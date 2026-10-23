Manchester City, Chelsea, Arsenal y Manchester United han ocupado los cuatro primeros puestos de la Women’s Super League en siete de las últimas ocho temporadas, pero antes de cada nueva campaña siempre se debate quién podría alterar ese orden. El pasado verano, el Tottenham fue uno de los equipos que muchos quisieron destacar.

Mientras el London City Lionesses realizaba operaciones en el mercado de fichajes imposibles de ignorar, el Tottenham reforzó discretamente un equipo que había terminado quinto la temporada anterior, al menos nueve puntos por delante de todos los clubes ajenos a esos «cuatro grandes». Con la incorporación, entre otras, de las prolíficas delanteras Shekiera Martinez y Kirsty Hanson, la talentosa creadora de juego Victoria Pelova y la defensa internacional francesa Alice Sombath, fue un verano impresionante.

Pero, tras un inicio invicto en el que marcó 15 goles y solo encajó dos para sumar 10 puntos en cuatro partidos, ha reaparecido una pregunta conocida a raíz de dos derrotas: 6-1 ante el London City y 6-2 ante el Chelsea. Es la primera vez que el Tottenham encaja seis goles en dos partidos consecutivos de la WSL.

El Tottenham ha dado enormes pasos adelante en los últimos años, dentro y fuera del campo, y su primera temporada a las órdenes de Martin Ho el año pasado generó aún más ilusión. Pero sus resultados frente a los equipos punteros, entre los que podría estar el London City esta temporada, dejan mucho que desear. Desde su ascenso hace siete años, solo ha logrado dos victorias, seis empates y 46 derrotas ante el Chelsea, el Arsenal y los clubes de Manchester en la WSL.

El sábado, el Tottenham recibe al Arsenal en el derbi del norte de Londres, con su rival inmerso ahora mismo en una auténtica mala racha. Es una excelente oportunidad para que el equipo de Ho demuestre que puede aprender de algunas derrotas que le han dado una lección y conseguir un resultado de peso que pruebe que es capaz de romper el techo de cristal.