Estadounidenses en el extranjero: ¿Puede Brenden Aaronson dar otro paso adelante con el Leeds?
La campaña de Malik Tillman en el Mundial fue de las que se quedan para el recuerdo. Después de una temporada extraña en el Bayer Leverkusen, marcada por la presión, los cambios y un rendimiento por debajo de lo esperado, Tillman fue el centrocampista más completo de Estados Unidos en su camino hacia la segunda victoria del país en un partido de eliminatoria mundialista en la era moderna. El centrocampista fue una pieza clave en prácticamente todo lo que hizo Estados Unidos y un verdadero motor para un equipo que necesitaba energía.
Ahora, sin embargo, las cosas tienen un aire algo extraño. El Leverkusen tiene nuevo entrenador, Carles Martínez Novell, y las expectativas serán altas. El Bayern de Múnich es el favorito para ganar la Bundesliga. Por detrás, eso sí, parece haber una pelea abierta por las otras tres plazas de la Champions League. Y aunque Tillman no cerró la puerta a lo que sería una sorprendente salida del club, cualquier aportación suya esta temporada será muy importante para devolver al histórico conjunto alemán a la principal competición europea.
Pero no es el único estadounidense con un papel que desempeñar este fin de semana. Están los habituales nombres de la USMNT repartidos por el continente. Antonee Robinson necesita recuperar un poco de forma después de una actuación caótica contra el Chelsea. A Brenden Aaronson, una vez más, le vendría bien firmar una contribución de gol. Y luego está el curioso caso de Ricardo Pepi, que sigue marcando goles pese a estar vinculado con una salida del PSV.
Sin más preámbulos, esto es lo que hay que seguir mientras GOAL repasa las principales historias de los estadounidenses en el extranjero este fin de semana.
¿Puede Aaronson dar otro paso adelante?
Aaronson es un jugador curioso. Es intenso, enérgico y siempre mejora como creador de juego. Pero existe la sensación de que quizá debería ser algo más, de que debería ofrecer mejores cifras que las 33 goles y 31 asistencias que suma en 268 partidos de liga.
Aun así, se ha ganado la confianza del entrenador Daniel Farke después de superar unos cuantos momentos delicados en el Leeds. Esta temporada, al menos, parece destinado a ser un titular indiscutible en este sistema. Su debut de la temporada fue correcto, con una actuación ordenada y llena de movilidad en la banda izquierda en la victoria por 1-0 sobre el Nottingham Forest. No creó ninguna ocasión, pero sus siete acciones defensivas, 14 esprints completados y seis recuperaciones de balón fueron de lo más habituales en él.
Como siempre, la cuestión será la calidad ofensiva. Harry Wilson fue un fichaje sólido para el Leeds en la derecha y debería quitarle parte de la carga a Aaronson, que tiene limitaciones como creador de juego. Pero al equipo le vendría bien algo más de chispa en el último tercio, especialmente ante un Brentford disciplinado el domingo por la tarde.
Tillman tiene la oportunidad de demostrar su valía
NOTA: Tillman jugó 65 minutos en la derrota por 3-2 del Leverkusen ante el Elversberg
Tillman hizo un excelente Mundial. Mauricio Pochettino logró lo que dos entrenadores del Bayer Leverkusen nunca pudieron, y reinventó al mediapunta estadounidense como un número 8. Atrás quedó el juego de número 10, técnico y elegante, que el estadounidense mostró en el PSV. Aquí apareció un Tillman reconvertido en una máquina de presión y progresión con balón. Por supuesto, los momentos de magia seguían ahí, no en menor medida gracias a dos tiros libres realmente extraordinarios que pasarán a la historia de la USMNT.
Pero el fútbol de clubes será extraño este año. El Leverkusen de ahora es notablemente distinto al que Tillman se unió hace 12 meses. Entonces, era un equipo de la Champions League, todavía quizá impulsado por la euforia de poner fin al dominio del Bayern de Múnich sobre la Bundesliga en 2024. Esta versión está lastrada, hundida por una campaña gris que le hizo conformarse solo con la Europa League. Tillman fue ineficaz allí, con un balance total de apenas seis goles y una asistencia con el gigante alemán.
Aquí, por tanto, necesita darle la vuelta a la situación. El nuevo entrenador, Carles Martínez Novell, es una incorporación interesante, después de haber hecho mucho con poco en el Toulouse durante cuatro años. Es un técnico en ascenso, la contratación adecuada para un club como este. Además, propone un fútbol progresivo, y Tillman debería encajar bien, ya sea como un número 8 al estilo de Poch o como un clásico número 10. En cualquier caso, hay sitio para Tillman aquí, y un duelo ante el Elversberg, recién llegado a la Bundesliga, podría ser un escenario ideal para conseguirlo.
Es la hora de que Jedi dé un paso al frente
El debut de Alvaro Arbeloa como entrenador del Fulham fue caótico. El Fulham tiene mucho talento ofensivo y un buen puñado de jóvenes con tendencias creativas. Arbeloa, el hombre que no pudo controlar tácticamente los egos en el vestuario del Real Madrid, puede que haya encontrado su sitio perfecto. Maldita sea la derrota por 3-2 ante el Chelsea: el Fulham dejó buenas sensaciones y, además, fue muy divertido de ver.
Robinson fue, sin duda, parte de ese esfuerzo. Su encaje táctico aquí es interesante. Arbeloa quiere un caos controlado en el último tercio. También quiere que sus laterales sean lo más ambiciosos posible. Eso le viene como anillo al dedo a Robinson, cuya principal seña de identidad siempre ha sido su capacidad para incorporarse al ataque y aportar creatividad. ¿La prueba? Esa noche dio más pases que rompieron líneas que el extremo izquierdo del Fulham, Cesar Palacios. El problema es que, por supuesto, el Fulham no ganó. Y Cole Palmer volvió loco a Robinson durante gran parte de la noche. Palmer firmó una exhibición. Robinson no pudo ni acercarse a él.
Necesita una actuación que le permita resarcirse, al menos en defensa. Y ahí aparece el Sunderland, que también atraviesa una situación extraña. El Sunderland, de forma bastante improbable, se clasificó para Europa el año pasado y tendrá que dosificar esfuerzos antes de lo que será una exigente campaña en la Europa League. Suena mucho a un equipo al que se puede hincar el diente.
Pepi y Dest esperan seguir ganando
La campaña mundialista de Pepi no salió precisamente según lo previsto. Antes del torneo, parecía estar en una competencia abierta con Folarin Balogun por un puesto de titular. El balance final de cero goles y cero asistencias en alrededor de 200 minutos fue inmensamente decepcionante para un jugador que parecía destinado a firmar un torneo de consagración.
Más en general, han sido unos meses extraños para Pepi. En enero, según se informó, estaba a punto de cerrar un traspaso a un equipo de la Premier League. Después de fracturarse un brazo, se hinchó a marcar goles con el PSV, aunque quizá buscando un nuevo nivel en el que jugar. Este verano tampoco se concretó ningún movimiento y, pese a marcar en sus dos últimos partidos, Pepi da la sensación de estar estancado.
No es que eso importe del todo para el PSV, claro. Pepi es su hombre clave y necesitan que marque goles. De hecho, tienen que defender un título y afrontar una campaña de Champions League. Antes de todo eso, sin embargo, toca recibir al Utrecht. Si mantiene el buen momento en la liga, donde suma dos goles en tres apariciones, podría ser otra temporada para el recuerdo.