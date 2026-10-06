Anthony Gordon no es el Lamine Yamal de Inglaterra, pero la nueva estrella del Barcelona merece ser uno de los intocables de Thomas Tuchel

Tras la victoria de Inglaterra por 2-0 ante Chequia en la Nations League, Anthony Gordon recibió elogios especiales por parte del seleccionador rival. Santi Denia trabajó anteriormente con 23 miembros de la selección española campeona del Mundial de 2026 durante sus años de formación, entrenando a varios grupos de edad distintos mientras ayudaba a reestructurar el sistema de cantera del país, así que sabe reconocer a un futbolista talentoso cuando lo ve.

"¿Gordon? ¡Qué jugador!", dijo el seleccionador de Chequia. "Qué futbolista, Dios mío. Está al mismo nivel que... no lo sé, iba a decir Lamine [Yamal]. Joven, valiente, en el uno contra uno, velocidad. Y qué gran trabajo ha hecho el fútbol inglés sacando jugadores como él".

Desde luego, no sorprendería que la línea defensiva de Chequia haya tenido pesadillas con Gordon desde aquel partido. El extremo del Barcelona, que se marchó al Camp Nou desde el Newcastle en una operación de 69 millones de libras (91 millones de dólares) este verano, firmó una gran carrera hacia el área para cabecear a la red un medido centro de Trent Alexander-Arnold y adelantar a Inglaterra al inicio de la segunda parte. Fue un gol que Gordon mereció plenamente por su esfuerzo: registró cuatro disparos, cuatro pases clave y 33 conducciones de balón durante sus 81 minutos sobre el césped, y recorrió un total de 8,2 kilómetros.

Denia necesitará perfilar un plan para frenar a Gordon cuando Chequia vuelva a enfrentarse a Inglaterra en Wembley el martes, porque ahora mismo está marcando el tono del temible ataque de Thomas Tuchel. Aunque todavía es prematuro situar al jugador de 25 años en la categoría de clase mundial, pese al respaldo de Denia, ahora debe ser considerado uno de los intocables de Inglaterra junto a Harry Kane, Jude Bellingham y Declan Rice.