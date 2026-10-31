Cómo le está yendo a Samuele Inacio en el Borussia Dortmund: el debut, la expulsión y las dificultades

Samuele Inacio ya lloraba cuando el entrenador del Borussia Dortmund, Niko Kovac, entró en el vestuario. Pese a la victoria en el debut en la Bundesliga contra el Hamburgo, el talento italiano de 18 años estaba inconsolable.

Con dos goles de ventaja a falta de 15 minutos para el final, Kovac le dio entrada en lugar de Karetsas, recién fichado en verano. Tres minutos después, Inacio fue expulsado: entró a destiempo con una barrida y golpeó con los tacos el tobillo de un rival, Gronbaek. El árbitro mostró de inmediato la tarjeta roja.

Fue un momento devastador que muchos atribuyeron a su inexperiencia. Pero Inacio empeoró las cosas: con las cámaras enfocándolo, cogió una botella de agua y la lanzó contra el escudo del Dortmund al fondo del túnel. Falló, la recogió y volvió a intentarlo.

Tras el pitido final, Lothar Matthäus criticó al joven, pero el capitán del Dortmund, Walter Anton, lo defendió en directo en Sky. Kovac también lo protegió y atribuyó la expulsión a la emoción. En lugar de castigarlo, lo alineó como titular pocos días después contra el HEBC (quinta división) en la Copa de Alemania: dos goles rápidos en el 5-0 confirmaron la confianza del entrenador.

Su actuación hizo pensar que, una vez cumplidos los dos partidos de sanción en la Bundesliga, Inacio seguiría jugando con el primer equipo, pero no fue así. Salvo una hora discreta en la derrota ante el Bodo/Glimt en la Champions, Samuele se quedó en el banquillo y solo jugó con el equipo reserva.

Un marcado contraste con la excelente impresión que dejó al final de la temporada pasada: titular en cuatro de sus siete partidos en la Bundesliga tras brillar con el Sub-19, el hijo de un futbolista parecía adaptarse bien al juego de presión de Kovac y había sido convocado por Mancini para la selección italiana.

GOAL analiza, por tanto, el potencial y el momento actual de Inacio, considerado desde hace tiempo una de las grandes promesas del fútbol italiano.