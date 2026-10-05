La vida después de Lionel Messi: ¿quién será el próximo '10' de Argentina?

El martes por la noche, en el famoso Estadio Monumental de River Plate, Lionel Messi disputará su partido número 208, y el último, con Argentina. El patrocinador de Messi, adidas, ha diseñado una camiseta conmemorativa de despedida para que el jugador de 39 años la vista ante Benín, con su nombre y su dorsal bañados en oro, que es lo que ha valido su peso a nivel internacional durante la mayor parte de los últimos 21 años.

No quedará un ojo seco en el estadio. Messi deja la selección argentina como el jugador con más internacionalidades y el máximo goleador histórico, con 125 tantos, además del hombre que inspiró a su país hacia su tercera Copa del Mundo y dos títulos consecutivos de la Copa América.

También estuvo dolorosamente cerca de despedirse con una segunda medalla de campeón del mundo en verano, al marcar ocho goles en el camino hacia la derrota final de Argentina ante España. Messi perdió trágicamente a su padre después del torneo y finalmente decidió retirarse porque sintió que «no le quedaba nada por dar».

Basta con decir que nadie puede ocupar el lugar de Messi. A ojos de muchos, es el mejor jugador que jamás ha pisado un terreno de juego, y puede que nunca haya otro que iguale su talento puro, un don de Dios. Pero el dorsal 10 tiene que pasar a alguien, y Argentina tiene que encontrar la manera de seguir siendo una potencia de élite sin su capitán talismánico.