Mientras la expedición de la Juve estallaba en celebraciones, los jugadores del Ajax, exhaustos, abandonaban el césped del Stadio Olimpico con una profunda sensación de inquietud.

En el vestuario, Overmars apartó a Ronald de Boer para expresarle su preocupación.

«Marc Overmars me dijo enseguida que sentía que algo no iba bien», contó a The Independent. «Vio a un rival cuya mirada no le parecía normal. Tenía la sensación de que estaba tomando algo».

Añadió: «Yo no tuve esa sensación. ¿Sabes por qué? Porque siempre pienso que nadie haría algo así. No era consciente en absoluto de ello. Y si alguien corre más rápido, quizá es que corre más rápido. Sabíamos que nos esperaba una temporada larga».

Al Ajax no le quedó más remedio que aceptar la derrota y seguir adelante, mientras la Juventus alcanzó la final de la Champions League en dos temporadas consecutivas, en las que perdió ante el Borussia Dortmund y el Real Madrid.

Después, en agosto de 1998, el entrenador de la Roma, Zdenek Zeman, concedió una explosiva entrevista a L'Espresso en la que condenó las prácticas ilícitas de algunos equipos italianos y señaló en particular a la Juventus. El fútbol italiano debe «salir de la farmacia», afirmó.

«No soy un demagogo ni un provocador», dijo. «Soy un hombre del deporte. Presto atención a los rumores y al ambiente que se respira. Oigo y veo que no solo en el ciclismo, sino también en el fútbol, se intenta compensar la falta de preparación con productos farmacéuticos. En el fútbol todavía no ha estallado un escándalo. Pero cuanto más importante es un deporte, mayores son los peligros. Conozco a muchos médicos que han pasado del ciclismo al fútbol. Conozco a muchos clubes de la Serie A que emplean a farmacólogos. Debemos evitar que el campeonato se convierta en el Tour de Francia».

Añadió: «Es algo que me causa asombro, desde Gianluca Vialli hasta Alessandro Del Piero. Como yo mismo he practicado varios deportes, antes pensaba que esos resultados solo podían conseguirse con el culturismo, después de años y años de entrenamiento especializado. Estoy convencido de que el fútbol es una actividad completamente distinta, al menos el fútbol que yo practico, que definiría con una sola palabra: “positivo”».

Zeman reconoció que sus jugadores de la Lazio habían tomado diferentes sustancias químicas para favorecer su recuperación o darles un impulso psicológico, pero subrayó: «Tengo la impresión de que últimamente las cosas están yendo demasiado lejos. La presión sobre los jugadores es cada vez mayor. Y cada vez es más difícil resistirse a la tentación de la píldora mágica… Ya se hablaba de los problemas con las drogas de [Diego] Maradona cuando el Nápoles lo fichó del Barcelona. No puedo creer que su compañero Ciro Ferrara, que desde luego no destacó por sus buenos modales en su polémica conmigo, no los conociera. Maradona siguió jugando como un campeón. Y todavía juega hoy. Pero me gustaría recordarle a Ferrara que, si no hubieran mirado hacia otro lado, si alguien se hubiera tomado en serio su adicción a las drogas, podría haberse evitado que llegara a una situación tan triste. Pero ahora los negocios prevalecen por encima de todo. El mundo del fútbol está dominado por las finanzas, además de por las farmacias».

Tras las afirmaciones de Zeman, la policía registró las oficinas y las instalaciones de entrenamiento de la Juve y descubrió 281 sustancias farmacéuticas diferentes. «Se parece más al equipamiento de un pequeño hospital», declararía más tarde un experto ante el tribunal.

Aunque ninguna de esas sustancias, en su mayoría antiinflamatorios, analgésicos y estimulantes cardíacos, figuraba entonces en la lista de sustancias prohibidas, los historiales médicos y las muestras de sangre incautados durante el registro sí aportaron pruebas incriminatorias.

Cuando el fiscal Raffaele Guariniello llevó a juicio en 2004 al médico de la Juventus Riccardo Agricola y al consejero delegado Antonio Giraudo, el tribunal llamó al hematólogo Dr. Giuseppe d’Onofrio como perito para examinar aquellas muestras.

Las conclusiones fueron demoledoras.

«La variabilidad que observé en los datos no podía considerarse normal», declaró D’Onofrio.

Explicó que las oscilaciones extremas en los recuentos de glóbulos rojos y los niveles de hemoglobina de la plantilla de la Juventus solo podían explicarse por transfusiones de sangre o por el uso de eritropoyetina (EPO), la hormona sintética diseñada para aumentar el aporte de oxígeno a los músculos y mejorar la resistencia. D’Onofrio declaró que era «prácticamente seguro» que dos jugadores de la Juventus de mediados de la década de 1990 habían tomado EPO y «muy probable» que otros siete también lo hubieran hecho. Los abogados de la Juventus, sin embargo, insistieron en que hablar de probabilidades no demostraba nada más allá de toda duda razonable.

Por suministrar a los jugadores de la Juve grandes cantidades de sustancias para mejorar el rendimiento, el Dr. Agricola fue declarado culpable de fraude deportivo y condenado a 22 meses de prisión, con la pena suspendida, pero tanto él como Giraudo fueron absueltos en apelación en 2005. Cuando el máximo Tribunal de Casación de Italia revisó el caso dos años después, revocó la decisión del Tribunal de Apelación y dictaminó que la administración de fármacos sí podía constituir fraude deportivo según la legislación italiana. Sin embargo, como los hechos habían ocurrido entre 1994 y 1998, el plazo de prescripción había vencido.

El caso quedó cerrado.