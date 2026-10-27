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USMNT

Cavan Sullivan, Mathis Albert y las cinco promesas más ilusionantes de la selección masculina de Estados Unidos

GOAL analiza cuáles son las cinco promesas que más expectación generan en este momento.

Ryan Tolmich
Traducido por

  • Puede que el fútbol estadounidense no esté al máximo nivel en categoría masculina, pero hay algo en lo que el país destaca a escala mundial: generar expectación. Pocos países pueden competir a la hora de crear ilusión en torno a sus jóvenes promesas y, ahora, tras muchos años de espera, esas promesas están empezando a responder a las expectativas e incluso, en ocasiones, a superarlas.

    Vimos muchos ejemplos de ello en el primer parón de selecciones tras el Mundial, en una concentración que contó con 13 debutantes y ocho adolescentes. Estos últimos nunca desentonaron: dominaron partidos, marcaron goles y, en definitiva, aumentaron la expectación y el entusiasmo por su evidente potencial.

    No faltan jugadores que estén haciendo precisamente eso, y no todos podían entrar en esta lista de los cinco primeros. De hecho, hay tanto talento joven entre los futbolistas disponibles que jugadores como Zavier Gozo, Peyton Miller y Diego Kochen se han quedado a las puertas. Los tres podrían ser titulares más pronto que tarde, así que no se trata de un juicio negativo sobre ellos, sino de una muestra de lo ilusionante que puede llegar a ser esta nueva generación.

    ¿Quiénes son, entonces, las cinco promesas más ilusionantes de la selección masculina de Estados Unidos en estos momentos? GOAL las repasa...

  • 5. Julian Hall

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    Marty Jean Louis

    Hall gana enteros tras despuntar durante el parón de selecciones.

    Sí, el quinto puesto parece un poco bajo, sobre todo después de que, según se ha informado, igualara a Pele, nada menos, al marcar en sus tres primeros partidos internacionales. 

    Pero eso dice más bien mucho a favor de los demás integrantes de la lista, porque Hall tiene potencial para llegar muy lejos. 

    El delantero adolescente sigue progresando en la MLS y es probable que, dentro de poco, también juegue en Europa. Entonces empezarán las verdaderas pruebas. Tiene olfato de gol, desde luego, pero ¿contará con las condiciones físicas necesarias para marcar diferencias al máximo nivel? Y, en el fútbol de selecciones, donde el físico tiene más peso que en el de clubes, ¿podrá imponerse algún día a Folarin Balogun, la revelación del último Mundial? 

    Si la respuesta a esas preguntas es «sí», la selección de Estados Unidos tendrá un delantero formidable. 

  • 4. Neil Pierre

    United States v Chile - International Friendly
    Getty Images Sport

    Pierre es alto, sí, pero también está despuntando como defensa.

    Puede que tenga o no el potencial puro de Hall, pero cubre una necesidad importante entre los jugadores disponibles para la USMNT. 

    La USMNT necesita urgentemente un central de esta nueva generación, y Pierre parece ser el indicado. Es, evidentemente, muy alto: mide 2,01 m. Pero también está mejorando mucho en los aspectos defensivos y técnicos del juego. Si a eso se suma su dominio del juego aéreo en las jugadas a balón parado, el resultado es algo distinto a todo lo que hemos visto hasta ahora. 

    Una vez más, la duda está en sus condiciones atléticas. Hay una razón por la que no abundan los jugadores de su estatura en la élite. Para llegar allí tendrá que estar muy por encima de la media en ese aspecto, pero los primeros indicios apuntan a que podría estarlo. 

  • 3. Adri Mehmeti

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    ZUMA Press Wire

    Mehmeti es un tipo de futbolista que el fútbol estadounidense no había producido hasta ahora.

    Las comparaciones con Sergio Busquets son algo exageradas, pero se entiende por dónde van los tiros. Y la «visión» es, precisamente, la palabra clave para hablar de Mehmeti. 

    Lo más impresionante de su juego es cómo ve el fútbol, con una madurez impropia de su edad. Toma buenas decisiones con el balón y lee bien el juego. El regate con el que superó el pasado fin de semana al campeón del mundo Rodrigo de Paul demostró que también tiene recursos técnicos. 

    La duda, una vez más, está en el aspecto físico. Aunque se desenvuelve con soltura con el balón en los pies, todavía tiene que demostrar que puede recorrer el terreno necesario para competir con los mejores. Jugar junto a alguien como Tyler Adams le ayuda, pero los mejores son capaces de dominar el partido con y sin balón. Ese es el próximo gran paso de Mehmeti.

  • 2. Mathis Albert

    United States v Peru - International Friendly
    Getty Images Sport

    La joven promesa del Borussia Dortmund fue, durante un breve periodo, el goleador más joven de la historia de la selección masculina de Estados Unidos.

    Ya hemos visto esta fórmula antes y, si se hubiera elaborado esta lista en distintos momentos de la última década, habría ocupado el primer puesto: un atacante en ascenso en el Borussia Dortmund. Que Albert no sea el número uno es una muestra de cómo han cambiado las cosas, porque su potencial es enorme.

    Lo demostró durante el reciente parón de selecciones, cuando marcó su primer gol internacional ante Chile. Es fácil apreciar las virtudes del juego de Albert: la velocidad, la habilidad para regatear y, sobre todo, la confianza para aprovechar ambas ante cualquier adulto que se interponga en su camino. Lo ha demostrado en todos los niveles hasta ahora, pero aún tiene que hacerlo con más frecuencia.

    Su irrupción en el Borussia Dortmund parece estar cerca y, si no se produce, fuentes consultadas por GOAL aseguran que varios de los mejores clubes europeos están al acecho. Albert parece destinado a llegar a lo más alto, lo que daría a Estados Unidos un extremo peligroso capaz de desequilibrar un partido con una sola carrera o un solo regate.

  • 1. Cavan Sullivan

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    ZUMA Press Wire

    Sullivan podría ser el jugador que más expectación ha despertado en la historia del fútbol estadounidense.

    Está a la altura de Freddy Adu y Christian Pulisic en cuanto a expectación y, últimamente, Sullivan incluso ha generado más que ellos.

    Apenas unos días después de ver a Albert convertirse en el goleador más joven de la historia de la selección masculina de Estados Unidos, Sullivan le arrebató el récord con un golazo ante México. Lo más impresionante es que, en cierto modo, no fue una sorpresa. Visto cómo ha llevado la batuta en el Philadelphia Union de la MLS, el gran momento de Sullivan era cuestión de cuándo llegaría, no de si llegaría.

    Por supuesto, aún tiene margen para crecer, pero la progresión que ha mostrado el atacante de 17 años tras el Mundial ha sido enorme. Es la promesa más ilusionante que tiene Estados Unidos y, quizá, la más ilusionante que ha tenido jamás. Por eso encabeza una lista más competitiva que nunca.