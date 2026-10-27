Cavan Sullivan, Mathis Albert y las cinco promesas más ilusionantes de la selección masculina de Estados Unidos

Puede que el fútbol estadounidense no esté al máximo nivel en categoría masculina, pero hay algo en lo que el país destaca a escala mundial: generar expectación. Pocos países pueden competir a la hora de crear ilusión en torno a sus jóvenes promesas y, ahora, tras muchos años de espera, esas promesas están empezando a responder a las expectativas e incluso, en ocasiones, a superarlas.

Vimos muchos ejemplos de ello en el primer parón de selecciones tras el Mundial, en una concentración que contó con 13 debutantes y ocho adolescentes. Estos últimos nunca desentonaron: dominaron partidos, marcaron goles y, en definitiva, aumentaron la expectación y el entusiasmo por su evidente potencial.

No faltan jugadores que estén haciendo precisamente eso, y no todos podían entrar en esta lista de los cinco primeros. De hecho, hay tanto talento joven entre los futbolistas disponibles que jugadores como Zavier Gozo, Peyton Miller y Diego Kochen se han quedado a las puertas. Los tres podrían ser titulares más pronto que tarde, así que no se trata de un juicio negativo sobre ellos, sino de una muestra de lo ilusionante que puede llegar a ser esta nueva generación.

¿Quiénes son, entonces, las cinco promesas más ilusionantes de la selección masculina de Estados Unidos en estos momentos? GOAL las repasa...