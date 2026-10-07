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International break stars - 1:1Getty/GOAL

Lamine Yamal, Michael Olise y las mayores estrellas del parón internacional más largo de la historia

Ha habido muchos partidos emocionantes y actuaciones individuales estelares en las últimas tres semanas, pero ¿quién ha destacado más?

James Westwood
Traducido por

  • Desde hace tiempo, los aficionados al fútbol consideran el parón internacional una molesta interrupción del calendario de clubes, especialmente en septiembre, cuando los equipos apenas han empezado a coger ritmo. Los clubes también lo ven como una molestia, porque jugadores clave pueden regresar lesionados o acusando una pérdida de confianza si su selección no ha rendido al nivel esperado.

    Sin embargo, la FIFA ha tomado nota y ha introducido cambios importantes en su calendario para la temporada 2026-27. Ahora solo hay tres parones internacionales en lugar de cuatro, que se celebrarán del 21 de septiembre al 6 de octubre, del 9 al 17 de noviembre y del 22 al 30 de marzo. También habrá un cuarto y un quinto parón en junio y julio, lo que deja espacio para que se disputen torneos cuando la mayoría de las ligas de clubes están paradas.

    Todo esto debería ser positivo en líneas generales, pero este primer parón de tres semanas ha sido el más largo de la historia, con las selecciones jugando hasta cuatro partidos, y eso ha puesto a prueba la paciencia. No todos los encuentros han ofrecido espectáculo y, como era de esperar, la lista de estrellas lesionadas ha aumentado.

    Sin embargo, en conjunto lo bueno ha superado a lo malo. Muchas figuras consagradas han dado un paso al frente con sus selecciones y algunas caras nuevas han causado impacto de inmediato. A continuación, GOAL repasa las mayores estrellas de esta ventana internacional, comenzando por un adolescente campeón del mundo que ha dado continuidad a su magnífico inicio de la nueva temporada...

  • Lamine Yamal (España)

    FBL-EUR-NATIONS-ESP-CRO
    AFP

    La joya del Barcelona Yamal fue decisivo para España ante dos rivales de primer nivel

    Lamine Yamal no estaba en plenitud física en el Mundial de 2026 y, aunque sí desempeñó un papel importante en el éxito de España, no vimos su mejor versión. Sin embargo, el futbolista de 19 años ha vuelto a parecer en condiciones óptimas en el Barcelona, después de arrancar la campaña con 14 participaciones de gol en ocho apariciones con el campeón de La Liga.

    Ha trasladado ese estado de forma al escenario internacional, marcando primero en la victoria de España por 3-2 ante Inglaterra en Wembley, antes de firmar una exhibición en la goleada por 4-1 a Croacia. Además de anotar un brillante doblete y dar una asistencia a Marc Pubill, Yamal registró 21 conducciones de balón, 25 pases completados en campo rival, cuatro recuperaciones y cuatro duelos en el suelo ganados, destrozando a Croacia en sus 68 minutos sobre el césped.

    Su juego de equipo fue especialmente importante a ojos de Luis de la Fuente, que señaló a Yamal para dedicarle un elogio especial tras el pitido final: "Hoy hemos disfrutado otra vez de la magia de [Yamal], pero pone su magia al servicio del equipo. Eso dice mucho del jugador. En el futuro será aún más conocido por lo que hace en su juego colectivo. Tenemos la suerte de contar con él. Dentro del grupo es muy querido".

    Yamal marcó su cuarto gol del parón con su sello característico, perfilándose hacia su zurda en la frontal del área antes de colocar un precioso disparo con rosca mientras España superaba con comodidad por 3-1 a Chequia. Cuando está en condiciones físicas óptimas, Yamal es el mejor del planeta, y España seguirá siendo la selección a batir mientras él siga siendo su gran referencia.

  • Anthony Gordon (Inglaterra)

    Czechia v England - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD2
    Getty Images Sport

    Gordon fue una amenaza constante en el último tercio mientras Inglaterra firmaba un arranque impresionante en la Nations League

    Anthony Gordon también ha impresionado en el Barcelona en las primeras semanas de la temporada, entrando con muy buen pie tras su fichaje veraniego procedente del Newcastle con cuatro asistencias en seis apariciones en LaLiga. Sus actuaciones con Inglaterra han sido aún más decisivas, e incluso podría decirse que brilló más que Yamal en la ajustada derrota de Inglaterra ante España.

    Inglaterra generó mucho más peligro cada vez que Gordon encontró espacios, y definió con un gran remate con el interior para marcar su primer gol tras aprovechar un pase de Jude Bellingham. Thomas Tuchel quiere que Inglaterra juegue un fútbol rápido y agresivo, y nadie encarnó mejor ese estilo que Gordon en Wembley.

    Tres días después, volvió a ver puerta en la victoria por 2-0 sobre Chequia, al cabecear a la red un centro de Trent Alexander-Arnold para abrir el marcador en el minuto 68. Gordon fue sustituido en los últimos minutos tras crear cuatro ocasiones, realizar cuatro disparos y tocar 10 veces el balón en el área rival, recuperando con magnífico efecto su química por la izquierda con su excompañero en el Newcastle Lewis Hall, además de llevarse el premio al Jugador del Partido.

    Después, Inglaterra arrasó a Croacia por 7-0 en su tercer partido, y Gordon volvió a brillar en esa victoria de autoridad, al asistir en uno de los dos goles de Bellingham y marcar otro de cabeza.

    «Anthony Gordon juega con mucha más agresividad, con más confianza», celebró Tuchel al ser preguntado por la progresión del extremo. «Veo a un jugador lleno de confianza, ha alcanzado otro nivel».

  • Harry Kane (Inglaterra)

    England v Czechia - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD4
    Getty Images Sport

    Kane ha seguido haciendo historia con Inglaterra, metiéndose de lleno en el debate sobre el GOAT.

    Harry Kane fue titular en los cuatro primeros partidos de Inglaterra en la Nations League, igualando a Peter Shilton como el jugador con más internacionalidades de la historia de la selección inglesa. Además, sumó seis goles a su récord con la selección para aventajar en 38 al segundo, Wayne Rooney, con 91, y seguro que no tardará mucho en alcanzar la centena.

    El delantero de 33 años no ha mostrado ninguna señal de bajar el ritmo en las últimas tres semanas. Después de aprovechar dos medias ocasiones para marcar en la derrota ante España y en la victoria a domicilio contra Chequia, Kane destrozó a Croacia con una actuación magnífica.

    Abrió la goleada con una definición contundente tras recibir un pase de Bellingham, se lanzó para marcar el quinto de Inglaterra y asistió con generosidad a Bukayo Saka para hacer el sexto. Inglaterra cerró después este parón pasando por encima de Chequia con un 3-0 en Wembley, en otro gran escaparate para Kane.

    Poco antes de la hora de juego, el delantero del Bayern de Múnich provocó un gol en propia puerta con un envío envenenado al área, y transformó un balón similar de Morgan Rogers para que Inglaterra se marchara al descanso con un 2-0. Kane terminó sentenciando la victoria con un sencillo cabezazo tras zafarse de su marcador en un córner bombeado de Hall.

    Bellingham dedicó un elogio especial a Kane después del partido, al decir a ITV: "Antes que nada, es una persona increíble. Como capitán, como hombre, cuida de todas y cada una de las personas, es quien siempre asume la responsabilidad cuando hay que hacer algo fuera del campo. Y luego, sobre el campo, ya te quedas sin superlativos: es el mejor jugador de Inglaterra que ha vestido esta camiseta y es un honor jugar con él".

    Probablemente, Kane necesita un gran título para que esa última afirmación sea cierta a ojos de la mayoría de los aficionados ingleses, pero su lugar en el Salón de la Fama ya está asegurado. Si sigue envejeciendo así de bien, la exestrella del Tottenham podría seguir siendo el hombre de referencia de su país hasta el Mundial de 2030.

  • Troy Parrott (Irlanda)

    FBL-NATIONS-LEAGUE-IRL-AUT
    AFP

    Parrott marcó uno de los mejores goles de todo el parón en un trepidante empate 2-2 con Austria

    Troy Parrott se convirtió en un héroe instantáneo en el Real Betis tras su llegada veraniega desde el AZ Alkmaar al marcar el gol de la victoria contra el Real Madrid, y el exdelantero del Tottenham llegó a la concentración de la selección de Irlanda con una sonrisa de oreja a oreja. Se quedó sin marcar en una sorprendente derrota a domicilio ante Kosovo, pero encaminó a Irlanda hacia una contundente victoria por 3-0 sobre Israel en la segunda jornada, rematando de primeras tras una buena acción de James Abankwah por la banda derecha.

    Irlanda debería haber sumado otros tres puntos ante Austria en Dublín, pero dejó escapar una ventaja de dos goles para empatar 2-2. Sin embargo, no fue por falta de calidad de Parrott. El jugador de 24 años hizo su mejor imitación de Lionel Messi para adelantar al equipo local, recogiendo el balón justo fuera del círculo central antes de hacer un caño a un defensa, dejar a otro atrás con una brillante finta y meter el balón por debajo del portero de Austria.

    Fue una acción individual extraordinaria, y Parrott amplió su cuenta desde el punto de penalti para llegar a nueve goles en sus últimos seis partidos internacionales oficiales, lo que dejó encantado al seleccionador de Irlanda, Heimir Hallgrimsson: "Tiene un don especial. Es mágico para el fútbol irlandés tenerle con la camiseta verde".

    No sorprende que Parrott añadiera un décimo gol en siete partidos, de nuevo de penalti, en el empate 1-1 de Irlanda ante Israel en su partido como 'local', que se disputó a puerta cerrada en Serbia.

  • Michael Olise (Francia)

    FBL-EUR-NATIONS-BEL-FRA
    AFP

    Olise marcó cuatro goles con Francia en la Nations League, dos de ellos absolutamente sublimes

    Michael Olise es uno de los mejores jugadores del mundo. El exextremo del Crystal Palace ha confirmado ese hecho con un fulgurante inicio de temporada de seis goles en el Bayern de Múnich, y mantuvo su electrizante estado de forma en la primera concentración de Francia con Zinedine Zidane.

    Francia venció a Turquía por 1-0 después de que Olise firmara un giro sublime y un pase para dejar servido el gol de Kylian Mbappe en el minuto 54, y la estrella del Bayern volvió a marcar la diferencia saliendo desde el banquillo en una victoria por el mismo resultado ante Bélgica. Olise esprintó con el balón a toda velocidad desde muy dentro de su propio campo hasta la frontal del área, dejando atrás a tres defensas por el camino, antes de colocar la pelota en la esquina inferior con una serenidad y una precisión infalibles.

    Zidane se vio entonces obligado a devolver a Olise a su once inicial para el duelo de Francia con Italia, y el exextremo del Crystal Palace añadió otro gol increíble a su repertorio. Rayan Cherki tocó una falta desde 20 yardas hacia la trayectoria de Olise y el jugador de 24 años remató al fondo de la red tras tocar en el larguero, haciendo de nuevo que lo difícil pareciera ridículamente fácil.

    «Es un poco reservado y tímido fuera del campo, pero está bien porque en el campo no es tímido en absoluto: es un líder natural con su juego», dijo Zidane a Telefoot tras el empate 1-1 con Italia. «Está mostrando todo su talento con el balón».

    Mbappe puede ser el capitán, pero Olise le da a Francia un factor X y crece en importancia con cada partido. Eso quedó claro en el último compromiso de Francia en este parón, el encuentro de vuelta ante Bélgica en el Stade de France.

    Francia perdía por un gol al cumplirse la hora de partido cuando entró Olise, y esparció su magia para cambiar el rumbo. Desire Doue empató antes de que Olise pusiera un pase atrás milimétrico para que Cherki adelantara a Francia, y el revulsivo marcó después dos goles para sellar una dramática victoria por 4-1.

    Olise suma ya 17 participaciones de gol en 16 apariciones con Francia en 2026, y es el primer jugador en la historia de la selección que alcanza las 10 asistencias en un año natural. Hacia el final del partido ante Bélgica, los aficionados locales corearon con todas sus fuerzas: «¡Olise, Balón de Oro! ¡Olise, Balón de Oro!». Sería un ganador más que merecido.

  • Florian Wirtz (Alemania)

    Germany v Serbia - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD3
    Getty Images Sport

    Wirtz ha recordado al mundo su talento con la camiseta de Alemania tras encontrar un respiro ante la presión de Anfield

    Florian Wirtz sigue teniendo problemas para estar a la altura de las expectativas con la camiseta del Liverpool, pero continúa siendo un activo fiable para Alemania. El exmediapunta del Bayer Leverkusen fue neutralizado en la derrota por 1-0 ante Grecia en el primer partido de Jurgen Klopp en casa al mando, pero deslumbró cuando Alemania se rehízo con una victoria por 2-0 sobre Serbia.

    Tom Bischof adelantó a Alemania con un potente disparo después de que Wirtz estrellara un balón en el poste, y el jugador del Liverpool hizo el segundo con una definición clínica tras un fantástico primer control con el que engañó a su marcador dentro del área. Wirtz también registró un 95 % de acierto en el pase, mientras que todos los mejores ataques de Alemania pasaron por él, lo que llevó a Klopp a lanzar un contundente mensaje a los críticos del jugador de 23 años.

    «Estaba rebosante de alegría y trabajó increíblemente duro», declaró a los periodistas el extécnico del Liverpool. «Eso fue excepcional; jugó un partido fantástico. Nuestro estilo de juego le sienta bien a Flo Wirtz. Ni siquiera sé qué tiene que hacer Flo para que todo el mundo esté contento. Todo el mundo en Liverpool debería estar contento hoy».

    Wirtz también mereció un gol en el empate 0-0 de Alemania con Grecia en la cuarta jornada, al firmar cinco disparos, tres pases clave y cuatro regates completados en una actuación magistral. A Alemania todavía le queda mucho camino por recorrer para volver a la cima del fútbol internacional, pero la presencia de Wirtz le da esperanza.

  • Michael Kayode (Italia)

    FBL-EUR-NATIONS-TUR-ITA
    AFP

    El defensa del Brentford Kayode ha disfrutado de un inicio de ensueño en su carrera internacional

    El Brentford es cuarto en la Premier League tras un inicio de temporada invicto, y Michael Kayode ha desempeñado un papel clave en ese éxito desde el lateral derecho, generando ocasiones con facilidad en ataque y sobresaliendo en situaciones defensivas de uno contra uno. El seleccionador italiano, Roberto Mancini, de regreso al cargo, quedó lo bastante impresionado como para darle a Kayode su primera convocatoria, y el jugador de 22 años ha aprovechado la oportunidad al máximo.

    Kayode no jugó en la decepcionante derrota de Italia por 0-2 en casa ante Bélgica, pero fue titular en el siguiente duelo contra Turquía. Jugó los 90 minutos completos en la contundente victoria de la Azzurra por 4-1, y marcó el mejor gol del partido, definiendo al palo largo para culminar una fluida jugada colectiva.

    El gol inicial de Davide Frattesi también llegó después de que rechazaran un disparo de Kayode, y la estrella del Brentford fue uno de los jugadores más destacados durante todo el encuentro. «No esperaba que mi debut fuera así, así que estoy muy feliz», dijo después del partido. Sin embargo, nadie que haya seguido de cerca a Kayode durante los dos últimos meses se sorprendió.

    Mantuvo su sitio en el once de Mancini para medirse a Francia en París, y firmó nueve acciones defensivas mientras Italia peleaba hasta lograr un empate 1-1, antes de disputar 35 minutos como suplente en la victoria en casa por 3-1 sobre Turquía. El capitán del Nápoles, Giovanni Di Lorenzo, sigue contando para Mancini, pero Kayode es el futuro, y el Brentford estará encantado con la forma en que se ha afianzado en la escena internacional.

  • Gonçalo Ramos (Portugal)

    Portugal v Wales - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD1
    Getty Images Sport

    El comportamiento de Cristiano Ronaldo ha acaparado los titulares en torno a Portugal, pero Ramos ha sacado el máximo partido de su ausencia

    Durante la mayor parte de los últimos cuatro años, Goncalo Ramos ha tenido que desempeñar inexplicablemente un papel secundario respecto a un Cristiano Ronaldo ya muy lejos de su mejor nivel en la selección portuguesa, y parecía que eso iba a seguir siendo así cuando empezó en el banquillo ante Gales en Lisboa. Sin embargo, Ramos sustituyó a Ronaldo en los últimos 23 minutos de la victoria de Portugal por 1-0 y le dio mucha más energía al ataque, lo que llevó al nuevo seleccionador, Jorge Jesus, a intercambiar sus papeles de cara a una visita a Noruega.

    Ramos marcó una preciosa vaselina en la victoria por 2-1 de Portugal en ese partido, mientras que Ronaldo se quedó finalmente en el banquillo durante todo el encuentro. El jugador de 41 años abandonó posteriormente la concentración después de molestarse por el trato que le dio Jesus, pero el técnico portugués solo hizo lo que era mejor para el equipo, a diferencia de su predecesor Roberto Martinez, y desde entonces Ramos ha justificado su ascenso de forma aún más contundente.

    El fichaje récord del AC Milan volvió a marcar y dio otra asistencia para ayudar a Portugal a vencer 4-2 a Dinamarca el jueves, sin que se echara de menos a Ronaldo lo más mínimo. Preguntado por RTP sobre el caso Ronaldo tras el partido, Jesus simplemente dijo: «Tengo una plantilla que cree en mi visión», y Ramos fue uno de los que lo respaldó.

    «El nuevo entrenador nos ayuda mucho, tenemos las ideas más claras», afirmó. Mantener a Ramos como el 9 titular es la mejor de ellas, y por fin podría permitir a Portugal desbloquear el potencial que Ronaldo ha estado frenando durante tanto tiempo. Ramos reforzó su candidatura una vez más cuando Portugal derrotó a Noruega por 2-1 en casa, marcando en el minuto 79 el gol de la victoria para sellar la clasificación del equipo de Jesus para los cuartos de final de la Nations League.

  • Joao Felix (Portugal)

    FBL-EUR-NATIONS-DEN-POR
    AFP

    Jorge Jesus también está sacando la mejor versión de Felix, después de haberlo convertido la pasada temporada en el eje creativo del Al-Nassr.

    El fracaso del Atlético de Madrid, Joao Felix, ha hecho un gran trabajo para reconstruir su carrera en Al-Nassr. Superó con todo merecimiento a Ronaldo en la carrera por el premio al Jugador del Año de la Saudi Pro League la pasada temporada, al sumar 33 participaciones de gol en otros tantos partidos para impulsar a Al-Nassr hacia el título, con Jesus reconociendo que la posición de mediapunta es la mejor para el '10'.

    Naturalmente, le ha vuelto a colocar en esa demarcación desde que cambió el banquillo de Al-Nassr por Portugal, y le ha dado resultado. El jugador de 26 años vio puerta en cada una de las victorias ante Gales y Noruega, mientras que su juego asociativo fue soberbio y su escurridiza movilidad hizo imposible sujetarle.

    Tras 120 minutos de acción, Jesus dio descanso a Felix ante Dinamarca, pero aun así tuvo un impacto decisivo desde el banquillo, al cerrar la cuenta goleadora con una media volea bien ejecutada tras una fluida secuencia de 22 pases de Portugal. Felix regresó después al once para el partido de vuelta contra Noruega y volvió a responder, con una asistencia inteligente para el gol de la victoria de Ramos.

    Con Jesus de nuevo a su lado para guiarle, puede que Felix acabe por convertirse por fin en el jugador de talla mundial que se prometía cuando irrumpió en el Benfica.

  • Viktor Gyokeres (Suecia)

    FBL-EUR-NATIONS-SWE-POL
    AFP

    Tras quedar por detrás de Kai Havertz en el orden de preferencia del Arsenal, Gyokeres ha recuperado la confianza con Suecia.

    El parón internacional llegó en el momento ideal para Viktor Gyokeres. El delantero del Arsenal ha visto reducidos sus minutos de forma significativa por Mikel Arteta, con Kai Havertz ya firmemente asentado como la primera opción en el centro del ataque en el Emirates, y ha admitido que «espera tener más tiempo de juego».

    El seleccionador de Suecia, Graham Potter, le ha dado exactamente eso a Gyokeres, emparejándolo de inicio en ataque con Alexander Isak para un partido en casa contra Rumanía. El exdelantero del Sporting CP demostró su valía al marcar el crucial segundo gol en la victoria por 2-1, reaccionando más rápido que nadie para transformar un rechace desde cerca.

    Ese agudo instinto goleador volvió a quedar patente cuando Suecia venció a Polonia por 3-1 en la segunda jornada, con Gyokeres marcando de volea el tercero tras zafarse de su marca para rematar un centro en el segundo palo. «Es bueno tenerlo, te da una salida», ha dicho Potter sobre la importancia de Gyokeres para Suecia. «Los defensores rivales tienen que tener cuidado cuando se quedan en un uno contra uno contra Viktor Gyokeres... buena suerte para ellos, porque no es fácil».

    Sin duda ha habido un hambre en el juego de Gyokeres que invita al optimismo de cara a sus opciones de darle la vuelta a la situación en el Arsenal. Y, lo que es crucial, también está asumiendo la responsabilidad de su situación, como dijo a los periodistas tras el partido contra Rumanía: «Obviamente necesito hacerlo mejor y estoy dispuesto a hacerlo».

    Gyokeres respaldó esas palabras con su mejor gol del parón, soltando un disparo imparable por alto a la red en el empate 1-1 contra Bosnia y Herzegovina, y marcó otro más cuando Suecia cerró el parón con una victoria por 1-0 en Rumanía, lo que significa que ha visto puerta en cada una de sus siete últimas apariciones en la Nations League.

  • Konstantinos Mavropanos (Grecia)

    FBL-EUR-NATIONS-GRE-GER
    AFP

    Grecia se ha mostrado sólida atrás gracias a Mavropanos, que no se anda con contemplaciones para recuperar el balón y cortar el peligro

    Grecia tiene entre manos una nueva generación dorada de talento que está llevando a algunos aficionados a soñar con repetir el éxito de cuento de hadas de la Eurocopa 2004. Con talentos emergentes a los que recurrir como Christos Tzolis, Christos Mouzakitis, Konstantinos Tzolakis y Charalampos Kostoulas, el futuro ciertamente pinta brillante.

    Sin embargo, ha sido un hombre que actualmente milita en la Championship quien ha puesto los cimientos del arranque invicto de Grecia en la Nations League. Konstantinos Mavropanos, del West Ham, estuvo colosal en el centro de la defensa cuando Grecia logró victorias ante Serbia y Alemania y empató 2-2 contra Países Bajos, imponiéndose por alto y leyendo el juego de forma magnífica.

    Fue especialmente eficaz en la sorprendente con más Alemania, al ganar 15 duelos y realizar 12 despejes para asegurarse con claridad el premio al mejor jugador del partido, y estuvo cerca de igualar esa actuación cuando ambos equipos firmaron un 0-0 en Tesalónica.

    Antaño un fichaje fallido del Arsenal, Mavropanos también ofrece una amenaza real de gol, como demuestran sus cuatro goles en siete partidos con el West Ham esta temporada, y el jugador de 28 años es un modelo ejemplar para la hornada de jóvenes talentos de Grecia.

  • Nico Paz (Argentina)

    Argentina v Burkina Faso - International Friendly
    Getty Images Sport

    Como, el creador de juego Paz ha sido señalado como el sucesor de Lionel Messi y ha dado la talla en los amistosos recientes


    Argentina está a punto de entrar en una nueva era sin su querido capitán, Lionel Messi. El ocho veces ganador del Balón de Oro disputó el martes el último partido de su brillante carrera internacional contra Benín, y recibió una despedida de héroe a la altura de los recuerdos inolvidables que ha dado a los aficionados de Argentina durante los últimos 20 años.

    Huelga decir que reemplazar a Messi será imposible. Aún no se ha decidido quién heredará su icónica camiseta con el número 10, y nadie será nunca realmente digno. Dicho esto, Argentina sigue teniendo mucho poderío ofensivo, con Nico Paz como la opción más prometedora a la hora de llenar el vacío que deja Messi.

    A Paz le costó destacar cuando jugaba junto a Messi porque sus estilos son muy similares, pero en este parón internacional ha demostrado que también puede rendir como principal creador de juego de Argentina. Actuando desde la banda derecha, la estrella del Como firmó cuatro contribuciones de gol en las contundentes victorias ante Bolivia, Burkina Faso y Benín, incluida una espectacular rosca desde 16,5 metros en este último partido.

    Paz estuvo especialmente brillante en la goleada por 4-0 ante Bolivia, apareciendo a la espalda de la defensa para picar el balón y marcar el segundo gol de Argentina antes de poner una falta perfecta para que Cristian Romero cabeceara el tercero. En sus 56 minutos sobre el césped, Paz registró tres disparos, cuatro centros precisos, nueve conducciones de balón y tres duelos ganados, mostrando la misma inventiva con el balón y el mismo esfuerzo sin él que exhibe cada semana en el Como.

    Messi fue un goleador prolífico además de un organizador, y aunque Paz todavía no es tan resolutivo, solo tiene 22 años. Las expectativas deben medirse en consecuencia, pero Argentina tiene claramente otra estrella entre manos.

  • Julian Hall (Estados Unidos)

    FBL-FRIENDLY-USA-CHI
    AFP

    Mauricio Pochettino ha sido recompensado por incorporar a sus filas al delantero adolescente Hall, mientras Estados Unidos suma cuatro victorias consecutivas

    El recuerdo de la desastrosa derrota por 4-1 de Estados Unidos ante Bélgica en los octavos de final del Mundial sigue muy presente, y lo seguirá durante bastante tiempo. El equipo de Mauricio Pochettino había dado la impresión de ser una fuerza temible en las rondas anteriores, pero no compareció cuando realmente importaba y acabó desperdiciando una oportunidad única en la vida en casa.

    Sin embargo, eso no significa en absoluto que el futuro no sea prometedor; al contrario. Hay varios jóvenes que vienen pisando fuerte y que podrían llevar a Estados Unidos a cotas mayores. Uno de ellos es el delantero de los New York Red Bulls Julian Hall, que fue convocado por primera vez para los amistosos ante Perú, Chile, México y Canadá, y el joven de 18 años desafió todas las expectativas.

    Hall entró para la última media hora de la victoria por 4-1 sobre Perú y firmó un gol y una asistencia, lo que le valió la titularidad ante Chile y México. También marcó en esas respectivas victorias por 4-2 y 3-0, con un cabezazo imperial ante Chile como gran momento destacado, y después disputó 45 minutos en el triunfo por 1-0 ante Canadá.

    Este ha sido un año de eclosión para Hall, que suma 10 goles en 26 partidos de la MLS y, visto lo visto, podría aportar una competencia muy fuerte para Folarin Balogun y Ricardo Pepi en punta mientras Estados Unidos inicia un nuevo ciclo. Hall puede aportar al equipo de Pochettino un instinto natural de goleador, movimientos inteligentes, una velocidad fulgurante y versatilidad, y apenas estamos empezando a ver de lo que este adolescente podría llegar a ser a medida que madure físicamente.