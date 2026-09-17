¡El Super Dépor ha vuelto! El renacimiento del Deportivo de La Coruña
En julio de 2020, el Deportivo de La Coruña tocó fondo. Después de terminar 19º en la Segunda División española, descendió a la tercera categoría por primera vez en 40 años, y 20 años después de conquistar el primer y único título de su historia en la máxima categoría.
También hubo mucha polémica en aquel momento. El último partido del Deportivo fue aplazado después de que varios jugadores del Fuenlabrada dieran positivo por covid-19, y las victorias tanto del Lugo como del Albacete sellaron su destino antes incluso de que pudiera dar una sola patada al balón. Los dirigentes del Deportivo defendieron que toda la jornada debía haberse reprogramado para que los equipos pudieran jugar en igualdad de condiciones, pero finalmente vieron rechazados sus recursos ante LaLiga, la RFEF y el Tribunal de Arbitraje Deportivo.
El Deportivo había caído de LaLiga en 2011, 2014 y 2018, siempre mientras lidiaba con unas deudas asfixiantes, pero este fue un golpe devastador del que una recuperación rápida resultaría imposible. Sí se produjo, eso sí, una reconstrucción gradual y bien planificada, con el deportivismo, la palabra utilizada para describir la devoción imperecedera de la afición del club en la comunidad gallega local, ayudando a impulsar al equipo hacia una nueva y apasionante era.
Si avanzamos hasta el presente, no solo el Deportivo ha vuelto a LaLiga, sino que las primeras señales sugieren que podría pelear por la clasificación europea cuando termine la temporada. Los Herculinos hacen honor a su apodo como un club renacido, con un nuevo grupo de estrellas que busca seguir el ejemplo marcado por las leyendas que formaron parte de su inolvidable proyecto 'Super Dépor'.
Auge de los noventa
Entre 1991 y 2004, el Deportivo fue uno de los clubes más grandes de España. Bajo la dirección de Arsenio Iglesias, un exdelantero que pasó seis años como jugador en Riazor entre 1951 y 1957, el Deportivo regresó a Primera División tras 18 años de ausencia y llegó a terminar segundo en la temporada 1994-95, quedándose de forma agónica sin el título por la diferencia de goles, aunque conquistó su primer gran trofeo con la Copa del Rey.
La estrella de aquel equipo era el delantero brasileño Bebeto, que firmó la impresionante cifra de 86 goles en 131 partidos con el club, mientras que también contaban con el talentoso centrocampista español Fran,el todoterreno Mauro Silva en el puesto de mediocentro, el sólido central serbio Miroslav Dukic y el seguro guardameta Francisco Liano.
Iglesias se retiró del fútbol después del éxito copero del Deportivo y entonces llegó John Toshack. El técnico galés conquistó la Supercopa de España y fue responsable de los fichajes del icono brasileño Rivaldo y del defensa marroquí Noureddine Naybet, antes de dimitir en febrero de 1997 en medio de tensiones internas.
El Deportivo recurrió a Carlos Alberto Silva para enderezar el rumbo, y al principio lo consiguió, guiando al equipo hasta la tercera plaza en LaLiga. Rivaldo se marchó al Barcelona aquel verano, eso sí, y hubo una gran regresión durante la campaña 1997-98, con Silva finalmente destituido cuando el Dépor cayó hasta el 12º puesto de la clasificación.
Hacía falta una decisión valiente para devolver al Dépor al buen camino, y eso fue exactamente lo que ocurrió. El Deportivo se movió con rapidez para arrebatarle a Javier Irueta a su rival regional más feroz, el Celta de Vigo, donde había dirigido una emocionante carrera hacia la clasificación europea e implantado un estilo de juego muy elogiado. La apuesta dio un resultado diez veces mayor, ya que Irueta acabaría siendo el verdadero sucesor de Iglesias.
Conquistando LaLiga
Irureta era un técnico meticuloso y sereno que adaptaba sus tácticas en función de cada rival, pero exigía disciplina defensiva y control en el centro del campo. También elegía con cuidado los fichajes que encajaran en su filosofía, muchos de los cuales se convirtieron en héroes de culto, entre ellos Diego Tristán, Roy Makaay, Juan Carlos Valerón, Joan Capdevila y Jorge Andrade.
También mejoró a varios nombres ya consolidados, desde Naybet hasta el mediapunta brasileño Djalminha, y el Deportivo se convirtió en uno de los equipos más temidos del continente. Eso sí, no ocurrió de la noche a la mañana.
El Deportivo terminó sexto en LaLiga en el primer año de Irureta al mando, a 16 puntos del campeón, el Barcelona. No fue lo bastante regular como para pelear por el título o clasificarse para la Liga de Campeones, pero sí regresó a la Copa de la UEFA, e Irureta implantó un sistema 4-2-3-1 que sentó las bases de la estabilidad.
Antes de la temporada 1999-2000, Irureta incorporó seis fichajes, entre ellos Makaay, procedente del Tenerife, por 8,6 millones de euros, y el extremo del Racing de Santander Víctor Sánchez por 7,6 millones de euros. Esos dos jugadores fueron especialmente vitales para que el Deportivo alcanzara el siguiente nivel.
Los Herculinos solo mejoraron en seis puntos su registro de la 1998-99, pero eso les bastó para ganar LaLiga tras una de las carreras más abiertas de la historia de la competición, con Barcelona, Valencia, Real Zaragoza y Real Madrid también en la pelea. El Barça fue quien más apretó al Dépor, pero solo pudo empatar sus dos últimos partidos, y el equipo de Irureta se aseguró el título tras una victoria en la última jornada ante el Espanyol.
El despiadado delantero neerlandés Makaay fue el héroe tras marcar 22 goles, pero Djalminha y Sánchez aportaron un apoyo de máxima calidad en ataque, Maurco Silva y Flavio Conceicao fueron colosales en el doble pivote, y Donato lideró con el ejemplo en defensa.
«Hemos completado el trabajo del equipo de 1994», declaró Irureta después de que se asegurara el título.
Hazañas en la Champions League
Sin contentarse con dormirse en los laureles, el Deportivo se gastó 40 millones de euros en nuevos jugadores aquel verano, incorporando a Valerón, Tristán, Aldo Duscher, Walter Pandiani, Jose Molina, Capdevila y Emerson. Irueta no pudo dirigir del todo una defensa exitosa del título en 2000-01, pero el Deportivo aun así terminó segundo por detrás del Real Madrid y disfrutó de un recorrido memorable hasta los cuartos de final de la Liga de Campeones.
El Deportivo repitió ambas hazañas la temporada siguiente y sumó más títulos, estropeando las celebraciones del 100 aniversario del Real Madrid en el Bernabéu con una victoria por 2-1 en la final de la Copa del Rey. Irueta había moldeado un equipo capaz de pelear por los mayores honores año tras año.
Tras otro puesto entre los tres primeros de LaLiga en 2002-03, el Deportivo puso la mira en la gloria de la Liga de Campeones. Volvió a meterse entre los ocho mejores, y en su camino hacia una primera semifinal estaba el vigente campeón, el AC Milan, que hasta ese momento ni siquiera había encajado un gol en la competición.
Liderado por Kaká, el Milan desmanteló al Dépor con un 4-1 en la ida en San Siro, lo que llevó a la mayoría a pensar que la eliminatoria estaba sentenciada. Sin embargo, el equipo de Irueta protagonizó una remontada increíble ante un Riazor abarrotado, poniéndose tres goles arriba antes del descanso gracias a los tantos de Pandiani, Valerón y Albert Luque.
El veterano suplente Fran puso el 4-0 con un disparo desviado en los últimos minutos, y el Deportivo resistió para convertirse en el primer equipo de la era moderna de la Liga de Campeones en levantar una desventaja de tres goles del partido de ida en una eliminatoria. La victoria representó la cima de la generación dorada del Dépor, y Irueta declaró: "Hemos obrado un milagro aquí... Este es un resultado histórico. Somos héroes".
El centrocampista del Milan Andrea Pirlo recordaría más tarde la intimidante intensidad del Dépor en su autobiografía: "Lo que más me sorprendió fue cómo siguieron corriendo en el descanso. Todos, sin excepción... No podían quedarse quietos ni siquiera en esos 15 minutos diseñados específicamente para que recuperaras el aliento".
El recorrido del Deportivo terminó finalmente en la ronda siguiente, al sufrir una derrota por 1-0 en el global ante el Oporto de Jose Mourinho, con solo un penalti de Derlei separando a ambos equipos. Irueta sugirió que "el destino se volvió contra nosotros", algo que quedó demostrado cuando el Oporto acabó levantando la Copa de Europa al derrotar al Mónaco en la final.
Fin del ciclo
Fue un placer ver al Deportivo durante aquel periodo. Valerón era un mago que se deslizaba por el campo y tenía la capacidad de desarmar cualquier defensa con su variedad de pases, Tristán jugaba con la chulería de un matador, Makaay era la personificación de la eficacia y Silva era el guardián estoico que les daba espacio para desmelenarse. Djalminha también era puro espectáculo antes de perder su sitio ante Valerón: como mediapunta agresivo con un amplio repertorio de recursos, muy pocos defensas podían frenarlo cuando estaba lanzado.
Sin embargo, todo lo bueno se acaba, y la envejecida plantilla de Irueta no pudo mantener su altísimo nivel en 2004-05, cayendo al octavo puesto en La Liga y siendo eliminada de la Champions League en la fase de grupos. «Como un viejo matrimonio, la rutina nos está matando lentamente a todos», dijo el portero del Dépor José Molina al admitir que el equipo se había estancado.
Irueta también reconoció que el ciclo había llegado a su fin. «Es el momento adecuado para un cambio, tanto para el club como para mí», admitió al dejar el cargo al final de la temporada.
Sin embargo, empezar de cero no provocó un resurgir. Mientras el Dépor seguía yendo hacia atrás y el dinero de los premios europeos se agotaba, el presidente Augusto Cesar Lendoiro pasó años financiando al club mediante enormes préstamos bancarios, y se vieron obligados a vender a sus mejores jugadores para mitigar el daño. El Deportivo entró oficialmente en administración concursal voluntaria en 2013 con una deuda de 156 millones de euros, lo que desencadenó su década de periodo de «ascensor» entre divisiones.
En ascenso
Tras caer a la tercera categoría no profesional en 2020, que contaba con 102 equipos repartidos en cinco ligas regionales, se esperaba que el Deportivo regresara de inmediato. Sin embargo, acabó atrapado en el desierto durante dos años, quedándose sin ascenso en el play-off en temporadas consecutivas.
Eso sí, también hubo buenas noticias, con la llegada de Abanca, el gigante bancario gallego, que impulsó la recuperación financiera del club alejándose del cobro tradicional de deuda corporativa y optando en su lugar por canjes de deuda por capital y ampliaciones estratégicas de capital. Después, el exentrenador del Real Zaragoza y el Leganés Imanol Idiakez asumió el banquillo en julio de 2023, y el equipo volvió a levantar el vuelo.
Idiakez llevó al Dépor al título de Primera Federación a la primera, terminando en lo más alto del Grupo 1 (Norte) tras vencer al Barcelona B en la última jornada gracias a un dramático lanzamiento de falta del exdelantero del Arsenal Lucas Perez. La campaña 2024-25 en Segunda trajo más bajas que altas, pero fue sobre todo un año de consolidación, y un puesto en la zona media sentó las bases para una auténtica pelea por el ascenso.
Hubo más cambios en el banquillo, con la salida de Idiakez para dar paso a Oscar Gilsanz, antes de que Antonio Hidalgo recibiera un contrato de un año en Riazor el verano pasado. Hidalgo, formado en la famosa cantera de La Masia del Barcelona y que también pasó por Tenerife y Málaga, logró después el mismo equilibrio entre pragmatismo estructural y libertad ofensiva que tan bien había alcanzado Irueta, convirtiendo al Dépor en una máquina de contrapresión.
El Dépor se aseguró la segunda plaza de la Segunda española por detrás del Racing de Santander en 2025-26, con el ascenso confirmado tras una victoria por 2-0 en el campo del Real Valladolid en la que el delantero camerunés Bil Nsongo marcó los dos goles. Las celebraciones en A Coruña fueron desatadas, pero el alivio fue la emoción predominante.
«He estado aquí durante tres de esos largos ocho años, y este era el objetivo, que ya hemos conseguido. Pero cuando estás aquí, entiendes lo importante que es para la ciudad que el Dépor esté en La Liga», dijo el CEO del Dépor, Massimo Benassi, a La Gazetta Dello Sport. «Había una presión sana que se palpaba cada día: cada día sin La Liga se sentía como otro día en el que faltaba algo».
Verano fuerte
Con el objetivo de asegurarse otra larga estancia en la élite, el Deportivo ejecutó una ambiciosa estrategia de fichajes en verano, buscando tanto estrellas de primer nivel como jóvenes talentos europeos con cláusulas de rescisión. Consiguió incorporar a 10 jugadores nuevos con un desembolso de solo 25 millones de euros, y la mayor parte de esa cantidad se destinó al portero del Mallorca Leonardo Román Riquelme (9 millones de euros).
El Dépor también fichó a Jonathan Asp Jensen, procedente del Bayern de Múnich, y a Lorenzo Amatucci, de la Fiorentina, por 6 millones de euros cada uno, respectivamente, y firmó uno de los grandes golpes de todo el mercado al sacar a Pierre Emerick Aubameyang del Marsella por apenas 1,5 millones de euros. Aubameyang está muy lejos de su mejor nivel a los 37 años, pero el exdelantero del Arsenal y del Borussia Dortmund marcó 10 goles en la Ligue 1 la pasada temporada, lo que demuestra que su instinto en el área sigue intacto.
Adama Traore, por su parte, llegó libre tras dejar el West Ham, aportando más experiencia de máximo nivel a la plantilla de Hidalgo, y el Deportivo también dio la bienvenida a trescesiones muy inteligentes en el último día de mercado: Jose Maria Gimenez, Angelino y Marc Casado. El Dépor también tiene una opción de compra sobre Casado, y el centrocampista del Barcelona tiene potencial para ser el más determinante de los nuevos fichajes como futbolista capaz de marcar el ritmo y con una ética de trabajo incansable.
Hidalgo se mostró satisfecho con los movimientos del club, pero subrayó la importancia de mantener su identidad antes del inicio de la temporada 2026-27. «La incorporación de jugadores como Aubameyang y Adama Traore cambia el perfil técnico de este equipo, pero no cambia el proyecto base que nos devolvió a La Liga. Nos apoyamos mucho en la experiencia en la élite de líderes como Aubameyang y Gimenez para guiar a nuestros jugadores más jóvenes ante las exigencias de esta división».
Súper Dépor 2.0
Gimenez ha tenido un inicio prometedor en Riazor, pero hasta la fecha solo ha disputado tres partidos tras llegar tarde. Aubameyang, por su parte, parece haberse tomado muy en serio las palabras de Hidalgo y ha rejuvenecido de forma espectacular.
Al equipo ya lo han bautizado como 'Super Depor 2.0' después de encadenar cinco jornadas invicto en La Liga, con empates 1-1 ante Elche, Malaga y Getafe, y vibrantes victorias frente a Valencia y Villarreal entre medias, antes de caer finalmente derrotado ante el Sevilla el miércoles.
Aubemayang ha estado prolífico y se ha convertido en el primer jugador del Barcelona desde Zlatan Ibrahimovic en 2009-10 en marcar en cada una de las cinco primeras jornadas, con su actuación más destacada ante el Villarreal. Después de asistir a Luismi Cruz y Zakaria Eddahchouri, Aubameyang anotó el tercer gol del Depor en el minuto 89 para dar una victoria por 3-2 en El Madrigal.
"Lo que está haciendo Aubameyang es absolutamente increíble", ha dicho Hidalgo sobre su impacto. "No se pierde ni un solo entrenamiento y trabaja más duro que nadie. Tiene un talento especial".
El Depor es actualmente séptimo en la clasificación y confiará en sus opciones de, como mínimo, mantenerse en la mitad alta si Aubameyang puede sostener su notable estado de forma. En otro frente, Cruz ha retomado el nivel con el que terminó la pasada temporada como eje creativo del equipo, Amatucci se ha adaptado rápidamente para dominar la zona central del campo, y Roman está demostrando ser una garantía como nuevo número 1. Al igual que Gimenez, Casado también ha impresionado en sus dos primeras apariciones con el club.
Los aficionados votaron este verano cambiar el nombre del equipo de Deportivo de 'La Coruña' a la versión gallega 'A Coruna', pero el nuevo grupo de jugadores está recuperando los valores que llevaron al club a cosechar tantos éxitos entre la década de 1990 y principios de los 2000. Además, cuenta con un entrenador firme que se asegurará de que no pierdan el foco.
"Salimos cada semana con esa intención, sabiendo la dificultad, con mucha humildad, sabiendo que esta [temporada] es muy larga y que siempre hay que mantener los pies en el suelo. Pero a partir de ahí, también jugamos con mucha confianza", dijo Hidalgo.
Este podría ser el comienzo de otro viaje especial. El Deportivo ha vuelto, y eso solo puede ser una buena noticia para los puristas de La Liga.