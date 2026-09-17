Sin contentarse con dormirse en los laureles, el Deportivo se gastó 40 millones de euros en nuevos jugadores aquel verano, incorporando a Valerón, Tristán, Aldo Duscher, Walter Pandiani, Jose Molina, Capdevila y Emerson. Irueta no pudo dirigir del todo una defensa exitosa del título en 2000-01, pero el Deportivo aun así terminó segundo por detrás del Real Madrid y disfrutó de un recorrido memorable hasta los cuartos de final de la Liga de Campeones.

El Deportivo repitió ambas hazañas la temporada siguiente y sumó más títulos, estropeando las celebraciones del 100 aniversario del Real Madrid en el Bernabéu con una victoria por 2-1 en la final de la Copa del Rey. Irueta había moldeado un equipo capaz de pelear por los mayores honores año tras año.

Tras otro puesto entre los tres primeros de LaLiga en 2002-03, el Deportivo puso la mira en la gloria de la Liga de Campeones. Volvió a meterse entre los ocho mejores, y en su camino hacia una primera semifinal estaba el vigente campeón, el AC Milan, que hasta ese momento ni siquiera había encajado un gol en la competición.

Liderado por Kaká, el Milan desmanteló al Dépor con un 4-1 en la ida en San Siro, lo que llevó a la mayoría a pensar que la eliminatoria estaba sentenciada. Sin embargo, el equipo de Irueta protagonizó una remontada increíble ante un Riazor abarrotado, poniéndose tres goles arriba antes del descanso gracias a los tantos de Pandiani, Valerón y Albert Luque.

El veterano suplente Fran puso el 4-0 con un disparo desviado en los últimos minutos, y el Deportivo resistió para convertirse en el primer equipo de la era moderna de la Liga de Campeones en levantar una desventaja de tres goles del partido de ida en una eliminatoria. La victoria representó la cima de la generación dorada del Dépor, y Irueta declaró: "Hemos obrado un milagro aquí... Este es un resultado histórico. Somos héroes".

El centrocampista del Milan Andrea Pirlo recordaría más tarde la intimidante intensidad del Dépor en su autobiografía: "Lo que más me sorprendió fue cómo siguieron corriendo en el descanso. Todos, sin excepción... No podían quedarse quietos ni siquiera en esos 15 minutos diseñados específicamente para que recuperaras el aliento".

El recorrido del Deportivo terminó finalmente en la ronda siguiente, al sufrir una derrota por 1-0 en el global ante el Oporto de Jose Mourinho, con solo un penalti de Derlei separando a ambos equipos. Irueta sugirió que "el destino se volvió contra nosotros", algo que quedó demostrado cuando el Oporto acabó levantando la Copa de Europa al derrotar al Mónaco en la final.