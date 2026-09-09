La historia de amor de Zinedine Zidane con adidas: cómo el maestro francés llegó a ser sinónimo de la icónica Predator
Es la cumbre del marketing deportivo: crear una sinonimia absoluta entre un producto y un deportista, y adidas sin duda lo ha conseguido a través de su colaboración a largo plazo con el icono francés Zinedine Zidane.
El gigante alemán de la ropa deportiva celebra 30 años de alianza con la exsuperestrella del Real Madrid, que asumió las riendas como nuevo seleccionador de Francia a principios de este verano después de que Didier Deschamps diera un paso al lado.
El atleta original de las adidas Predator, Zidane ha sido homenajeado con un nuevo par de botas de edición especial. Llevó las icónicas Predator durante toda su brillante carrera en la Juventus, el Real Madrid y Francia, dejando innumerables momentos legendarios con la famosa lengüeta y las tres franjas en sus pies.
A lo largo de tres décadas, esta se ha convertido en una de las asociaciones comerciales más exitosas de la historia del fútbol y del deporte en general, y Zidane sigue siendo una de las caras de la marca a día de hoy.
Momentos inolvidables
Posiblemente el futbolista con más clase de la historia del juego, muy pocos jugadores pueden presumir de una colección de grandes momentos como la de Zidane, cuya carrera, repleta de títulos, estuvo salpicada de acciones de una calidad descomunal que seguirán vivas en la memoria durante mucho tiempo.
Y adidas estuvo ahí, discretamente, en cada paso del camino, una parte fundamental de por qué esta asociación ha sido un éxito rotundo. El perfil de las Predator creció hasta convertirse, posiblemente, en la bota más popular del mercado al mismo tiempo que la reputación de Zidane se disparaba, culminando con la conquista del Balón de Oro.
Zizou llevaba unas Predator cuando marcó un doblete de cabeza decisivo contra Brasil en la final del Mundial de 1998 en casa, cuando conectó una sublime volea de izquierdas contra el Bayer Leverkusen en la gran final de la Liga de Campeones de 2002 en Glasgow, y cuando anotó una audaz Panenka en la desafortunada final del Mundial de 2006 en Alemania, el último partido de su legendaria carrera.
Esos son los momentos que consolidaron su vínculo con las tres bandas, mientras se convertía en una superestrella global con unas Predator en los pies.
Conexión de tres décadas
Los contratos de botas van y vienen en el fútbol, pero la asociación de Zidane con adidas ha perdurado y ha evolucionado, y se extiende mucho más allá de aquella icónica carrera como jugador que terminó hace unos 20 años.
Junto a otro ex del Real Madrid como David Beckham, el exfutbolista, de 54 años, sigue ejerciendo como embajador de la marca y como uno de los pilares de la cultura futbolística, y continúa protagonizando las veneradas campañas publicitarias de adidas y luciendo sus últimos lanzamientos junto a la actual hornada de talento de la marca, entre ellos Lamine Yamal y Jude Bellingham.
Lejos de los terrenos de juego, ha reforzado esa posición al convertirse en uno de los rostros de Y-3, una pionera línea de ropa deportiva de lujo que se remonta a 2002 y que nació de la colaboración entre adidas y el reconocido diseñador de moda japonés Yohji Yamamoto.
Al explicar la solidez de ese vínculo a SoccerBible en 2017, Zidane dijo: "Lo que más valoro es la lealtad. adidas siempre ha estado ahí para mí. En los buenos momentos, por supuesto, pero también cuando las cosas eran un poco más complicadas. Nuestra historia empezó en 1996 y adidas sigue estando ahí para mí hoy en día.
"Tenemos un vínculo muy especial. Una relación fantástica. Es más que un simple contrato entre nosotros, es más que eso. Entre adidas y yo es una historia de 20 años. Eso es genial".
el homenaje especial de adidas
Es de justicia que, después de 30 largos años juntos, adidas haya rendido homenaje a su duradera conexión con el legendario Zizou. Para conmemorar la ocasión, el gigante de la ropa deportiva ha lanzado una edición especial de las Predator que rinde tributo al talento verdaderamente único del francés.
Como corresponde a un jugador de la elegancia y el estilo de Zidane, las botas llegan en un sofisticado y limpio color blanco, con detalles dorados metalizados. Los acentos azules, blancos y rojos en los laterales son un guiño a sus logros con Francia, mientras que las botas también lucen una marca personalizada 'ZZ30'.
El diseño también incorpora lo que adidas denomina detalles "profundamente personales" que recorren sus legendarios años como jugador. En la famosa lengüeta plegable encontrarás el logotipo característico de Zidane en dorado, inspirado en aquella volea descomunal de 2002.
Hasta las correas forman parte de la historia, con cada bota representando un capítulo diferente de la vida del exfutbolista de 54 años. En el pie derecho aparecen las ciudades que definieron su carrera: Cannes, Burdeos, Turín y Madrid. La izquierda incluye guiños a sus raíces, con referencias a comunidades y clubes amateurs de Marsella y sus alrededores.
«Sinónimo de cómo quería jugar»
En la presentación, Zidane habló de lo mucho que significan para él su vínculo con adidas y las botas Predator, con las que se ha vuelto inseparable.
"El fútbol me ha dado muchísimos recuerdos inolvidables, y adidas ha formado parte de ese viaje desde el principio", dijo. "Predator ocupa un lugar especial en esa historia. Fueron las botas que llevé en algunos de los momentos más importantes de mi carrera y las que acabaron siendo sinónimo de la manera en la que quería jugar al fútbol.
"Cuando miro estas botas, veo momentos, lugares y personas que marcaron mi camino. Es una forma especial de celebrar 30 años juntos y de compartir esa historia con una nueva generación de jugadores".
Como una de las asociaciones de marca más exitosas en la historia de este deporte, no sería ninguna sorpresa ver que esta fructífera colaboración continúe durante muchos años más.