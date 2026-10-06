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Anthony Gordon England 1:1Getty/GOAL

Anthony Gordon no es el Lamine Yamal de Inglaterra, pero la nueva estrella del Barcelona merece ser uno de los intocables de Thomas Tuchel

El exextremo del Newcastle ha firmado un inicio de temporada soberbio y, en el proceso, se ha vuelto indispensable para su club y su selección

James Westwood
Traducido por

  • Tras la victoria de Inglaterra por 2-0 ante Chequia en la Nations League, Anthony Gordon recibió elogios especiales por parte del seleccionador rival. Santi Denia trabajó anteriormente con 23 miembros de la selección española campeona del Mundial de 2026 durante sus años de formación, entrenando a varios grupos de edad distintos mientras ayudaba a reestructurar el sistema de cantera del país, así que sabe reconocer a un futbolista talentoso cuando lo ve.

    "¿Gordon? ¡Qué jugador!", dijo el seleccionador de Chequia. "Qué futbolista, Dios mío. Está al mismo nivel que... no lo sé, iba a decir Lamine [Yamal]. Joven, valiente, en el uno contra uno, velocidad. Y qué gran trabajo ha hecho el fútbol inglés sacando jugadores como él".

    Desde luego, no sorprendería que la línea defensiva de Chequia haya tenido pesadillas con Gordon desde aquel partido. El extremo del Barcelona, que se marchó al Camp Nou desde el Newcastle en una operación de 69 millones de libras (91 millones de dólares) este verano, firmó una gran carrera hacia el área para cabecear a la red un medido centro de Trent Alexander-Arnold y adelantar a Inglaterra al inicio de la segunda parte. Fue un gol que Gordon mereció plenamente por su esfuerzo: registró cuatro disparos, cuatro pases clave y 33 conducciones de balón durante sus 81 minutos sobre el césped, y recorrió un total de 8,2 kilómetros.

    Denia necesitará perfilar un plan para frenar a Gordon cuando Chequia vuelva a enfrentarse a Inglaterra en Wembley el martes, porque ahora mismo está marcando el tono del temible ataque de Thomas Tuchel. Aunque todavía es prematuro situar al jugador de 25 años en la categoría de clase mundial, pese al respaldo de Denia, ahora debe ser considerado uno de los intocables de Inglaterra junto a Harry Kane, Jude Bellingham y Declan Rice.

  • No es lo mismo

    England v Spain - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD1
    Getty Images Sport

    Gordon no está a la altura de su nuevo compañero de club en cuanto a magia puramente futbolística, pero es un gran jugador por derecho propio

    Dejemos esto claro desde el principio: Gordon no puede compararse con Yamal. Sí, como observó Denia, Gordon es rápido y directo, pero no posee la misma magia técnica ni el mismo carisma sobre el campo que su nuevo compañero en el Barcelona.

    Eso ha quedado claro en sus dos primeros meses juntos en el Camp Nou y lo respaldan las estadísticas: Gordon ha dado cuatro asistencias en siete apariciones, mientras que Yamal ha marcado ocho goles y ha repartido seis asistencias en ocho partidos. Yamal es el gran referente creativo del Barcelona y su arma ofensiva más letal, y Hansi Flick no fichó a Gordon para competir con el jugador de 19 años por ninguno de esos dos títulos oficiosos.

    Lo que sí aporta Gordon en abundancia, sin embargo, es dinamismo. Es perfecto para el sistema fluido y de presión alta de Flick, como delantero versátil capaz de jugar en ambas bandas y como falso nueve. El Barça puede confiar en él para recuperar el balón con regularidad en zonas avanzadas y enlazar el juego con eficacia. Cualquier gol que acabe sumando será un extra.

    Los aficionados de Inglaterra no deberían esperar de repente que Gordon tenga el mismo impacto que Yamal en España. Eso sí, es un recurso único para Tuchel en su intento de recortar distancias con la vigente campeona del mundo.

    Gordon y Yamal se vieron las caras en Wembley el 26 de septiembre, y fue un duelo fascinante. El primero estiró la zaga de España con sus constantes desmarques al espacio, y el segundo castigó a Marc Guehi con gran eficacia, encarando el área en cada oportunidad.

    La superior calidad global de España acabó imponiéndose y Inglaterra cayó por 3-2, pero si Kane no hubiera fallado un penalti y los locales hubieran estado más acertados en juego abierto, bien podrían haberse llevado los tres puntos. Gordon le generó todo tipo de problemas a La Roja en la fase de transición, y algunas de sus combinaciones con Bellingham fueron impresionantes de ver.

  • «Ha alcanzado otro nivel»

    Croatia v England - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD3
    Getty Images Sport

    Tuchel y Kane han visto ambos un cambio positivo en el juego y la mentalidad de Gordon desde su llegada al Barcelona

    Gordon también firmó una actuación sobresaliente en la impresionante goleada de Inglaterra por 7-0 ante Croacia el sábado. Dio el pase del segundo gol, controlando un centro de Bukayo Saka antes de asistir a Bellingham para que empujara el balón a la red, y marcó él mismo el tercero, cabeceando en el segundo palo un envío de Jarrell Quansah.

    «Ahora juega con mucha más agresividad, con más confianza. Veo a un jugador lleno de confianza, de fe. Ha alcanzado otro nivel», declaró un encantado Tuchel a los medios después del partido. «Ha sido muy decisivo en los tres partidos».

    De hecho, esa confianza no siempre estuvo ahí en el Mundial. Gordon tuvo problemas para imponerse en los partidos de la fase de grupos contra Croacia y Ghana, y Tuchel ha admitido que no rindió lo suficientemente bien en la ajustada victoria de Inglaterra ante Noruega en cuartos de final.

    «Podría haberlo hecho mejor», añadió Tuchel. «Pero fue difícil, todos los partidos fueron difíciles. Quería demostrar que esa camiseta en la banda izquierda es suya y eso es exactamente lo que está haciendo. Es un jugador muy importante».

    A Kane también le han preguntado si ha visto una mejoría en Gordon durante este parón internacional, y destacó el cambio en su lenguaje corporal. «Creo que sí. El traspaso al Barcelona le ha ayudado», dijo el capitán de Inglaterra. «Ir a un gran club como ese te da más confianza en ti mismo. Sientes que perteneces al escenario más grande y él ha trasladado eso a sus actuaciones con Inglaterra. Estuvo sobresaliente contra España y marcó la diferencia contra los checos».

    Fue una decisión importante para Gordon salir de su zona de confort en la Premier League, pero ha asumido el reto de una nueva cultura, incluso aprendiendo español con mucha antelación, y la presión que conlleva jugar en un superclub como el Barcelona. Inglaterra está recogiendo los frutos y, en este momento, está muy por delante de los otros aspirantes para ese papel en la izquierda.

  • Dejado atrás

    England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026
    Getty Images Sport

    Marcus Rashford afronta ahora una tarea cuesta arriba para desbancar a Gordon del once de Tuchel

    Morgan Rogers y Eberechi Eze pueden jugar en esa banda, pero no son extremos puros como Gordon. Noni Madueke, por su parte, rinde mejor partiendo desde la derecha hacia dentro, Jack Grealish tiene todavía mucho camino por recorrer para volver a entrar en la dinámica de la selección tras una larga ausencia por lesión, y la joya del Liverpool Rio Ngumoha aún está aprendiendo el oficio con 18 años.

    Eso deja a Marcus Rashford como el principal rival de Gordon por un puesto en el once. Tuchel se inclinó más por Gordon en el Mundial, y la diferencia entre ambos parece gigantesca después de que Rashford se cayera del último parón internacional por unas molestias.

    Da la sensación de que Gordon apenas está alcanzando ahora su mejor nivel, mientras que el de Rashford parece haber quedado atrás. El jugador del Manchester United regresó a la selección inglesa gracias a una gran temporada como cedido en el Barca, pero ha sido completamente ineficaz desde su vuelta a Old Trafford.

    Rashford puede igualar a Gordon en velocidad, pero su rendimiento en los metros finales es mucho más irregular y no trabaja igual sin balón. Por eso el Barca pagó un sobreprecio por Gordon, en lugar de hacer permanente el fichaje de Rashford por solo 30 millones de libras (40 millones de dólares), como ha insinuado públicamente Deco.

    «Aportó mucho la temporada pasada, pero nuestra idea de juego está mucho más vinculada a Anthony», dijo el mes pasado el director deportivo del Barca. «Una de las áreas en las que sufrimos la temporada pasada, sin Raphinha, fue que la energía del equipo bajó. Se perdió. Necesitábamos más intensidad».

    Gordon completa más regates que Rashford, gana más duelos y provoca más faltas, y convierte las ocasiones con un porcentaje mayor. Rashford todavía puede generar oportunidades de la nada, pero su ejecución suele ser deficiente. En los partidos más físicos, se diluye hasta pasar desapercibido, mientras que Gordon parece disfrutar del combate y además es más jugador de equipo.

    Con esa base, lo único que Tuchel podrá ofrecerle a Rashford es un papel de suplente, a menos que experimente una transformación milagrosa en el United en las próximas semanas y meses.

  • Respeto pendiente

    Czechia v England - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD2
    Getty Images Sport

    Gordon no cree que su talento se apreciara plenamente durante su etapa en la Premier League

    Fueron muchos los aficionados y analistas que se preguntaron por qué el Barça pagó tanto por Gordon, y algunos no entendieron su inclusión en la convocatoria de Inglaterra para el Mundial. Los críticos solían acusar a Gordon de ser un extremo unidimensional que sufría ante equipos que defendían en bloque bajo. Sin embargo, el canterano del Everton cree que se le encasilló injustamente y que no pudo mostrar todo el alcance de su talento por las limitaciones colectivas del Newcastle.

    «Creo que me he convertido en un jugador diferente a ojos de mucha gente», dijo Gordon a ITV la semana pasada. «Siempre sentí que en Inglaterra la gente me respetaba porque era rápido y presionaba, pero nunca respetaron de verdad la calidad y el IQ con el que juego.

    «Parece que solo los jugadores con los que juego se dan cuenta de eso. Creo que ahora que estoy en el Barcelona y juego de una manera diferente, esas cualidades se destacan mucho más y la gente realmente está empezando a darse cuenta de que no soy solo rápido. En Inglaterra nunca se valoró de verdad porque la gente solo me ve como alguien muy rápido y muy agresivo. En España aprecian mucho mi IQ y mi calidad porque en el Barça, si no eres técnico, si no eres inteligente, vas a desentonar muchísimo».

    Tiene razón. Gordon sumó un total combinado de 40 participaciones de gol en 95 partidos de la Premier League con el Newcastle, y marcó 10 goles en la Champions League la pasada temporada. Son cifras ofensivas de primer nivel que no encajan con la narrativa de que Gordon sea solo un trabajador incansable.

    La calidad siempre estuvo ahí, y por eso se ha adaptado tan rápido a la vida en Barcelona. Ahora Gordon está recibiendo el respeto que hace tiempo merecía y, aunque quizá nunca encaje en el molde de superestrella de un Yamal, no hay ninguna razón por la que no pueda convertirse ahora en uno de los mejores del mundo en su posición.