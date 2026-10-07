Lamine Yamal, Michael Olise y las mayores estrellas del parón internacional más largo de la historia

Desde hace tiempo, los aficionados al fútbol consideran el parón internacional una molesta interrupción del calendario de clubes, especialmente en septiembre, cuando los equipos apenas han empezado a coger ritmo. Los clubes también lo ven como una molestia, porque jugadores clave pueden regresar lesionados o acusando una pérdida de confianza si su selección no ha rendido al nivel esperado.

Sin embargo, la FIFA ha tomado nota y ha introducido cambios importantes en su calendario para la temporada 2026-27. Ahora solo hay tres parones internacionales en lugar de cuatro, que se celebrarán del 21 de septiembre al 6 de octubre, del 9 al 17 de noviembre y del 22 al 30 de marzo. También habrá un cuarto y un quinto parón en junio y julio, lo que deja espacio para que se disputen torneos cuando la mayoría de las ligas de clubes están paradas.

Todo esto debería ser positivo en líneas generales, pero este primer parón de tres semanas ha sido el más largo de la historia, con las selecciones jugando hasta cuatro partidos, y eso ha puesto a prueba la paciencia. No todos los encuentros han ofrecido espectáculo y, como era de esperar, la lista de estrellas lesionadas ha aumentado.

Sin embargo, en conjunto lo bueno ha superado a lo malo. Muchas figuras consagradas han dado un paso al frente con sus selecciones y algunas caras nuevas han causado impacto de inmediato. A continuación, GOAL repasa las mayores estrellas de esta ventana internacional, comenzando por un adolescente campeón del mundo que ha dado continuidad a su magnífico inicio de la nueva temporada...