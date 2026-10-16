Emborrachó a un chimpancé con aguardiente: Edmundo llevó sus excesos al extremo

En cambio, pudo, o tuvo que, volver a jugar con Romario.

La estrella mundial había sido durante mucho tiempo su mejor amigo, dentro y fuera del campo. Se habían dado innumerables asistencias y habían celebrado juntos aún más fiestas.La amistad se rompió cuando Romario abrió un bar de playa y Edmundo vio, durante la fiesta de inauguración, una caricatura en la pared del baño en la que creyó reconocerse a sí mismo y a una de sus innumerables exparejas. Por desgracia, se trataba precisamente de la expareja que le había roto el corazón. Se lo tomó tan mal que, tras su reencuentro sobre el césped, durante un tiempo incluso se negó a pasarle el balón a Romario. Finalmente, Edmundo se enemistó con la directiva del club al exigirle que le pagara tanto como a Romario. El campeón del mundo se quedó y ganó el título con Vasco; Edmundo fichó por el FC Santos y, de allí, se marchó a Japón.

«Dicen que sueña con jugar a mi lado en la Selecao. Mi sueño, en cambio, es no tener que volver a jugar con él», le espetó Romario antes de que se marchara. Su deseo no se cumplió. En 2004 volvieron a coincidir en el Fluminense. No volvieron a ser amigos, pero al menos volvieron a pasarse el balón: Romario marcó doce goles en los siete partidos que jugaron juntos. No podían estar el uno con el otro, pero tampoco el uno sin el otro. Y quizá nadie entendía a Edmundo tan bien como Romario. Y viceversa.

Con Romario o sin él, Edmundo encadenó excesos y escándalos, agresiones y peleas, salvo en aquel breve periodo entre la conquista de la Copa América con Brasil en 1997 y su viaje a Río para el carnaval. En la temporada anterior a su fichaje por la Fiorentina, en Italia, marcó 29 goles con Vasco da Gama, pero también fue expulsado siete veces (!). Incluso en la final de la Copa América de 1997 debería haber sido expulsado tras golpear a un rival; solo evitó la expulsión porque el entrenador Mario Zagallo lo sustituyó de inmediato.



