el departamento de cesiones seguirán su evolución durante la temporada».

Es justo decir que Greer estará encantado con lo que ha visto hasta ahora. Orozco ha demostrado de inmediato su valía al entrenador del Castellón, Pablo Hernandez, y ha desempeñado un papel clave en la ascensión del equipo hasta el segundo puesto de Segunda División.

Tras un prometedor debut saliendo del banquillo en la victoria por 2-0 ante el Albacete en la primera jornada, Orozco fue titular por primera vez con el Castellón a domicilio contra el Girona y dominó el centro del campo: ganó seis duelos, recuperó siete balones y completó el 86 % de sus pases para ayudar al equipo de Hernandez a imponerse por 2-1. Después, el Castellón goleó 5-0 al Tenerife con Orozco entre los goleadores. Su tanto fue el más celebrado por la afición local que llenaba el Nou Estadi Castalia: empujó el balón a la red tras una jugada cercana a una pared con Adam Jakobsen.

Orozco también ha sido titular en los últimos cuatro partidos del Castellón. Su actuación más destacada llegó en la goleada por 4-0 al Sporting de Gijón: dio tres asistencias y recorrió todo el campo antes de ser sustituido en el minuto 67 para disfrutar de un merecido descanso. Hernandez lo elogió especialmente.

«Desde el primer día, Mati ha demostrado el tipo de jugador en el que puede convertirse», afirmó el excentrocampista del Leeds United. «Todo el que lo ve sabe que es un jugador de 18 años que está demostrando que puede tener un gran futuro».

Una polémica tarjeta roja directa en el posterior empate 1-1 del Castellón contra el Burgos frenó la progresión de Orozco, pero su segunda convocatoria consecutiva con la selección absoluta de Colombia amortiguó el golpe. Nestor Lorenzo le dio sus dos primeras internacionalidades en el último parón de selecciones: el cedido por el Brighton jugó 19 minutos tanto en el empate 1-1 contra México como en la derrota por 1-0 ante Paraguay.

«Ha sido muy satisfactorio para mí estar con jugadores a los que apoyaba en el Mundial hace solo un mes. Ha sido maravilloso y me está dando muchísima experiencia a una edad tan temprana, lo que me ayuda a seguir creciendo», declaró Orozco a ESPN. «Le di las gracias al entrenador Nestor por la oportunidad y él me agradeció mi comportamiento».