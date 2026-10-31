¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
GFX Samuele Inacio NXGN 1-1GOAL

Cómo le está yendo a Samuele Inacio en el Borussia Dortmund: el debut, la expulsión y las dificultades

Tras un excelente final de temporada, el mediapunta de 18 años, ex del Atalanta, atraviesa un momento complicado. Pero tiene todo el potencial para brillar en Alemania.

Peter McVitie
Traducido por

  • Samuele Inacio ya lloraba cuando el entrenador del Borussia Dortmund, Niko Kovac, entró en el vestuario. Pese a la victoria en el debut en la Bundesliga contra el Hamburgo, el talento italiano de 18 años estaba inconsolable.

    Con dos goles de ventaja a falta de 15 minutos para el final, Kovac le dio entrada en lugar de Karetsas, recién fichado en verano. Tres minutos después, Inacio fue expulsado: entró a destiempo con una barrida y golpeó con los tacos el tobillo de un rival, Gronbaek. El árbitro mostró de inmediato la tarjeta roja.

    Fue un momento devastador que muchos atribuyeron a su inexperiencia. Pero Inacio empeoró las cosas: con las cámaras enfocándolo, cogió una botella de agua y la lanzó contra el escudo del Dortmund al fondo del túnel. Falló, la recogió y volvió a intentarlo.

    Tras el pitido final, Lothar Matthäus criticó al joven, pero el capitán del Dortmund, Walter Anton, lo defendió en directo en Sky. Kovac también lo protegió y atribuyó la expulsión a la emoción. En lugar de castigarlo, lo alineó como titular pocos días después contra el HEBC (quinta división) en la Copa de Alemania: dos goles rápidos en el 5-0 confirmaron la confianza del entrenador.

    Su actuación hizo pensar que, una vez cumplidos los dos partidos de sanción en la Bundesliga, Inacio seguiría jugando con el primer equipo, pero no fue así. Salvo una hora discreta en la derrota ante el Bodo/Glimt en la Champions, Samuele se quedó en el banquillo y solo jugó con el equipo reserva.

    Un marcado contraste con la excelente impresión que dejó al final de la temporada pasada: titular en cuatro de sus siete partidos en la Bundesliga tras brillar con el Sub-19, el hijo de un futbolista parecía adaptarse bien al juego de presión de Kovac y había sido convocado por Mancini para la selección italiana.

    GOAL analiza, por tanto, el potencial y el momento actual de Inacio, considerado desde hace tiempo una de las grandes promesas del fútbol italiano.

  • Cómo empezó todo

    Italy U15 v Poland U15 - International Friendly
    Getty Images Sport

    Nacido en Bérgamo, Inacio siguió los pasos de su padre y su tío en el Atalanta, hasta que el Dortmund lo convenció de fichar por el club.

    Hijo del exfutbolista del Atalanta y el Napoli João Batista Inácio, conocido por todos como Pià, Samuele empezó a jugar en Bérgamo, en la cantera del Mapello, dirigida por su tío Joelson, también exdelantero del Atalanta, así como del Albinoleffe, la Reggina y muchos otros equipos italianos.

    Siguiendo la tradición familiar, Inacio ingresó en la cantera del Atalanta, donde ganó títulos individuales y colectivos mientras marcaba goles sin parar. Con 15 años ya llamaba la atención de varios clubes y de la selección sub-17, hasta el punto de que Liverpool, Bayern de Múnich y PSG lo seguían de cerca.

    En 2024, el Dortmund lo fichó procedente de Italia. El Atalanta reaccionó con indignación y acusó al club alemán de haberle arrebatado a una de sus promesas más valiosas. El presidente Antonio Percassi reavivó la polémica durante la eliminatoria de la Champions League de la temporada pasada, 18 meses después del traspaso.

    «Hubo una falta de respeto. Es deplorable que un club de este calibre no quiera resolver el asunto», declaró. Su hijo Luca, consejero delegado, añadió: «El Dortmund no puede venir sin más a robar en la cantera del Atalanta. Es una herida abierta».

    Los Percassi, indignados, boicotearon la cena de gala con los dirigentes alemanes. «Es una herida abierta —reiteró Luca—. Samuele creció aquí y nos lo arrebataron de una manera poco transparente; por eso hemos recurrido a la FIFA y creemos que tenemos razón».

    Lars Ricken, director general del Dortmund, respondió sorprendido: los alemanes superaron las restricciones de la FIFA sobre el traspaso de menores gracias al consentimiento de los padres.

    «Se trató del traspaso de un menor. Las normas son claras. Todo debe estar documentado. Lo hicimos con mucho cuidado. La FIFA confirmó que todo estaba en regla», declaró a Ruhr Nachrichten. «Y Samuele lleva ya un año y medio jugando con nosotros. Por eso nos sorprende tanto que esta discusión surja ahora. Nunca nos había ocurrido que no se celebrara una cena con la directiva de un club».

    A pesar del revuelo, el mediapunta de 16 años pronto se hizo con un puesto de titular en el sub-19 del Dortmund, donde jugó como centrocampista ofensivo. Tras proclamarse máximo goleador del Europeo sub-17 de 2025, Inacio fue convocado por el club para el Mundial de Clubes en Estados Unidos. Permaneció en el banquillo hasta la eliminación en cuartos de final ante el Real Madrid, pero su presencia demostró la confianza de Kovac.

    Tras regresar de la experiencia veraniega, el italiano transformó ese entusiasmo en actuaciones aún más goleadoras con el sub-19 y se proclamó máximo goleador del Mundial sub-17 de noviembre, que Italia terminó en tercer lugar.

  • La gran oportunidad

    FBL-GER-BUNDESLIGA-DORTMUND-FREIBURG
    AFP

    Inacio debutó con el Dortmund ante el Bayern y destacó hacia el final de la temporada 2025/26.

    Pocos días después de acaparar los focos en la Champions League ante el Atalanta, pese a no jugar, Inacio debutó en el fútbol alemán. El Dortmund perdía 2-1 contra el Bayern cuando Kovac lo hizo entrar por Beier en busca del empate durante los últimos 15 minutos.

    En consonancia con la presión medida del Dortmund, Samuele se colocó bien para cortar las líneas de pase. Un minuto después de entrar, interceptó una pared entre Musiala y Olise, luego se lanzó por la banda izquierda y cayó en una disputa por el balón. Poco después, el Dortmund empató y, aunque el Bayern acabó ganando 3-2, su debut fue brillante.

    «Es un momento fantástico, el más bonito de mi vida. No ha sido difícil porque el entrenador y el cuerpo técnico confían en mí —declaró Inacio—. Estaba en el banquillo y Kovac me dijo: “¡Samu, prepárate!”. En pocos segundos me cambié y estaba listo».

    Kovac declaró: «Estoy satisfecho con su debut. ¡Contra el Bayern, nada mal! Es un gran futbolista. Si se mantiene en forma, tendrá una carrera brillante. A los 17 años ya tiene las cualidades de un campeón. Es el futuro de este club, del fútbol italiano y de la selección de Italia. Está creciendo rápidamente, tiene un gran corazón y mucha técnica. Los italianos lo llaman “fantasista”: como 10 o como 8, a los 17 años ve cosas que otros no perciben a los 30».

    Tras otros dos partidos en el banquillo, Inacio fue titular en los últimos cuatro encuentros de la Bundesliga, campeonato que el Borussia Dortmund terminó en segundo lugar. En su debut como titular contra el Friburgo, controló un pase largo, avanzó y asistió a Brandt, cuyo centro permitió a Guirassy marcar a puerta vacía. Poco después de la hora de juego, el portero rechazó su remate con el interior del pie tras una asistencia de Beier.

    Un par de semanas después, contra el Eintracht Fráncfort, Inacio cabeceó desde muy cerca, pero el portero rechazó el balón. En la segunda parte, sin embargo, se resarció: recuperó el balón por la izquierda, superó a la defensa y, después de ser derribado, remató a bocajarro el centro de Beier para marcar el definitivo 3-2.

  • Cómo está yendo

    FBL-GER-BUNDESLIGA-DORTMUND-HSV
    AFP

    Una tarjeta roja recibida a los tres minutos de su primera aparición de la temporada en la Bundesliga ha comprometido la trayectoria de Inacio.

    Tras su gran actuación al final de la temporada pasada, Inacio estaba entusiasmado. Pero en este inicio de campeonato ha vuelto a poner los pies en la tierra.

    Después de ser titular en la derrota en la Supercopa contra el Bayern, el jugador de Bérgamo se quedó en el banquillo en el debut en la Bundesliga, para el que Kovac prefirió a los nuevos fichajes Konstantelias y Karetsas. Un gol del primero y una asistencia del segundo convencieron al entrenador para dar entrada a Inacio en el minuto 74, en sustitución de Karetsas.

    Pero, tras un pase flojo de Guirassy, Inacio llegó tarde a un duelo con Gronbaek: se lanzó al suelo con los tacos levantados. El árbitro ni siquiera esperó al VAR: expulsado después de solo tres minutos en el campo.

    Las imágenes en las que se le ve lanzar dos veces una botella hacia el escudo del Dortmund al salir del túnel lo pusieron en el centro de la atención tras el pitido final.

    «Es aún peor», comentó Matthäus en directo. El capitán Anton respondió: «Da mala imagen, pero son las emociones que salen a la luz. Prefiero a un jugador enfadado que a uno que sonríe y se va. Es joven, está muy motivado y esta situación es frustrante. Tiene grandes cualidades, pero esa roja fue amarga».

    Kovac también se mostró comprensivo y reveló su reacción en el vestuario: «Después del pitido final lo vi llorar en el vestuario: podéis imaginar cómo se sentía. Es su primera roja en la Bundesliga, en este estadio, y desde luego no ayudó al equipo. Tiene que aprender de esta experiencia. Llegó tarde, pero eso es lo que queremos: le pone corazón».

    Sancionado con dos jornadas en la Bundesliga, Inacio tuvo enseguida la oportunidad de resarcirse contra el HEBC. Situado principalmente por la derecha, participó en el segundo gol del Dortmund en un partido que acabó 5-0: aguantó a un defensa, lo superó con una finta y cedió el balón a Ryerson, cuya asistencia permitió marcar a Svensson. Cinco minutos después desvió a la red una asistencia de Sabitzer y, al final de la primera parte, controló y colocó el balón en el ángulo inferior.

    Desde entonces, Inacio solo ha jugado una vez y decepcionó contra el Bodo/Glimt: no marcó diferencias en los duelos y el equipo noruego ganó 1-0.

    Pese a las lesiones de Konstantelias y Karetsas, Kovac ha alternado un esquema diferente con otras soluciones para apoyar a Guirassy.

  • Los principales puntos fuertes

    HEBC Hamburg v Borussia Dortmund - DFB Cup 2026/27
    Getty Images Sport

    El talento de Inacio es innegable y el Dortmund parece convencido de que puede llegar lejos en el mundo del fútbol.

    Inacio es un centrocampista ofensivo nato, con un gran regate, visión de juego y movilidad sin balón. Sus ídolos son Neymar y Cristiano Ronaldo, pero se siente más parecido a Rodrygo.

    Ha jugado como segundo delantero, mediapunta y extremo izquierdo, recortando hacia dentro para generarse espacio para el disparo.

    «Samu aporta mucho al equipo: es inteligente en el campo, tiene seguridad con el balón y es bueno en las combinaciones», declaró el director deportivo del Dortmund, Ole Book, después de que Inacio firmara la renovación de su contrato hasta junio de 2029. «Además, tiene un gran sentido del espacio, que también lo convierte en una amenaza de cara al gol. Estas cualidades, unidas a su dedicación y a sus ganas de mejorar, hacen de él un gran jugador que ya ha progresado notablemente y todavía tiene grandes metas por delante».

    Kovac ha elogiado en varias ocasiones su esfuerzo: «Me impresionan su trabajo, su dedicación, su pasión y su intensidad en los entrenamientos. Es exactamente lo que les pido a los jóvenes con talento. Si interioriza lo que está haciendo, recogerá los frutos. Como entrenador, no necesito mucho. Solo tengo que ver que de verdad le importa. Si le importa, me gana de inmediato».

  • Margen de mejora

    Samuele Inacio Borussia Dortmund 2026-27
    Getty Images

    La única aparición de Inacio tras su doblete en la DFB-Pokal ha avivado aún más la preocupación.

    La tarjeta roja y el derrumbe emocional de Inacio han suscitado dudas sobre su madurez, aunque el entrenador y sus compañeros lo han defendido. Desde entonces, Kovac lo ha alineado poco, señal de que necesita tiempo antes de poder competir por un puesto de titular.

    A sus 18 años, Samuele todavía debe adaptarse a las exigencias físicas del fútbol profesional, y las dificultades ante el Bodo/Glimt han frenado su progresión. Aunque se movió bien sin balón en Noruega, perdió el control del partido y no logró presionar a los locales.

  • La selección italiana

    Samuele Inacio Italy 2026
    Getty Images

    Tras rechazar las propuestas de Brasil para cambiar de nacionalidad, Inacio sueña con participar en los Mundiales con Italia, con la que ya ha debutado

    Inacio ha pasado por un periodo complicado tras su doblete ante el HEBC, pero no todo es negativo. La Federación Brasileña de Fútbol le ha ofrecido jugar para el país sudamericano, donde nacieron su padre y su ídolo Neymar. Inacio, sin embargo, quiere construir una carrera con Italia.

    «Su sueño es ganar el Mundial con Italia —declaró su padre a Tuttosport—. ¿Quién sabe? ¿Dentro de cuatro u ocho años? Él vive para eso. Por desgracia, nunca ha visto a Italia jugar una fase final de un Mundial. Y eso nos entristece mucho… Se siente italiano al 100 %. Un auténtico italiano. ¡Y además habla mejor inglés que portugués! Samu solo piensa en Italia».

    Samuele debutó con la selección italiana en junio, al entrar en el último minuto del amistoso contra Luxemburgo; después se quedó en el banquillo ante Grecia y no jugó en el primer parón de esta temporada.

    «Debutar con Italia es una emoción increíble, mi sueño desde niño», declaró Inacio a Sport Bild.

  • El futuro

    Borussia Dortmund v FC Bayern München - Franz Beckenbauer Supercup
    Getty Images Sport

    Para hacer realidad su sueño de dirigir a Italia en los Mundiales, Inacio debe recuperar primero su credibilidad en Alemania.

    Para convertirse en un referente del ataque de la nueva generación de la selección italiana, Inacio debe recuperar primero la titularidad con Kovac. Pese a las dificultades recientes, los elogios del entrenador y sus constantes indicaciones hacen pensar que el club alemán tendrá paciencia.

    «Quiero quedarme en el BVB y convertirme en una parte importante del club. Es el mejor lugar para seguir mejorando, tanto dentro como fuera del campo —declaró Inacio durante el verano—. Kovac me ha hablado a menudo de los aspectos en los que debía mejorar, por ejemplo, de cómo debería actuar cuando no tengo el balón. Niko se ha asegurado de que pudiera mostrar mi mejor versión».

    Ricken tiene pocas dudas sobre su talento: «Ha progresado notablemente. Conocemos su potencial: se ha adaptado rápido al máximo nivel y destaca por su capacidad y su actitud».

    Ahora le toca a Inacio seguir creciendo y recuperar un puesto en el equipo. Siempre bajo la atenta mirada de Mancini.