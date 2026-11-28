En el duelo de octavos de final contra México, que Bulgaria ganó en los penaltis, Stoichkov abrió el marcador con un disparo fulminante en el empate 1-1 en el Giants Stadium. Después, en cuartos, marcó un espectacular gol de falta al estilo de Maradona para empatar un partido que Bulgaria ganó 2-1 a Alemania y que conmocionó al mundo.
Mientras la prensa elogiaba su asombroso lanzamiento de falta, Stoichkov, con su habitual carácter, se apresuró a señalar que había marcado uno mejor contra Nigeria, pero los árbitros se lo habían anulado. También le preguntaron si le preocupaba que los defensas italianos lo provocaran en la semifinal de Nueva York. «No», respondió. «Ahora tengo más experiencia... En todo caso, quizá sea yo quien provoque a los italianos».
Sin embargo, aunque amenazó con iniciar una remontada ante Italia al transformar su tercer penalti del torneo y recortar la desventaja de su país tras el doblete tempranero de Roberto Baggio, Bulgaria perdió 2-1 y vio truncado su sueño mundialista.
Como era de esperar, Stoichkov y sus compañeros estaban agotados física y emocionalmente después de alcanzar las semifinales en una de las mayores sorpresas de la historia de los Mundiales. Ya no les quedaban fuerzas para el partido por el tercer puesto contra Suecia, en el que los escandinavos los golearon 4-0 en Pasadena.
Aun así, Stoichkov ganó la Bota de Oro (junto con Oleg Salenko), algo que fue decisivo para que le concedieran el Balón de Oro de 1994 por delante de Baggio. «Esto demuestra que Dios es búlgaro», dijo un encantado Stoichkov, aunque en las fotos promocionales mostraba su habitual gesto impasible.
Por supuesto, muchos pondrían en duda que hubiera algo divino en un hombre al que más tarde demandaron en Estados Unidos por romperle la pierna a un exjugador universitario en un amistoso. Incluso hoy, Stoichkov sigue luchando contra los demonios internos que lo atormentan desde mucho antes de aquella pelea en la final de la Copa de Bulgaria.
«Te diré una cosa: tenga el pelo negro o blanco, ese chico loco vivirá dentro de mí para siempre», admitió. «Siempre será así».
Esa valoración tan sincera subraya que Stoichkov nunca ha perdido de vista quién es ni de dónde viene. Por eso, a quienes de verdad lo conocían no les sorprendió que, cuando ganó el Balón de Oro en 1994, mandara hacer cuatro réplicas para agradecer a quienes consideraba que más habían contribuido a su éxito: el Barcelona, el CSKA Sofía, el presidente catalán Jordi Pujol y el presidente búlgaro Zheliu Zhelev.
«Puede parecer extraño», reconoció después, «pero los dos últimos eran los máximos representantes del pueblo catalán y del búlgaro, respectivamente. Por eso, me parecía de lo más normal agradecerles la magnífica acogida que había recibido de los dos pueblos a los que representaban».
Stoichkov también donó a un orfanato de Sofía el dinero que recibió por ganar la Bota de Oro en Estados Unidos 94. «Mi infancia no fue feliz», dijo en una ocasión al hablar de su labor benéfica. «Pasé momentos duros, difíciles. Sé lo que pesa la infelicidad y sé lo que siente un niño cuando sufre».
Así que, aunque Hristo Stoichkov quizá no se parezca mucho a Cristo, siempre ha tenido su cruz a cuestas.